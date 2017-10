Lewis Hamilton voi kiittää myös Nico Rosbergia

Lewis Hamilton vankisti asemiaan Formula ykkösten historian kaikkien aikojen merkittävimpien kuskien joukossa varmistettuaan sunnuntaina Mexico Cityssa neljännen maailmanmestaruutensa. Hamiltonin mestaruus oli käytännössä jo varma ja sinettiin riitti Meksikossa yhdeksäs tilakin.

Vaikka Hamilton on ajanut mestaruusvuosinaan F1-sarjan parhaalla autolla, ei kukaan voi kiistää, etteikö hän olisi ollut mestaruuksiensa arvoinen. Kukaan Hamiltonin tallikavereista ei ole koskaan ollut Hamiltonia nopeampi koko kauden ajan.

McLarenilla ensimmäisellä kaudellaan 2007 Hamilton nöyryytti tulokaskuskina tallikaveriaan Fernando Alonsoa. Alonso suivaantui ja irtisanoutui McLarenilta kauden päätyttyä.

Ensimmäisen maailmanmestaruutensa Hamilton voitti 2008. Hän ratkaisi MM-tittelinsä edukseen kauden viimeisessä mutkassa.

Hamiltonin tallikaverina ajoi McLarenilla 2008-09 Heikki Kovalainen. Hänen uransa huipputallissa käytännössä ”tuhoutui”, koska Hamiltoniin vauhtiin Kovalaisella ei ollut jakoa.

Vuosina 2010-12 Hamiltonin tallikaverina McLarenilla ajoi vuoden 2009 maailmanmestari Jenson Button. Hamilton sai tasaisempaa vastusta, mutta oli puhtaassa aika-ajovauhdissa ja kisavauhdissa useasti nopeampi. Mestaruustaistoon McLarenin vauhti ei tosin riittänyt, vaikka yksittäisiä voittoja tulikin.

Hamiltonin uran merkittävin ratkaisu oli siirtyä kauden 2012 jälkeen Mercedekselle. Brittimedioissa päätöstä kritisoitiin, kun ei älytty ottaa selvää, että Mercedes oli F1:n uuden turbo- ja hybriditekniikan kehittelyssä muita selvästi edellä.

Mercedes dominoi F1-sarjaa 2014-16 täysin. Hamilton voitti mestaruuden 2014 ja 2015.

Viime vuonna Hamilton hävisi mestaruustaiston tallikaverilleen Nico Rosbergille. Tulos johtui siitäkin, että Hamiltonilla oli kauden aikana paljon teknisiä ongelmia.

Rosbergin ja Hamiltonin välit tulehtuivat. Voitettuaan mestaruuden, päätti Rosberg vetäytyä F1-radoilta kokonaan. Hän ilmoitti, että mestaruuden voittaminen otti niin koville. Tavoitekin oli toteutunut.

Rosbergin päätös kieli osaltaan Hamiltonin taidoista kuljettajana. Rosberg ei välttämättä pitänyt realistisena, että olisi voinut päihittää Hamiltonin enää uudelleen.

Mercedes korvasi Rosbergin Valtteri Bottaksella. Hamiltonille Bottas kykeni antamaan tasaista vastusta kesätaukoon saakka. Loppukauden aikana Bottaksella ei ollut Hamiltonin vauhtiin jakoa.

Hamilton on ollut Mercedeksellä tänä vuonna selkeä ykkönen. Sisäistä taistelua Bottaksen kanssa ei ole ollut. Miesten välit ovat erittäin hyvät.

Jos Bottaksen sijasta Mercedeksellä olisi kisannut Rosberg, voisi tilanne olla toinen. Kuljettajien keskinäiset kiistat olisivat saattaneet sataa Ferrarin laariin.

Meksikossa sunnuntaina toiseksi ajanut Bottas ylisti Hamiltonia.

- Tullessani tiimiin, en tuntenut häntä (Hamiltonia) ollenkaan. En tiennyt, millainen hän on ihmisenä. Tiesin vain, että hän on todella hyvä kuljettaja, Bottas sanoi GPUpdaten mukaan.

- Tämä vuosi vahvisti, että hän on todella hyvä ajaja, mutta hän on myös kiva jätkä. Hän on normaali ihminen, kuten me kaikki muutkin. Meillä on ollut hyvä kunnioitus toisiamme kohtaan vuoden alusta saakka. Tiesin hänellä olevan kykyjä, mutta en tiennyt, että hän tekee niin kovasti töitä, joten todellakin hän ansaitsee mestaruutensa tänä vuonna, Bottas jatkoi.