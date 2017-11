Jussi Jokinen Jesse Puljujärvestä: "Jesse on hyvä jätkä, jolla on potentiaalia"

Kun jääkiekkoilija Jussi Jokinen allekirjoitti kesällä sopimuksen NHL-seura Edmonton Oilersin kanssa, liittyi hän jo kuudenteen joukkueeseensa taalaliigassa. Sopeutuminen Oilersiin on sujunut.



- Ihan hyvin on mennyt, ei ole mitään ongelmaa. Organisaatio on meillä viimeisen päälle. Huippujätkiä on koppi täynnä, ja joukkueessa on paljon potentiaalia, Jokinen sanaili tiistaina Oilersin voitettua vieraissa New York Islandersin 2-1.



Oilers lähti kauteen yhtenä mestarikandidaateista. Brooklynissä tullut voitto oli kuitenkin vasta kauden viides.



- Kyllä tuntuu voitto hyvältä, meillä on ollut kauteen vaikea startti. Tämä on iso vierasottelukiertue meille. Täytyy alkaa napsia voittoja. Nyt saatiinkin hyvä alku ja iso voitto.



Kokenut Jokinen uskoo, että Todd McLellanin johtaman valmentajiston pelisysteemi on kohdillaan.



- Toteuttamisesta se on kiinni. Meillä on koutsit maailman huippuluokkaa. Ylivoima ja alivoima ovat olleet isoja juttua, taidamme kuulua molemmissa koko liigan huonoimpiin. Tänään kuitenkin alivoima toimi hyvin, tapettiin kaverin kaikki kolme ylivoimaa.



- Mutta epätasaista on ollut. Taso on heilahdellut, ja ongelmia on ollut vähän joka puolella. Moni osa-alue ei ole toiminut, myöntää Jokinen.



Parhaalla NHL-kaudellaan Jokinen on nakutellut 65 tehopistettä. Tällä kaudella on kertynyt vasta yksi syöttöpiste, ja välillä kokenut pelimies on seurannut otteluita sivustakin.



- Rooli on se mikä on. Täytyy vaan tehdä kaikki saadut minuutit mahdollisimman hyvin. Ei missään nimessä voi olla tyytyväinen omaan alkukauteen.



- Pitää pystyä tekemään hyökkäyspäässä tulosta. Tuntuu, että ihan hyvin pystyn luomaan paikkoja, ja itselläkin on ollut paikkoja. Pitää saada peli paremmaksi ja pinnoja tilille, Jokinen suunnittelee.



NHL-kiekkoura on vienyt Jokisen muun muassa Teksasiin, Floridaan ja Pohjois-Carolinaan. Ne tuskin lukeutuvat jääkiekkokulttuurin kehtoihin; toista on Edmontonissa, viiden Stanley Cupin kotikaupungissa.



- Mukavaa on ollut asustella Kanadassa ja kokea paikallinen kiekkokulttuuri. Varsinkin kun Floridaa muistelee, siellä oli monesti halli korkeintaan puolillaan. Nyt on halli täynnä joka pelissä.

- Kyllä sen aistii ja tuntee, että lätkä on Edmontonissa ykkösjuttu. Toivotaan nyt vaan, että pystymme parantamaan pelaamistamme. Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä paremmaksi tunnelma ja huuma vaan nousevat, Jokinen maalailee.



Nuori Jesse Puljujärvi ei ole vielä pystynyt valtaamaan paikkaa Oilersin NHL-ryhmässä. Hänen pelipaikkansa on toistaiseksi Bakersfield Condors, joka pelaa lähinnä NHL-seurojen farmijoukkueista koostuvassa AHL:ssä.



- Tosi paljon hänessä on potentiaalia. On silti vaikea sanoa, pelaako hän ylhäällä vielä tällä kaudella. Se on managementin ja valmennuksen päätös.



Kun Jokinen teki kesällä Oilersin kanssa sopimuksen, alkoivat puheet, että hänestä tehdään mentori Puljujärvelle. Ajatus saa Jokisen virnistämään.



- Media siitä puhui, ei siitä varmaan kukaan muu puhunutkaan. Olemme toki nytkin (Puljujärven ollessa farmissa) olleet yhteydessä, ja Edmontonissa asustetaan samassa kerrostalokompleksissa. Jesse on hyvä jätkä ja hän omaa huippupotentiaalia.



Loikka Euroopan isoista kaukaloista ja verkkaisesta pelitemposta Pohjois-Amerikan huippukentille on tunnetusti suuri. Yhtä tunnettua on se, että sopeutuminen on yksilöllistä. Jokinen nostaa vertailukohdiksi Patrik Laineen, Aleksander Barkovin ja Sebastian Ahon.



- Monet unohtavat, että Jesse on vasta 19-vuotias. Kun Laine, Barkov ja Aho ovat viime vuosina päässeet lyömään läpi jo nuorina, se on ehkä vähän sokaissut yleisön. Yleensähän, Jari Kurrista ja Teemu Selänteestä lähtien, ollaan tultu vasta 20-vuotiaina tai vanhempinakin. Jessellä on kyllä vielä paljon aikaa, Jokinen korostaa.



Jussi Jokinen, 34, on kolunnut Pohjois-Amerikassa 903 NHL-ottelua ja 54 Stanley Cupin pudotuspeliottelua. Ura alkoi kaudella 2005 - 2006 Dallas Starsissa. Ennen Oilersia Jokinen edusti myös Tampa Bay Lightningia, Carolina Hurricanesia, Pittsburgh Penguinsia ja Florida Panthersia.



Haastattelu: Pasi Tuominen, New York