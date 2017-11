HIFK yllätti rohkeudellaan, uusi aika alkoi torstaina

Helsingin IFK pääsi yllättämään torstaina. Jääkiekon SM-liigassa pelaava suurseura kertoi nimittäneensä vasta 32-vuotiaan Tobias Salmelaisen uudeksi urheilujohtajakseen.

HIFK:ssa puhaltavat nyt uudet tuulet. Perinteinen seura kertoi tänä syksynä laittavansa urheilupuolen uuteen uskoon. Lähes 10 vuotta urheilujohtajana toiminut Tom Nybondas ilmoitti astuvansa syrjään. Tästä ilmoituksesta alkoi kahdeksan viikkoa kestänyt prosessi, joka tuli maaliin torstaina. Lopullinen valinta tehtiin sunnuntaina.

- Valinta tehtiin viime sunnuntaina, minkä sitten hallitus hyväksyi, HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen paljasti torstaina.

Tobias Salmelainen on entinen pelaaja, joka edusti urallaan myös HIFK:ta. Salmelaisen pelaaja-ura jäi lyhyeksi, mutta hän on ehtinyt ikäisekseen tehdä jo paljon jääkiekon parissa. Salmelainen valmensi Bluesin B-junioreita pelaaja-uransa jälkeen, opiskeli jalkapallolegenda Johan Cruyffin mukaan nimetyssä instituutiossa urheilujohtamista ja toimi pelaaja-agenttina.

- Hän on moderni johtaja. Täytyy muistaa, että aika moni näistä pelaajista, joita hän johtaa on eri sukupolvea kuin me. Meillä on nykyään huippupelaajia 16-25-ikävuoteen ja he myös odottavat erilaista johtamista kuin ehkä silloin kuin minä olen ollut siinä iässä, Valtanen luonnehti.

HIFK olisi halunnut tulla uuden urheilujohtajan kanssa julkisuuteen jo aiemmin.

- Ei tämä ollut optimaalinen aika. Totta kai me oltaisiin toivottu, että siinä vaiheessa, kun tähän prosessiin päätettiin lähteä, niin meillä olisi ollut kaveri jo selvillä. Se on tietysti pieni asia sen rinnalla, että me löydettiin nyt aidosti paras mahdollinen mies tähän tehtävään. Pääsimme aika laajaa porukkaa tässä katsomaan. Sen myötä vahvistui varmasti myös se, minkälaista urheilujohtajaa me tähän haluamme, Valtanen kertoi.

Salmelainen, 32, astuu erittäin vaativaan tehtävään. HIFK on Suomen suurseuroja, mutta menestys on ollut vaatimatonta viime vuosina. Nyt siihen halutaan muutos.

- Kaikki lähtee siitä, että luodaan sellainen ympäristö, missä organisaatio on hyvin sitoutunut ja tekee töitä yhdessä. Vaatimustason pitää olla todella korkealla. En sano, etteikö sitä olisi aiemmin ollut, mutta siitä kaikki lähtee, Salmelainen sanoi torstaina.

Salmelaisen mielestä HIFK tarjoaa työlle hyvät puitteet.

- Kuten jo sanoin aiemmin, niin ympäristö on hyvä. Tunnen ihmisiä paljon tästä organisaatiosta ja täällä on hyvin positiivinen ilmapiiri. Täällä on jo pitkään tehty erinomaista työtä ihan talouspuolesta lähtien ja tietysti varmaan epätietoisuutta on ollut seuran sisällä, kun ei vielä tiedetty kuka tähän pestiin tulee, mutta vastaanotto oli erinomainen, Salmelainen kiitteli uutta työnantajaansa.

Salmelainen tulee HIFK:n organisaatioon ulkopuolelta, sillä hän ei ole ollut seuran kanssa missään tekemisissä pelaaja-uransa jälkeen. HIFK on ollut Salmelaiselle kuitenkin aina tärkeä asia elämässä.

- IFK on ollut mulle se yksi ja ainoa seura aina. Ihan sieltä pienestä pojasta asti. Olen ollut 2-vuotiaasta lähtien katsomassa pelejä ja olen itse pelannut tässä seurassa. Olen aina halunnut päästä takaisin IFK-perheeseen. Tänään on se päivä. On iso kunnia olla täällä, Salmelainen sanoi ylpeänä.

HIFK:lla on kehittymisen paikka. Salmelainen ei halua linjata vielä tässä vaiheessa tarkemmin isoja suuntaviivoja, mutta hän tietää, mihin suuntaan IFK on lähdössä.

- Mä en lähde niitä muutoksia nyt tässä linjaamaan. En ole vielä puhunut ihmisten kanssa organisaation sisällä ollenkaan. Niitä linjauksia aletaan nyt sitten keskustelemaan. Varmasti ne sitten tulee yhtenäisesti seuralta ulos, jos sellaisia on tulossa, Salmelainen sanoi.

