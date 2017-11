Lauri Marjamäellä uusi haaste viime kevään lokavyöryn jälkeen

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki oli valtaisassa mediamylläkässä viime kevään jääkiekon MM-kisoissa. Media painosti ja sosiaalinen media vaati päävalmentajalle potkuja. Sanottiin, ettei Marjamäki ymmärrä riittävästi nykykiekon lainalaisuuksista kansainvälisellä tasolla.

Nyt kysymys kuuluu, mitä on tapahtunut. Onko Marjamäki muuttanut pelitapaansa ja miten kevään MM-kisat on käsitelty?

- No, kyllä ne aika atomeiksi on purettu. Tässä joukkueessa on laskujeni mukaan yhdeksän pelaajaa, jotka olivat kevään MM-kisoissa mukana. Paljon on mietitty, mikä toimii ja mikä pitää saada paremmaksi. Tässä kohtaa on kuitenkin turha julistaa mitään, kun ei edes yhtään yhteistä harjoitusta saada, että minkälainen pelikirja on nyt sitten kesän aikana kirjoitettu. Toivottavasti se on silloin parhaimmillaan olympialaisten aikaan, Marjamäki linjasi tiistaina.

- Yhden harjoituksen perusteella voi sanoa, että asioita loksahtelee paikalleen ja pelaajat ovat ottaneet asiat hyvin vastaan. Ne ovat hyviä juttuja ja toivottavasti saadaan se näkymään nopeasti myös pelissä, Marjamäki jatkoi.

Yksi joukkueen mielenkiintoisimmista nimistä on Jokereiden nuori hyökkääjä Eeli Tolvanen. Hänelle on tarjolla iso ruutu, sillä superlupaus viiletti tiistain harjoituksissa kokeneen Petri Kontiolan rinnalla.

- Kyllä me yritetään saada Eelille sellainen ympäristö, että hänellä on mahdollisuus onnistua. Konna on hyvässä vireessä ja hän kokenut pelaaja. Hän pystyy sitä kautta nuorta kaveria ruokkimaan ja antamaan tukea. Katsotaan se kolmas lenkki sitten myöhemmin, mutta mielestäni siinä on ainekset onnistumiseen, Marjamäki sanoi.

Karjala-turnaus on ensimmäinen askel kohti olympialaisia. Marjamäellä on varmasti omassa mielessään jo vahva tuntuma siitä, ketkä kisoihin ovat lähdössä, mutta niistä ei ole vielä viestitty ulospäin.

- Ei kenellekään ole vielä sanottu, että sulla on paikka joukkueessa, mutta kyllä he tietävät, mikä on homman nimi. Olemme tehneet jo kesällä ryhmässä töitä ja kiertäneet pelejä. Tietyt johtavat pelaajat ja tietty ydinryhmä. Kilpailu on olemassa. Tämän joukkueen rakentaminen on nyt aika paljon vaikeampaa, kun NHL ei ole mukana. Siinä kohtaa löytyisi varmaan aika nopeesti ne kolme ketjua ja loput kahdeksan sitten mietittäisiin. Erikoistilanneosaamista painotetaan paljon. Erikoistilanteisiin nämä turnaukset monta kertaa ratkeavat ja muutenkin mietitään tehokkuuden kautta. Mikä voisi olla se viidellä viittä vastaan-juttu, missä me voimme olla parempia ja mikä se juttu on, millä tavalla me voidaan olla parempia kuin vastustaja. Se on se johtava ajatus, Marjamäki sanoi.

Marjamäki on valmentanut urallaan monia hyvin lahjakkaita pelaajia. Karjala-turnauksessa Marjamäki pääsee näkemään läheltä Eeli Tolvasen ja Miro Heiskasen kehityskaarta.

Kun puhutaan Heiskasesta ja Tolvasesta, niin puhutaan poikkeuslahjakkuuksista. Molemmat ovat NHL:n ykköskierroksen varauksia viime kesältä. Heiskasen nimi huudettiin peräti jo kolmantena.

- Kyllä heitä voi suoraan verrata Sebastian Ahoon, Patrik Laineeseen ja Jesse Puljujärveen. Tietysti he ovat hieman erityylisiä pelaajia kaikki. Kyllä mä näen molemmilla todella hienon tulevaisuuden. Ei se ole sattumaa, että esimerkiksi Miro Heiskanen on noin korkealla varattu. NHL:n skoutit katsovat kuitenkin tuhansia pelejä. Eeli tuli varmaan vähän kaikille outona nimenä, että kukas tämä on, mutta ykköskierroksen varaus kertoo paljon. Ei siellä väärin ole katsottu. Paljon on kavereilla lahjakkuutta, Marjamäki sanoi Sport Contentille.

Suomi on saanut viime vuosina nauttia monista poikkeuksellisen lupaavista jääkiekkoilijoista. Marjamäki iloitsee tästä kehityssuunnasta.

- Tämä on upea juttu suomalaiselle jääkiekolle, että tulee näin hyviä nuoria. Jossain vaiheessa mietti, että meillä on kokeneita pelaajia ja nuoria pelaajia, mutta se välimalli puuttuu. Eli parhaassa iässä olevat jääkiekkoilijat. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Jos kärjistetään hiukan, niin kyllä viiden tai kuuden vuoden päästä saa aika hyvästä materiaalista valita A-maajoukkueen. Se kertoo siitä, että jotain on tehty oikein siellä junioripuolella. Moni asia vaikuttaa, mutta varmasti yksilövalmentaminen on mennyt valovuoden eteenpäin, Marjamäki näkee.

Nuoret lupaukset eivät tunnu paineita ottavan. Yksi silmiin pistävä ominaisuus nuorilla nykylahjakkuuksilla on tietynlainen "terve suhtautuminen" jääkiekkoon. Vaikka se olisi ammatti, pelaamisen pitäisi silti olla "vain kivaa".

- Joo, se on yksi semmoinen asia, mikä heistä paistaa läpi eli sellainen ennakkoluulottomuus. Eivät ne paljoa stressaa. Heidän mielestään jääkiekko on kivaa ja se on upea asia. Urheilu on positiivinen asia. Ei niitä paljoa huimaa, vaan he uskaltavat kokeilla kiekon kanssa erilaisia asioita. Se on erittäin tervetullutta, Marjamäki iloitsee.

Marjamäen mielestä on positiivista myös se, etteivät nuoret kiirehdi NHL:ään, vaikka varaus olisi tullutkin jo.

- Mikael Granlund oli sateentekijä 2012, mutta kun hän meni NHL:ään, niin hän ei aluksi ollut ollenkaan valmis pelaamaan siellä. Näen samaa myös Mirossa. On hyvä, että hän pelaa Liigaa ja maaotteluita. Jos menet suoraan NHL:ään ja pelaat neljättä kautta AHL:ssä, niin ei se välttämättä paras tie ole. Jos mietitään näitä viime vuosien tarinoita, kuten Sebastian Aho, Aleksander Barkov ja niin edelleen, niin he menivät suoraan Liigasta NHL:ään. Se on kivikova liiga ja sinne pitää olla valmis henkisesti, mutta tietysti myös pelillisesti, Marjamäki muistutti.

Suomi aloittaa Karjala-turnauksen torstaina ottelulla Venäjää vastaan. Lauantaina vastaan tulee Ruotsi ja sunnuntaina Kanada.