Espoon koleassa futisillassa ei maaleja

Helsingin IFK ja FC Honka pelasivat 0-0-tasapeliin keskiviikkona jalkapallon Veikkausliigan karsintojen avausottelussa Espoossa. Otteluparissa on edelleen kaikki auki.

Ottelussa ei hienouksia nähty. 0-0-tulos ei varmasti ollut suuri pettymys kummallekaan joukkueelle, sillä ottelupari säilyi täysin avoimena.

- Aika tyypillinen ensimmäinen matsi. Kumpikaan ei oikein halunnut antaa toiselle maaleja, vaikka Hongalla toki oli pari vaarallista paikkaa. Molemmilla oli paikkansa, mutta aika tasaista vääntöä oli kuitenkin, HIFK:n Fredrik Lassas sanoi ottelun jälkeen.

Otteluparin ratkaiseva toinen osa pelataan lauantaina Helsingissä. Panokset ovat tapissa.

- Lauantaina sitten pellit auki. Tilanne on se, että jos Honka tekee maalin, niin meidän pitää voittaa peli. Jännä tilanne. Kaksi tasaista jengiä vastakkain. Varmasti tulee tasainen matsi, Lassas ennakoi lauantaita.

HIFK:lla voi olla kotiyleisön lisäksi toinenkin etu lauantaina. Töölön stadionilla pelataan tekonurmella.

- Kyllä mä näen, että meillä on etu. Nurmikolla pelatut pelit on ollut koko kauden aika vaikeita. Tänään kenttä oli hyvä ja tasainen, siitä ei voi valittaa yhtään, mutta lauantaina olemme kotikentällä ja meille tutuissa ympyröissä, missä me harjoitellaan päivittäin. Kyllä se on meidän etu ja meidän pitää käyttää se hyödyksi ja voittaa peli, Lassas sanoi päättäväisesti.

HIFK oli jo ennen karsintoja vaikeassa tilanteessa, sillä joukkueen molemmat maalivahdit olivat loukkaantuneina. Daniel Kollar tuli pikahälytyksellä sisään ja pelasi hyvän ottelun.

- Daniel tuli vaikeaan paikkaan, mutta hän on hyvä veskari ja henkisesti hyvin vahva. Dani hoiti tänään upeasti ja otti muutaman tärkeän torjunnan. Meillä on täysi luotto siihen, että Dani hoitaa, Lassas linjasi.

Katsojia Espoossa oli koleasta marraskuisesta illasta huolimatta paikalla 2674.