Patrik Laine ”kriisissä” ja ”hurjassa vireessä”

Patrik Laine on parissa vuodessa noussut suomalaisen jääkiekkoilun suurimmaksi tähdeksi. Ikää Laineella on vasta 19 vuotta, mutta hän on Suomessa jo suurempi julkkis kuin Mikael Granlund tai Aleksander Barkov.

Laineen toinen kausi NHL:ssä alkoi muutamien suomalaisten mielestä kriisissä. Tämä näkemys johtuu siitä, että hän on toisten mielestä tehnyt liian vähän maaleja.

Laineella olikin maaliton putki, mutta tilanne on korjaantunut. Maanantaina Laine osui jo kolmannessa perättäisessä ottelussaan, kun hänen seuransa Winnipeg Jets voitti vieraissa Dallas Starsin 4-1.

Laine on tehnyt 14 ottelussa seitsemän maalia. Hän siirtyi yksin NHL:n suomalaisten maalipörssin kärkeen.

Suomalaisten pistepörssissä Laine on tehoillaan 7+2=9 kolmantena. Edellä ovat Aleksander Barkov pisteillään 4+11=15 ja Mikko Rantanen 5+7=12.

Jetsilläkin kulkee ihan mukavasti. Seura on NHL:n läntisessä konferenssissa neljäntenä St. Louis Bluesin, Los Angeles Kingsin ja suuryllättäjän, laajennusjoukkueen Las Vegas Golden Knightsin jälkeen.

Joukkueensa sisäisessä pistepörssissä Laine on viidentenä ja maalipörssissä kolmantena. Häntä enemmän maaleja Jetsin pelaajista ovat tehneet Mark Scheifele ja Nikolaj Ehlers.

NHL:n runkosarjasta on takana vasta noin kuudesosa. Laineella on yhä hyvät mahdollisuudet päästä samoihin tehopisteisiin 36+28=64 kuin ensimmäisellä kaudellaan. Ja tärkeintähän on hänen kannaltaan, että Jets menestyy joukkueen ollessa tällä hetkellä vahvemmassa iskussa kuin viime kaudella.

Kun Suomessa puhutaan ”kriisistä”, unohdetaan Laineen olevan vasta 19-vuotias. Jari Kurri aloitti NHL:ssä 20-vuotiaana, Teemu Selänne 22-vuotiaana ja Mikael Granlund 21-vuotiaana.

Kun Laine tekee maaleja, vaihtuu ”kriisi” tietenkin ”maalihehkutuksiin”. Otsikoita luonnollisesti tarvitaan, mutta olisi hyvä muistaa kyseen olevan hyvin nuoresta kaverista.

Harva suomalaispelaaja kykenee tekemään NHL:ssä seitsemää maalia koko kauden aikana. Jääkiekkoilija on uransa huipulla tavallisesti 25-30 -vuotiaana ja Laineella on vielä varaa kehittyä valtavasti. Matka on haastava ja muutaman ottelun maalittomat putket kuuluvat kuvioon ilman, että pitäisi puhua kriisistä.