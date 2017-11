Mestis-pomolta kritiikkiä SM-liigalle avoimessa kirjeessä

Jääkiekon SM-liiga suljettiin ensimmäisen kerran 2000, kun Kärpät viimein palasi pääsarjatasolle. KalPa nostettiin mukaan kabinetin kautta 2005, Sport 2014, KooKoo 2015 ja Jukurit 2016. Siinä välissä Jokerit ehti 2014 siirtyä KHL:ään.

Liigan sulkemista on perusteltu taloudellisilla asioilla. Sarjatasojen eroavat toisistaan siinä, että Liigassa pelataan ammattilaiskiekkoa ja Mestiksessä ei.

SM-liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen esitti YLE:llä lauantaina huolensa siitä, ettei Mestiksessä ole liigakelpoisia seuroja. Hiltusen kommentti on saanut osakseen kritiikkiä.

Mestiksessä pelaavan Joensuun Jokipoikien hallituksen puheenjohtaja Jarkko Immonen on vastannut Hiltuselle ja julkaissut seuran nettisivuilla avoimen kirjeen, jossa kritisoi nykytilannetta. Immosen mukaan nykytilanne on kestämätön, koska resursseja tuhlataan,

Seuraavassa otteita Immosen kirjoituksesta:

” Liigan sulkemista on perusteltu sillä, että taloudellisesti kelpoisia joukkueita ei ole ja Liigan ollessa suljettuna mestisjoukkueet voivat ”rauhassa kehittää toimintaansa ja talouttaan liigakuntoon”. Ikään kuin taivaalta sataisi sillä aikaa mannaa ja rahakirstut täyttyisivät itsestään yön aikana. Ei muuten sada eivätkä täyty. Jääkiekkojoukkueen liiketoiminnan kasvu vaatii moottorikseen uskottavan, kiinnostavan ja tasokkaan sarjan, jonka myötä seurat saavat uusia faneja ja mediapinta-alaa. Markkinointiarvon kasvaessa myös yritykset kiinnostuvat yhteistyöstä paremmin saadessaan enemmän vastinetta rahoilleen. Ei se sen kummempi yhtälö ole. Mestiksen ja Liigan liiketoimintaympäristöjen välinen ero on todella suuri, ja sitä on Liigan johtohenkilöiden ilmeisen vaikea edelleenkään ymmärtää. Liiga ammentaa vetovoimansa jääkiekon valta-asemasta urheilulajina Suomessa ja maajoukkueen menestyksen säteilystä, jolloin yleisöä ja yrityskumppaneita on helpompi saada mukaan. Samaan aikaan Mestiksessä joudutaan paljon pienemmän liikevaihdon eteen tekemään suhteessa paljon enemmän hommia.”

”Suomen kokoisessa maassa ei ole varaa tuhlata resursseja ja pelaajalahjakkuuksia pilaamalla toiseksi korkein sarjataso ja sen myötä tuhansien junioreiden pelaajapolku. Siinä vaiheessa, kun Mestiksen näivettymisen myötä myös Liiga on kuihtunut ja maajoukkueenkin menestys alkanut ontua, on suomalainen jääkiekkoilu saattanut antaa jo liian pitkän etumatkan muille maille”.

