Jokereilla itsetutkiskelun paikka, kahdeksassa erässä yksi maali

Jokerit jatkoi vieraskiertuettaan tappion tiellä. Maanantaina takkiin oli tullut Kazakstanissa Barys Astanalta 0-4 ja keskiviikkona Siperiassa Sibir Novosibirsk päihitti Jokerit 2-1.

Jokereilla oli maalipaikkoja riittävästi. Viimeistely ei vain ottanut onnistuakseen.

Sibir myös puolusti erittäin hyvin. Joukkue todellakin ansaitsi voittonsa.

- Tiedettiin, että tulee tiukka ja vähämaalinen matsi, mutta tänään ei vain onnistuttu. Annoimme myös jäähyjen takia heille liikaa paikkoja, josta he pääsivät karkumatkalle. Vaikea duuni on kammeta tällaisisa peleissä takaisin mukaan, mutta loppuun asti yritettiin, ensimmäisen ottelunsa yli kahteen kuukauteen pelannut maalivahti karri Rämö sanoi.

Jokerit on voittoputkensa jälkeen ajautunut pieneen tappiokierteeseen. Viimeisestä kuudesta ottelustaan joukkue on hävinnyt viisi. Jaossa olleista 18 pisteestä Jokereille on tullut vain viisi pistettä.

Maalinteko on tuottanut tuskaa, mistä kertoo karu fakta, että viimeisessä kahdeksassa erässään Jokerit on tehnyt vain yhden maalin. Voittoputken aikana ollut hyökkäyspelin rentous näyttää kadonneen.

- Joudumme laukomaan vähän liikaa keskustan ulkopuolelta, kun vastustajat puolustavat niin hyvin. Iso osa laukauksista on vain heittoja maalille, ehkä siinä on se juttu. Se on hyvä merkki, että pelimme ei ole neppailua, vaan painetaan kovaa hommia. Tänäänkin yritettiin kovasti maalille, ja vähän törmättiin maalivahtiinkin. Ei ole aina ihan pelkkää tanssia tämä homma, välillä joutuu käymään tällaisiakin hetkiä läpi, arvioi ensimmäisen ottelunsa yli kahteen kuukauteen pelannut Jokereiden maalivahti Karri Rämö seuransa tiedotteessa.

Jokerit jatkaa kiertuettaan sunnuntaihin saakka. Perjantaina joukkue pelaa Omskissa Avangardia vastaan ja sunnuntaina Hanti-Mansijskissa vastassa on Jugra.