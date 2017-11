KL: Jokerit häviää liikevaihdossa Kärpille, HIFK:lle ja Tapparalle

Jokereiden jääkiekkotoimintaa pyörittävä Jokerit Hockey Club Oy on Kauppalehden mukaan tehnyt kolmannella KHL-liigan tilikaudellaan 14,9 miljoonan euron liiketappion. Yhtiön liikevaihto oli 7,7 miljoonaa euroa.

Liikevaihdossa Jokerit jää jälkeen SM-liigan suurimmista seuroista. Kärppien liikevaihto edelliseltä kaudelta oli noin 10 miljoonaa euroa, HIFK:n 9,8 ja Tapparan 8,4 miljoonaa euroa.

SM-liigassa seurat pyörittävät toimintaansa tulorahoituksella. KHL:ssä tällaisesta ei ole kyse.

Jokereiden henkilöstökulut olivat viime kaudella 12,1 miljoonaa euroa. Valtaosa Jokereiden henkilöstökuluista koostuu tietysti pelaajapalkoista.

Nykyisellä liiketoimintapohjalla Jokereilla ei näyttäisi olevan mitään mahdollisuuksia saada talouttaan positiiviseksi. Mutta sellaiseen seuran omistajat tuskin edes tähtäävätkään.

KHL:n tarkoituksena on kehittää Venäjän jääkiekkotoimintaa ja kulttuurivaihtoa. Jokerit on eräänlainen markkinointiväline ja länsimaisena jääkiekkoseurana hyvin tärkeä sellainen. Jokereiden äveriäille omistajille 14,9 miljoonan euron tappiosumma on muutenkin pikkuraha.

KHL:stä on edellisinä kausina tihkunut uutisia seurojen palkanmaksuongelmista. Jokereilla tällaisesta ei ole ollut kyse. Jos seuran maksut ovat joskus viivästyneet, on se johtunut ainoastaan Venäjään kohdistetuista talouspakotteista, jotka ovat hidastaneet kansainvälistä maksuliikennettä.

Jokereita on rahoitettu kolmen vuoden aikana pääomalainoilla jo 36,5 miljoonan euron edestä. Todennäköisesti näin tullaan toimimaan jatkossakin.

Vaikka Jokerit tekeekin muhkeita tappioita, hyödyttää seura suomalaista yhteiskuntaa. Jokereiden pelaajat maksavat veronsa Suomeen rahoituksen tullessa pääasiassa ulkomailta.

Myös NHL:ssä valtaosa seuroista tuottaa tappiota. Siellä omistajat pitävät seurojaan pystyssä, koska haluavat markkinoida jääkiekon kautta muita bisneksiään. Monelle omistajalle NHL-seura on myös rakas harrastus, jonka ei tarvitsekaan tuottaa taloudellista voittoa.

Viime keväänä Jokerit teki KHL:n kanssa viisivuotisen jatkosopimuksen. Rahoitus on siis näillä näkyminen turvattu vuoteen 2022 saakka.

Jokerit kehittää myös Kiinan jääkiekkotoimintaa. Järjestetäänhän Pekingissä ja Zhangjiakoussa 2022 talviolympiakisat. Myös KHL on laajentanut toimintaansa Kiinaan Red Star Kunlun -seuran aloitettua toimintansa kesällä 2016.

Mitä Jokereille tapahtuu 2022 jälkeen, riippuu täysin venäläisrahoittajien kiinnostuksesta. Varmasti Kiinan jääkiekkoprojektin jatkon kohtalo 2022 olympiakisojenkin jälkeen vaikuttaa asiaan.

Jos rahahanat laitettaisiin kiinni, loppuisi seuran toiminta välittömästi ainakin nykymuodossaan. Suomesta ei löydy montaakaan raharikasta, jolla olisi varaa pumpata jääkiekkoseuraan omia rahojaan yli 10 miljoonaa euroa kaudessa.

Linkki Kauppalehden juttuun:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jokerit-teki-jalleen-jattitappiot---t...