Alpo Suhosen olympiamuisto: ”Oli epäselvää, kuka oli ammattilainen ja kuka ei”

Jääkiekon arvoturnauksia seurattiin Suomessa televisiosta 1960-luvun alkupuolelta lähtien, mutta Leijonien ensimmäistä arvokisamitalia saatiin tv-aikakaudella odottaa neljännesvuosisadan verran. Kansa sai pettyä kerta toisensa jälkeen, kun useamman kerran Suomi jäi mitalista otteluvoiton päähän.

1980-luvun alussa Jari Kurri pelasi jo NHL:ssä ja Suomi oli voittanut mitaleita nuorten arvoturnauksissa. Jääkiekko kasvatti suosiotaan, mutta miesten tasolla mitali oli yhä vain haaveena.

Edes olympialaisissa ei ollut tullut mitalia, vaikka olympiajääkiekkoon saivat vuoteen 1984 saakka osallistua vain pelaajat, jotka eivät pelanneet virallisissa ammattilaissarjoissa. Neuvostoliitto ja Tshekkoslovakia saivat osallistua kisoihin toki täysammattilaisjoukkueilla, koska virallisesti pelaajilla oli ammatti armeijassa tai muissa yhteiskunnan rakenteissa, vaikka tosiasiassa kommunistimaiden pelaajat olivat ammatiltaan jääkiekkoilijoita.

Leijonien päävalmentajana 1982-86 toiminut Alpo Suhonen toteaakin, että nykypäivään verrattuna tilanne oli 1984 Sarajevon olympiakisojen aikaan kuin eri maailmasta.

- Pelaajat on tietysti paljon parempia, nopeampia, isompia ja taitavampia. Tää ammattilaisuuden aste on tietysti paljon korkeampi, kuin aikoinaan. Silloin 1984 oli vielä epäselvää, kuka on ammattilainen ja kuka ei, muistelee Suhonen Sport Contentin haastattelussa.

Suhosen mukaan mediakaan ei ollut jääkiekon olympiaturnauksesta kovin kiinnostunut. Sarajevon kisoissa suomalaisia kiinnostivat huomattavasti enemmän hiihto ja mäkihyppy.

- Varmasti myös valmentajien taso on noussut. Peliä ymmärretään paljon paremmin. Koko tää media, viihde, fanipuoli on ihan toista kuin mitä se silloin oli. Eivät silloin ihmiset olleet niin kiinnostuneita Sarajevon olympiaturnauksesta kuin nyt ovat Pyeongchangin olympiaturnauksesta, Suhonen toteaa.

Leijonat sijoittui Sarajevon olympiaturnauksessa kuudenneksi. Esitykset ailahtelivat. Itävallan Suomi voitti vain 4-3, mutta Norjan peräti 16-2. Ottelussa viidennestä sijasta Suomi johti Länsi-Saksaa vastaan kahden erän jälkeen 4-2, mutta hävisi 4-7.

- Silloin 1980-luvulla kamppailtiin vielä noususta sinne kärkeen. Kyllähän me pelattiin hyvin, Suhonen muistelee.

Jos Suomi olisi voittanut alkusarjassa Kanadan, olisivat suomalaiset päässeet pelaamaan mitaleista.

- Hävittiin se ratkaiseva ottelu Kanadalle 2-4. Johdettiin sitä ottelua 2-1. Kun kolmas erä alkoi, saatiin me jostain syystä jäähyjä ja tuomarina oli amerikkalainen, joka seuraavana vuonna esiintyi NHL:ssä. En sen enempää viitsi sanoa, Suhonen naurahtaa.

Samoihin aikoihin Suomen juniorivalmennus meni eteenpäin isoin harppauksin. Suhonen valitsikin maajoukkueeseen paljon nuoria pelaajia. Calgaryssa neljä vuotta Sarajevon jälkeen tulikin sitten ensimmäinen mitali ja ironisesti vielä ensimmäisissä olympiakisoissa, joihin ammattilaiset (eivät vielä NHL-pelaajat) saivat osallistua.

- Mulla oli silloin toinen vuosi valmentajana. Silloin kun mä aloitin 1982, tehtiin maajoukkueeseen täydellinen sukupolvenmuutos. Olin sitä ennen valmentanut b-maajoukkuetta ja nuorten maajoukkueita. Me otettiin kaikki nuoret pelaajat silloin heti mukaan ja sehän ei tietenkään monille sopinut. Mutta siitä porukastahan nousi ensimmäinen mitalijoukkue.

Suomen joukkueessa Sarajevon olympialaisissa pelasi monia tulevia huippunimiä, kuten Raimo Helminen ja Timo Jutila.

- Meillä oli ykkösketjuna Petri Skriko, Risto Jalo, Raimo Summanen. Ja paljon oli muitakin tulevia huippuja. Matikaisen Pena muodosti Calgaryn 1988 mitalijoukkueensa monista näistä nuorista, toteaa Suhonen.

Sarajevon 1984 olympiakisojen jälkeen on pelattu kahdeksan olympiaturnausta. Suomi on voittanut niissä kaksi hopeaa ja neljä pronssia. NHL päästi pelaajansa viisiin olympiakisoihin 1998-2014 ja näissä kisoissa Suomi saavutti neljä mitalia.

Sarajevolle kävi huonommin. Bosnian sodassa kaupunki joutui kammottavien sotatoimien keskelle 1992-95.

Kymmenisen vuotta aiemmin Suhonen ei olisi voinut kuvitella sellaista. Hänellä onkin Sarajevon kaupungista olympiakisoista vain hienoja muistoja.

- Hieno kaupunki. Sehän on yksi harvoja kaupunkeja, jossa on kaikki erilaiset uskonnot edustettuina hyvin pienellä alueella. Erilaisia kansallisuuksia ja kieliä. Siellä kisoissa oli myös jotenkin sellainen hyvä henki, Suhonen muistelee.