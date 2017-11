Leijonien superjunnut antavat olympianäyttöjä

Jääkiekon Karjala-turnaus alkaa Leijonien osalta torstaina. Erityisellä mielenkiinnolla odotetaan 18-vuotiaiden suurlupausten, HIFK:n puolustajan Miro Heiskasen ja Jokereiden hyökkääjän Eeli Tolvasen otteita. Molemmat antavat maajoukkueessa näyttöjä Pyeongchangin olympiaturnaukseen.

Heiskanen on ollut kuin kotonaan kovissa paikoissa ennenkin. Vasta 18-vuotias puolustaja on ollut tänä syksynä SM-liigassa niin ylivoimainen, että hänen on sanottu pelaavan täysin väärässä sarjassa. Heiskanen itse on kuitenkin nauttinut myös HIFK:ssa pelaamisesta, vaikka NHL-leirin jääminen väliin vielä toki harmittaakin.

- Täällä olen saanut paljon pelata. Olen saanut hyvin vastuuta, joten on kiva pelata täällä, Heiskanen sanoi tiistaina.

Heiskanen oli alkukauden loukkaantuneena, kun CHL:ssä tuli aivotärähdys. Pelaamaan päästyään nuori puolustaja on ollut suorastaan häkellyttävän hyvä. Heiskanen on pelannut tällä kaudella HIFK:ssa SM-liigaa kymmenen ottelua ja tehnyt niissä puolustajalle hurjat tehot 6+4=10. Piste per peli siis.

- Kyllä olen ihan tyytyväinen. Se ensimmäinen peli heti loukkaantumisen jälkeen oli vielä vähän vaikea, mutta sen jälkeen pääsin hyvin peliin mukaan ja olen ollut tyytyväinen omiin esityksiini, Heiskanen totesi.

Heiskasesta odotetaan seuraavaa suomalaista tähtipuolustajaa NHL:ään. Odotukset ovat kovat muiden mielissä, mutta ehkä ne kaikkein kovimmat odotukset ovat kuitenkin Heiskasella itsellään.

- Odotan sitä, että pystyn menemään koko ajan eteenpäin joka osa-alueella pelillisesti. Koko ajan pitäisi vain kehittyä ja viedä itseään eteenpäin, Heiskanen mietti tavoitteitaan.

Dallas Stars on kovasti kiinnostunut viime kesän ykkösvarauksestaan. Heiskasen nimi huudettiin viime kesän varaustilaisuudessa jo koko tilaisuuden kolmantena. Dallas pitää paljon yhteyttä HIFK:ssa lainalla olevaan lupaukseensa.

- Kyllä mä aika paljon olen sinne yhteydessä. Oikeastaan ihan viikottain ollaan yhteydessä. He haluavat tietää, miten minulla menee. Se on ihan hyvä asia, että sieltäkin ollaan yhteydessä, Heiskanen näkee.

Karjala-turnauksessa Heiskanen pukee A-maajoukkueen paidan ensimmäistä kertaa päälle. Millaisia ajatuksia se herättää?

- Totta kai tuntuu hienolta, että pääsee ensimmäiset A-maaottelut pelaamaan. Totta kai olen halunnut ihan pienestä pitäen pelata A-maajoukkueessa. Nyt se sitten toteutuu. Alkukausi meni hyvin ja osasin tätä kutsua jo vähän odottaakin, Heiskanen sanoi.

Heiskanen on dominoinut tällä kaudella SM-liigaa, mutta Karjala-turnauksessa odottaa kuitenkin vielä isompi haaste. Valtaosa vastustajista tulee kotimaan pääsarjaa kovemmista sarjoista. Tämä ei Heiskasta hirvitä.

- Ei siinä mitään. Olihan se viime kaudella Liigassa ihan sama juttu. Nyt vaan sitten ihan samalla tavalla. En turhaan lähde miettimään, ketä siellä on vastassa. Lähden pelaamaan ihan omaa peliäni, Heiskanen linjasi.

Alkusyksyn kenties puhuttanein suomalaisjääkiekkoilija on ollut Eeli Tolvanen. Vasta ensimmäistä kauttaan miesten sarjassa pelaava Tolvanen pelasi niin huikean syksyn KHL:ssä, että kutsu kävi Leijoniin ja Karjala-turnaukseen.

