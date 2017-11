SM-liigassa isojen uutisten torstai

Jääkiekon Liigassa Ässät ja JYP tiedottivat torstaina valmentajauutisista. Lisäksi HIFK tiedotti uudesta urheilutoimenjohtajastaan.

Porin Ässät ilmoitti, ettei Jyrki Aho jatka seuran päävalmentajana tämän kauden jälkeen.

- Jyrki Aho tuli tänne kaksivuotisella sopimuksella, joka päättyy tämän kauden jälkeen. Hän on tuonut Ässiin juuri niitä asioita, joita me toivoimme. Tärkeimpinä asioina ovat jokapäiväinen vaatimustaso sekä asenne työntekoon, kommentoi Ässien urheilutoimenjohtaja Jari Korpisalo tiedotteessa.

- Nyt olemme päässeet sellaiseen vaiheeseen, että tulevan kauden osalta valmennukseen tapahtuu muutoksia. Nyt kuitenkin panostukset ovat täysillä tässä hetkessä ja tässä kaudessa. Joukkue on esiintynyt hyvin ja olemme osoittaneet, että pystymme voittamaan minkä tahansa joukkueen tässä sarjassa, Korpisalo jatkaa.

Aholla ei ole ensi kaudeksi sovittuna työpaikkaa. Kysyntää hänen tasoisellaan valmentajalla luulisi olevan.

- Kunnioitan tässä kohtaa tietysti seuran päätöstä, vaikka olemme viihtyneet hyvin Porissa. Nyt on henkisesti helppoa pistää kaikki likoon Ässien puolesta tässä ja nyt. Panokset ovat siis pelkästään tässä kaudessa. Tulevaisuuden osalta ei ole mitään sovittuna, joten työtarjoukset valmennus-, kommentaattori-, sekä luennointitehtävistä kiinnostavat, Aho kommentoi.

JYP, jonka Aho luotsasi 2012 Suomen mestariksi, tiedotti jatkaneensa päävalmentajansa Marko Virtasen sopimusta vuodella. ”Veltsu” Virtanen jatkaa JYPin päävalmentajana kevääseen 2019.

- JYPin liigajoukkueen päävalmentajana Virtanen on onnistunut mainiosti yhdistämään sekä kilpaurheilumenestyksen että kaupungin oman pelaajatuotannon hyödyntämisen. Kyky valmentaa eri ikäisiä ja eri uravaiheessa olevia pelaajia on osoittautunut hyväksi, kommentoi JYPin urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari tiedotteessa.

Helsingin IFK tiedotti nimenneensä urheilutoimenjohtajakseen Tobias Salmelaisen. 32-vuotias Salmelainen siirtyy Oy HIFK-Hockey Ab:n palvelukseen Acme World Sports Finland -agenttitoimistosta ja aloittaa tehtävässään ensi maanantaina.

Salmelainen on entinen ammattikiekkoilija ja on työskennellyt uransa jälkeen pelaaja-agenttina. Hän on suorittanut Master in sports management -tutkinnon Johan Cruyff Institutessa.

Salmelainen pelasi urallaan 119 ottelua Liigassa, 126 ottelua Mestiksessä ja yhden kauden Tanskan pääsarjassa. Kauden 2013–2014 Salmelainen työskenteli Espoo Bluesin B-nuorten valmennustiimissä. Juniorina hän edusti Helsingin IFK:ta.

- Olen kiitollinen koko IFK:lle tästä luottamuksesta. Haaste on kova, mutta tartun siihen suurella innolla. Meillä on yhteinen tavoite kehittää IFK:sta eurooppalainen huippujoukkue. Se vaatii paljon työtä ja ahkeruutta, mutta urheilujohtaja ei tee sitä yksin, vaan yhdessä tiiminsä kanssa ja koko organisaation tuella, Salmelainen kommentoi HIFK:n tiedotteessa.

- Kaikki perheessämme ovat IFK:laisia ja olen pelannut täällä juniorina ja Liigassa, joten tunnen tämän seuran hyvin. IFK on perinteikkäin ja yksi suurimmista urheiluseuroista Suomessa ja on upea tilaisuus päästä työskentelemään täällä, Salmelainen jatkaa.

Tom Nybondas erosi HIFK:n urheilujohtajan paikalta syyskuussa. Seura ei ole saavuttanut viime vuosina odotettua menestystä.

- Urheilujohtajan tehtävä on nostaa IFK eurooppalaisten huippuseurojen joukkoon ja päivittää IFK:n urheilutoiminta vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia, seuran perinteitä kunnioittaen, HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen kommentoi.

- Ehdolla tehtävään oli laaja joukko suomalaisia jääkiekon ammattilaisia, erilaisilla toimenkuvilla, taustoilla ja kokemuspohjalla. Urheilujohtajan tehtävä on koko seuran kannalta äärimmäisen tärkeä, joten käytimme ehdokkaiden kartoittamiseen ja taustojen selvittämiseen paljon aikaa, Valtanen jatkaa.