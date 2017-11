Suomen curling viimein nosteessa ”Uusis-buumin” jälkeen, olympiamitali tavoitteena Koreasta

Torinon olympiakisat 2006 muistetaan Suomessa curling-buumista. Markku Uusipaavalniemen kipparoima Suomen joukkue voitti Pinerolon kaupungissa pelatussa olympiaturnauksessa hopeaa ja legendaarisen Voitto Liukkosen selostamat curling-lähetykset olivat valtavan suosittuja.

Torinon kisojen jälkeen Suomi oli hetken aikaa curling-huuman kourissa. Lajille ehdotettiin suomenkielistä nimeä ”kurlaus”, joka tosin jäi ehdotuksen asteelle, kuten ”kolopallo” aikoinaan golfin tapauksessa.

Uusipaavalniemi oli Suomessa niin suosittu, että hänet valittiin 2007 eduskuntaan. Hänen parlamentaarikon pestinsä jäi kuitenkin yhteen kauteen, eikä puolueen vaihto Keskustasta Perussuomalaisiin vienyt ”Uusista” uudelle kaudelle, vaikka Timo Soini johdatti Perussuomalaiset 2011 jytkyyn.

Myös curling-buumi lässähti nopeasti. Vancouverin 2010 ja Sotshin 2014 olympiakisoissa ei suomalaisjoukkueita curlingissa nähty.

Nyt Suomen curling on viimein uudessa nosteessa. Ensi helmikuussa Pyeongchangissa Suomi tekee paluun curlingin olympiaturnaukseen, kun Oona Kauste ja Tomi Rantamäki ovat varmistaneet Suomelle paikan kahden pelaajan sekajoukkuekisaan. Lisäksi miesten ja naisten maajoukkueet kilvoittelevat olympiapaikoista joulukuussa olympiakarsinnoissa.

- Meillä on kolme joukkuetta. Mixed doubles -joukkue, joka on tässä. Meillä on jo paikka olympialaisissa. Sitten on naisten ja miesten joukkueella vielä karsinnat joulukuussa, kommentoi Rantamäki Sport Contentille.

Kausteen mukaan olympiakarsinnoissa on joulukuussa kova haaste, mutta hänen mielestään kolmen joukkueen saaminen olympialaisiin on aivan realistinen tavoite.

- Mä en halua sanoa prosentteja tai mitään muuta. Tiedän, että kilpailu tulee olemaan sekä naisilla että miehillä karsinnoissa erittäin kova. Siellä on kovia joukkueita vastassa, mutta paikka on mahdollista saada, kun pelaa sitä omaa parasta peliään, Kauste sanoi.

Kauste ja Rantamäki ovat varmasti mukana olympialaisissa ainakin sekajoukkueessa.

- Virallisesti olympiakomitea tekee valinnat vasta joulukuussa, mutta käytännössä me ollaan se joukkue, joka lähtee, Rantamäki tarkensi

Uusipaavalniemi oli aikoinaan suuri julkkis, mutta Suomen nykypäivän curling-maajoukkuepelaajat saavat olla medialta aika rauhassa.

- Sanotaan näin, että en osaa sanoa ihan tarkalleen, mitä se on silloin ollut, kun en itse kokenut sitä mediapöllyä, mutta sellaisen tasaisen vähänlaisesti on tässä mitään ollut. Se on ihan hyvä näin, Kauste kertoi.

Ammattilaisurheiluna Suomen curlingia ei voi pitää.

- Meidän tämän kauden palkintosumma on ollut kahdesta turnauksesta yhteensä 200 euroa. Siinä mielessä ei päästy tuloille. Mutta hyvä puoli on siinä, että tämä olympiapaikan varmistumisen jälkeen on olympiakomitealta tullut tukea sekä asiantuntijapuolella että taloudellisella puolella. Meille on myönnetty myös urheilija-apuraha. Sen turvin on pystytty lisäämään harjoittelua ja tekemään tästä entistä ammattimaisempaa, taustoitti Rantamäki.

Kauste työskentelee maskeeraajana. Olympiakaudella hän keskittää voimavarojaan kuitenkin curlingiin.

- Tällä hetkellä eletään urheilun ehdoilla ja työ tulee siinä sivussa. Töitä kerkeää aika vähän tekemään, Kauste kertoo.

Rantamäki voi yrittäjänä suunnitella työaikansa vapaasti.

- Mä olen yrittäjä. Itse hankin omat työni ja käytännössä on tarkoittanut sitä, että en ole yrittänyt hankkia itselleni paljoa töitä, jotta lepoa tulisi tarpeeksi ja pääsen harjoittelemaan. Se näkyy käytännössä tuolla tilipussissa. Eli luovutaan omasta palkasta, niin voidaan urheilla, hän kertoo.

Curlingissa ei Torinon olympiavuoden hypen jälkeen ole ollut suurta buumia, mutta toisilla paikkakunnilla harrastajamäärät ovat nosteessa.

- Se on paikkakuntakohtaista. Meillä on Turussa avattu uusi halli. Ahvenanmaalla on pari kolme vuotta sitten avattu uusi halli. Siellä on hyvin aktiivista seuratoimintaa ja harrastajamäärät ovat kovassa kasvussa. Sama tilanne on Joensuussa. Muilla paikkakunnilla saattaa olla menossa alaskin päin. Vähän riippuu siitä paikallisesta aktiivisuudesta, taustoittaa Rantamäki.

Ensi helmikuussa Kauste ja Rantamäki saanevat olympialaisissa paljon julkisuutta. Mitali on parivaljakolla tavoitteena.

- Mä sanoisin näin, että kilpailu on kovaa ja meitä on kahdeksan joukkuetta siellä kisaamassa. Mahdollisuus on päätyä mille tahansa sijalle, mutta mitalia sieltä lähdetään hakemaan, arvioi Kauste.

- Lähden siitä liikkeelle, että vain seitsemän maata pääsi sinne isäntämaan lisäksi. Sinne pääseminen on ollut meille iso voitto. Olemme pystyneet ohittamaan kovia maita MM-kisoissa päästäksemme olympiakisoihin. Me lähdetään hyvästä asetelmasta, että meiltä ei odoteta voittoja siellä paljoa, joten me voimme yllättää kaikki, Rantamäki lisää.

Kultamitalikaan ei ole mahdoton ajatus.

- Tiedämme, että me voidaan yllättää kenet tahansa vastustajistamme. Jos kaikki menee nappiin, voimme voittaa koko turnauksen, Rantamäki toteaa.

Rantamäki painottaa, ettei halua kirjoittaa historiaan uutta "Uusipalvaniemi-tyyppistä" buumia, vaan aivan toisenlaisen suomalaisen curling-tarinan.

- Ei. Sitä (Uusipaavalniemi-buumi numero 2) ei nimenomaan odoteta. Nyt puhutaan ihan eri nimistä, hän naurahtaa

Etelä-Koreaan Kauste ja Rantamäki matkustavat ensimmäistä kertaa.

- Ei ole tullut käytyä Uusi paikka, toteaa Kauste.

- En ole käynyt turistinakaan. Eikä nytkään lähdetä turistiksi, vaan lähdetään kilpailemaan, jatkaa Rantamäki.

Curling-pelaajat ottavat Pyeongchangin olympialaisissa varaslähdön, sillä sekajoukkuekisa alkaa jo 8. helmikuuta eli päivää ennen avajaisia. Turnauksen mitalipelit ovat ohjelmassa tiistaina 13. helmikuuta ja miesten sekä naisten turnaukset alkavat sen jälkeen.