Eeli Tolvasen nimi ei vielä ennen tätä syksyä sanonut hirveästi mitään kovinkaan monelle. Nyt sanoo. Tolvanen on tehnyt heti ensimmäisellä KHL-kaudellaan tuhoisaa jälkeä. Tolvanen itse suhtautui aluksi ensimmäiseen kauteensa miehissä hyvin levollisesti.

- Ihan normaalit odotukset oli. Jossain kohtaa sitten peli rupesi kulkemaan. Sain sitä kautta vastuuta ja tuli onnistumisia. Nyt on tullut vastuuta sen verran, mitä haluttiin. Pelit ovat kulkeneet ihan hyvin. Hyvät ketjukaverit on ollut. Sitä kautta joukkueellakin on mennyt hyvin, Tolvanen sanoi tiistaina Helsingissä.

Tolvasta on kaavailtu jo Leijonien olympiajoukkueeseen. Niin on kaavaillut Leijonien johtokin, sillä muuten häntä tuskin olisi torstaina alkavaan Karjala-turnaukseen nimetty. Tolvanen saa vetää torstaina ensi kertaa A-maajoukkueen paidan päälle. Se lämmittää.

- Joka pojan unelma on aina laittaa Leijona-paita päälle ja pelata olympialaisissa ja MM-kisoissa. Nyt kun NHL-pelaajat jäävät pois, niin se aukaisee mahdollisuuden meille vähän nuoremmillekin täältä Euroopasta. Se on iso juttu ja yksi tämän kauden päätavoitteista. Se on hyvä juttu senkin takia, että saa lisäpotkua treenamiseen. Kun Jokereiden treeneissä on ja niitä (olympialaisia) ajattelee, niin siitä tulee lisää motivaatiota, Tolvanen sanoi.

Ainakaan juuri nyt Tolvasta ei väsytä. Hän pääsi Leijonien aamuharjoituksissa samaan vitjaan kokeneen Petri Kontiolan kanssa. Tolvanen oli vasta pikkupoika, kun Kontiola pelasi jo ensimmäisiä kertoja maajoukkueessa. Nyt Tolvanen on samassa ketjussa.

- Totta kai se on huikeaa. Pienenä tuli katseltua, kun Kontiola pyöritti Venäjää ja muita joukkueita. Onhan se huikeaa, kun pääsee samaan kenttään pelaamaan hänen kanssaan. Tiedän, että hänellä on huikeat hyökkääjän ominaisuudet. Itse tykkään kanssa hyökätä. Veikkaan, että tästä tulee hyvä, Tolvanen fiilisteli.

Tolvanen on ensi kertaa Suomen A-maajoukkueen mukana. Nuorukainen ei tuntenut entuudestaan ketään nyt jalkeilla olevasta joukkueesta, paitsi tietysti Jokerien seurakaverit. Tolvanen sanoo kuitenkin, että vastaanotto on ollut hyvä. Maajoukkuekutsu ei kuitenkaan aiheuttanut sen suurempia ajatuksia.

- Eipä oikein mitään. Kaikki ottivat minut hyvin vastaan. Tähän on jo tottunut. Kun tuli Jokereihin alkukaudesta, niin en tuntenut ketään. Aika helppoa oli hypätä mukaan. Olen pelannut useita kavereita vastaan tässä joukkueessa ja tiesin vähän, minkälaisia kavereita he ovat.

Tolvasta ei olisi varmasti valittu maajoukkueeseen, mikäli hänelle ei kaavailtaisi isoa roolia. Asiasta ei ole kuitenkaan puhuttu vielä tässä vaiheessa. Rooli selviää aikanaan.

- Ei ole ollut mitään puhetta. Sen näkee sitten turnauksen lopussa, että monta peliä ollaan pelattu.

Tolvanen on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että hän pääsee näyttämään kykynsä.

- Varmasti tulee peliaikaa ja mahdollisuuksia. Saan varmasti pelata myös ylivoimalla. Se on tärkeää. Tykkään siitä, että saan vastuuta ja nyt pitää vain vastata huutoon, Tolvanen vaati itseltään.

Karjala-turnaus alkaa torstaina. Suomi kohtaa avausottelussaan kivikovan Venäjän.