Stadin derbyt poissa, Veikkausliiga ei pyllistänyt urheilulle

Jalkapallon Veikkausliigassa vietettiin lauantaina Stadin derbyjen hautajaisia. HIFK hävisi karsinnoissa FC Hongalle ja tipahti Ykköseen.

Stadin derbyjä HJK:n ja HIFK:n välillä pelattiin 2015-17 kaikkiaan yhdeksän ottelua. Tunnelma oli niissä suorastaan kansainvälinen. Moni paikalla ollut piti epätodellisena, että sai kokea moista kotoisessa Veikkausliigassa.

Lähes kaikki Stadin derbyt olivat myös loppuunmyytyä. Syksyllä 2017 pelattu viimeinen derby veti vain noin 8500 katsojaa, mutta osaltaan siihen vaikutti HIFK:n heikko urheilullinen menestys sekä HJK:n ylivoima. Jännitysmomenttia ei ollut.

Nyt Veikkausliiga on menettänyt ”kruununjalokivensä”. Sarjan ensi kauden kovana haasteena on houkutella Stadin derbyssä käyneitä satunnaisia futiskatsojia. Hypen luominen HJK:n ja Hongan välisiin otteluihin on haastavaa.

Stadin derby menetettiin, mutta Turun derby tekee paluun. TPS palaa Hongan tavoin pääsarjatasolle kolmen vuoden tauon jälkeen.

TPS:n nousun toivotaan tuovan turkulaiseen jalkapalloon uutta eloa ja täysiä katsomoita kaupungin derbyihin. Jos Helsingissä derbyjen ympärille saatiin luotua hypeä, niin miksi ei Turussakin?

Kotimainen pääsarjafutis on tällä vuosikymmenellä astunut kulttuurillisesti eteenpäin. Uusia stadioneita on rakennettu Seinäjoelle ja Vaasaan. Katsojamäärät ovat olleet nousussa muissakin peleissä kuin Stadin derbyissä. Tampereella Ilves on onnistunut luomaan pientä buumia.

Paljon on silti työtä tehtävänä, jotta Veikkausliiga voisi nousta Ruotsin, Tanskan tai Norjan pääsarjojen tasolle. HJK on mennyt toimitusjohtajansa Aki Riihilahden komennossa seuratoiminnassa eteenpäin, mutta tarvitsisi lisää haastetta.

HIFK:n putoaminen pääsarjasta on HJK:lle paha takaisku. Urheilubisnes perustuu vastakkainasetteluunkin ja nyt HJK:n paikallishaastaja on poissa sarjasta. Derbyt olivat HJK-tuotteelle hyvä markkinointikeino.

Toisaalta Veikkausliigalle voi nostaa hattua. Putoamistaistelu tuo oman jännityksensä, eikä sarjaa ole suljettu toisin kuin jääkiekon SM-liiga, johon on valittu joukkueita kabineteissa.

Bisneksen kannalta HIFK:n pysyminen pääsarjassa olisi ollut hyvä asia, mutta urheilullisesti joukkue ei ansainnut paikkaansa pääsarjatasolla. Urheilulle ei ainakaan pyllistetty.