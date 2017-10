Sebastien Ogier viimeistään nyt suurten joukossa

Ralliautoilun maailmanmestaruuden voitti tänäkin vuonna Sebastien Ogier. Hän varmisti mestaruutensa kauden toiseksi viimeisessä kilpailussa Walesissa sijoituttuaan kolmanneksi.

Mestaruus oli Ogierille viides peräkkäinen. Neljä edellistä mestaruuttaan hän oli voittanut 2013-16 ylivoimaisella Volkswagen Polo-autolla.

Kun Volkswagen vuosi sitten vetäytyi MM-sarjasta, joutui Ogier etsimään itselleen uuden työpaikan. Hän päätyi Fordin kalustolla kisaavaan M Sport-talliin. Enää Ogier ei päässyt ajamaan ylivoimaisella autolla, eikä hän lähtenytkään kauteen ylivoimaisena suosikkina.

Vuosina 2013-16 ajettiin 52 MM-rallia, joista Ogier voitti 31. Tällä kaudella hänelle riitti mestaruuteen kaksi voittoa.

Ogier on kerännyt pisteitä tasaisen varmasti. Ainoan keskeytyksensä hän on kokenut tällä kaudella Suomen MM-rallissa. Muissa kisoissa Ogier on ollut viiden joukossa.

Ogier on ensimmäinen Fordilla maailmanmestaruuden voittanut kuljettaja sitten Ari Vatasen, joka oli mestari 1981. Ogier on myös ensimmäinen kuljettaja sitten Juha Kankkusen, joka on voittanut mestaruuden kahdella eri automerkillä. Sebastien Loeb voitti kaikki yhdeksän mestaruuttaan Citroenilla.

Ogier voidaan viimeistään nyt lukea ralliautoilun kaikkien aikojen merkittävimpien kuskien joukkoon. Enää ei voi spekuloida, että hän menestyi vain ylivoimaisen autonsa ansiosta.

Walesissa juhli myös kotiyleisö, joka sai nähdä paikallisen tähden Elfyn Evansin ajavan ensimmäiseen MM-rallivoittoonsa. Evans oli aiemmin tällä kaudella saavuttanut kaksi kakkostilaa, mutta nyt tuli voitto.

Evans sekä Ogier kisaavat M Sportilla. Brittitallilla riittää sunnuntai-iltana juhlittavaa.

Suomalaisista Jari-Matti Latvala oli viides ja Esapekka Lappi yhdeksäs. Juho Hännisen viimeinen Toyota-kisa päättyi ulosajoon.

Suurlupaus Kalle Rovanperä keskeytti jo perjantaina. Hänen jäähdyttimensä hajosi. Keskeyttämään joutuivat myös Teemu Suninen ja Jari Huttunen.

Kauden 2017 viimeinen MM-ralli ajetaan 16.-19. marraskuuta Australiassa.