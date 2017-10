Saksan ja Itävallan jääkiekko polkee paikallaan, Alpo Suhonen kommentoi syitä

Jääkiekon arvoturnauksissa taso on leventynyt pienempien maiden annettua viime vuosina suuremmilleen yhä parempaa vastusta. Silti lajin suurmaat taistelevat poikkeuksetta mitaleista. Vain Sveitsi on viime vuosina kyennyt rikkomaan rintamaa.

Saksa ja Itävalta ovat perinteikkäitä ja varakkaita talviurheilumaita. Jääkiekossa ne eivät ole nousseet silti huipulle, vaikka resursseja voisi olla.

Valmentajalegenda Alpo Suhonen työskenteli tällä vuosikymmenellä Itävallan jääkiekkoliiton urheilutoimenjohtajana. Suhonen pyrki uudistamaan Itävallan jääkiekkoa ja nostamaan sitä huipulle, mutta tie oli kivinen.

- Harrastajamäärät on Itävallassa paljon pienempiä kuin täällä. Jäähallin rakentamista siellä ei aloitettu ja jäivät siinä perään. Suurin ongelma siellä oli, että ryhdyttiin tuomaan kanadalaisia valmentajia ja kanadalaisia pelaajia, kun olisi pitänyt ruveta kehittämään omia pelaajia ja omia valmentajia, Suhonen arvioi Sport Contentille.

Tällä vuosikymmenellä Itävallan maajoukkue itävaltalaistui. Aiemmin luotettiin kanadalaispelaajiin.

- Vielä Salt Lake Cityn 2002 olympialaisissa Itävallan joukkueessa oli 14 kanadalaista ja kanadalaiset valmentajat. Eihän se mikään Itävallan joukkue ollut, Suhonen naurahti.

Suhosen mukaan Keski-Euroopan jääkiekon kehittymisen ongelmana on ulkomaalaispelaajien suuri määrä ja liiallinen peliaika. Kehitystä ei tapahdu, vaikka maajoukkuepelaajat tulisivat kaikki kotimaista.

- Itävalta ja Saksa ovat tehneet tätä samaa tasapainoilua omien ja vieraiden pelaajien ja valmentajien kanssa, vaikka tiedetään vuosikymmenien kokemuksella, että maailman parhailla mailla se perustuu omaan identiteettiin, omiin pelaajiin ja omiin valmentajiin, Suhonen sanoi.

- On hyvä olla kansainvälisiä pelaajia ja valmentajia, mutta ei saisi olla liikaa. Itävallan EBEL-liigassa 45 prosenttia on edelleen ulkomaalaisia. Se on eniten maailmassa. Myös Saksan DEL:ssä on yli 40 prosenttia. Mutta kun otetaan ulkomaalaisten prosentti peliajasta, on se jo 80 prosentissa, koska ne pelaa kolmella kentällisellä, Suhonen jatkaa.

Toisenlaisiakin esimerkkejä on. Sveitsi voitti 2013 MM-hopeaa. Sveitsiä pidetään Pyeongchangin ensi helmikuun olympiaturnauksessa mitalisuosikkina, koska NHL-pelaajat eivät pääse olympialaisiin.

- Sveitsi on tehnyt erittäin hyvää duunia. Olen ollut sitä todistamassa Sveitsissä 1970-luvulta saakka. Samaan aikaan, kun Sveitsiin on tuotu ulkomaalaisia valmentajia ja pelaajia, ovat he kehittäneet myös omia valmentajia ja pelaajia. Tällä hetkellä Sveitsin maajoukkuetta valmentavat sveitsiläiset ja pelaajatkin ovat sveitsiläisiä, Suhonen sanoi.

Myös Saksa on mukana Pyeongchangissa, mutta odotukset ovat Sveitsiin verrattuna maltillisempia. Jo puolivälieräpaikka olisi Saksalta merkittävä saavutus. Itävalta karsiutui olympiaturnauksesta, mutta palasi täksi kaudeksi sentään MM-kisojen A-sarjaan.