- Suomen mittakaavassa IFK on SE seura. Se on huippuseura, mutta mietitään Eurooppaa, niin esimerkiksi Bern ja Sveitsi kasvavat koko ajan ja meidän pitää pystyä kasvamaan sen mukana. Siinä on monta asiaa. Asiat muuttuvat ja muut kasvavat Euroopassa. Pelaajavirta menee sinne. Meidän pitää saada tämä meidän oma ympäristö sellaiseksi, että pelaajat haluavat tänne tulla, pysyä täällä ja hyppää mahdollisesti NHL:ään sitten, hän jatkoi.

HIFK:ta on vaivannut viime vuosina tietynlainen linjattomuus. Ainakin ulkopuolelle on näyttänyt siltä. Salmelainen tietää, millaisia pelaajia hän IFK:hon haluaa. Hän haluaa ottaa prosessiin mukaan myös valmennuksen, mutta korostaa tekevänsä lopulliset päätökset silti itse. Valta on Salmelaisella.

- Totta kai valmennuksen kanssa keskustellaan siitä, mitä pelaajia hankitaan, mutta urheilutoimenjohtaja päättää pelaajahankinnoista. Mä kannan vastuun siitä ja niissä on mun leima ja ne päätökset teen mä, Salmelainen painotti ja kertoi päättävänsä tulevaisuudessa myös HIFK:n valmentajat.

Salmelaisen työt alkavat välittömästi. Ensi viikolla aletaan kasaamaan jo ensi kauden joukkuetta.

- Meidän pitää päästä heti töihin. Heti alkuviikosta pitää päästä istumaan ihmisten kanssa alas ja suunnittelemaan ensi kauden joukkuetta.

- Vielä ollaan ihan hyvässä aikataulussa. Kuukausi myöhemmin olisi voinut olla jo melkoinen takamatka kyllä.

Salmelainen luonnehtii itseään avoimeksi johtajaksi.

- Mä olen hyvin ihmisläheinen ja avoin johtaja, mutta samalla myös hyvin systemaattinen ja suunnitelmallinen sen suhteen, mitä minä haluan. Nykyiset jääkiekkoilijat ovat hyviä johdettavia. Side on hyvin vahva sen jälkeen, kun nykyihmisen luottamuksen saa. Nykypelaajat pitää oppia kaikki tuntemaan ja mä haluan oppia heidät kaikki tuntemaan, Salmelainen sanoi.

Salmelainen on rakentanut uraansa hyvin päämäärätietoisesti. Hän haki valmennuksesta kokemusta ja hyppäsi sitten muihin tehtäviin, jotta saisi laajemman näkemyksen jääkiekosta.

- Pelaaja-urani jälkeen lähdin valmentamaan. Kiinnostuin yksilöiden kehittämisestä. Näin siinä läheltä, mitä nykypäivän pelaajat tarvitsevat. Sen jälkeen halusin päästä agenttipuolelle, sillä siellä näkee laajemmin sen yksilöiden pelaajapolun. Siellä sain hyvän verkoston ja kokemuksen pelaajapolun suunnittelusta. Näet pelaajia eri vaiheissa heidän uraa ja missä vaiheessa he ottavat hyppyjä eteenpäin. Tämä on ollut minulle aina haave, että pääsen tähän tilanteeseen. Pääsen nyt kokoamaan omaa joukkuetta, Salmelainen kertasi uransa vaiheita.

HIFK:ta on syytelty ajoittain liiallisesta sisäsiittoisuudesta. Ulos on välittynyt kuva, ettei tehtäviin ole valittu välttämättä parasta mahdollista vaihtoehtoa, vaan sopivin. Nyt tuokin tie vaikuttaa kuitenkin olevan loppuun kuljettu. Salmelainen on IFK-taustastaan huolimatta ulkopuolinen ja hän pääsee valitsemaan myös tiiminsä, jonka kanssa hän töitä tekee. HIFK:n uuden organisaation rakenne selviää lähitulevaisuudessa.

- Niihin palataan sitten myöhemmin. Uusi urheilujohtaja määrittää sitten oman organisaationsa ensi kaudelle, Jukka Valtanen kertoi.

Torstai oli Salmelaiselle ikimuistoinen päivä, mutta lauantai jää varmasti myös hyvin mieleen. HIFK kohtaa tuolloin Sportin kotonaan ja uusi urheilujohtaja pääsee ensimmäistä kertaa tapaamaan joukkuetta. Salmelainen toivoo, että hän voi astella lauantaina koppiin ja onnitella joukkuetta Sport-voitosta.

- En ole vielä tavannut ketään, paitsi tietysti Jukka Valtasen. Joukkueen tapaaminen menee viikonlopulle, sillä joukkue on nyt pelireissussa. Lauantaina on ensitapaaminen pelaajien, fanien ja kaikkien kanssa. Hieno hetki, kun pääsee IFK:n puku päällä itse pelitapahtumaan, Salmelainen päätti.