Venäjä taipui Leijonille, suurlupaus Heiskanen häikäisi

Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti Karjala-turnauksen avausottelussaan Venäjän 3-2. Venäjä nousi kahden maalin tappioasemasta tasoihin, mutta Atte Ohtamaan maali kolmannessa erässä ratkaisi pelin Suomen eduksi.

Ottelussa hämmästytti 18-vuotiaan Miro Heiskasen esitys. HIFK-puolustaja oli kovassa kansainvälisessä tempossa kuin kotonaan ja teki maalinkin. Maali oli vain kruunu hyvälle pelille.

- Hyvä syöttö (Antti) Pihlströmiltä siihen ja pääsin hyvästä paikasta laukomaan. Ihan hyvä juttu, että meni sisään, Heiskanen kertasi maalinsa syntyä ottelun jälkeen.

Suomen ja Venäjän ottelu oli tiukka. Suomi aloitti hyvin ja ehti mennä jo 2-0-johtoon, mutta itänaapuri nousi rinnalle toisessa erässä. Heiskanen oli pelinkulun suhteen samoilla linjoilla.

- Me aloitettiin mun mielestä ihan hyvin, mutta toisessa erässä oli ehkä sellainen vaihe, että Venäjä sai pelin hallintaan. Sen jälkeen saimme kuitenkin rivit kasaan kolmanteen erään ja tehtiin vielä maalikin siihen, Heiskanen kuvaili pelitapahtumia.

Kun 18-vuotias puolustaja ottaa maajoukkuepelit kertalaakista haltuunsa, puhutaan aina poikkeuksellisesta kyvystä. Heiskasta itseään ei kuitenkaan yllättynyt se sulava tapa, millä hän liukui miesten maajoukkuepeleihin sisään.

- Ei se nyt sillä tavalla mikään yllätys ollut, sillä tiedän, mihin pystyn. Pystyin pelaamaan täälläkin ihan omaa peliä. Se oli tiedossa, että siihen varmasti pystyn. Ihan normipeli, Heiskanen sanoi.

Heiskasen esityksessä oli torstaina paljon hyvää, mutta myös jotain huonoa. Heiskanen katsoi kaksi kertaa aika läheltä, kun Venäjä painoi kiekon Suomen nuottaan.

- No, ei siinä mitään. Välillä käy niinkin, sellaista tämä vain on. Turha tässä on painaa päätä pensaaseen. Pitää jatkaa vain siitä huolimatta omaa suorittamista. Vähän ne (Venäjän maalit) ehkä tsägälläkin pomppi sisään, mutta ei voi mitään, Heiskanen pohti.

Heiskanen on ehdolla Suomen olympiajoukkueeseen. Torstai-illan esityksellä asema sen suhteen ei ainakaan heikentynyt. Se ei kuitenkaan "Super-Mirolle" riitä.

- Pyrin pelaamaan omaa peliäni. Se on varmaa, että pystyn parantamaan tästä, Heiskanen sanoi päättäväisesti.

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki piti joukkueensa esitystä hyvänä.

- Hyvä puolustuksen tiiviys oli. Pystyttiin puolustamaan ylhäältä asti. Saatiin riistoja ja riistomaaleja. Hyviä vastaiskun paikkoja, kiitteli Marjamäki pelaajiaan,

- Aika kova porukka oli tänään vastassa. Jäähyjä otettiin, mutta pystyttiin vetämään alivoima 100 prosenttisesti, Marjamäki jatkoi.

Venäjä päästettiin kahden maalin takaa-ajoasemasta tasoihin. Marjamäen mukaan Suomi olisi voinut tehdä enemmänkin maaleja.

- Tehokkaampia oltaisiin voitu olla. Kahdessa erässä meillä oli ihan hyviäkin tontteja pistää enemmän numeroita taululle, mutta ehkä siinä on parannettavaa vielä kohti lauantaita.

Heiskanen sai Marjamäeltä arvoisensa kehut.

- Kyllä Heiskanen on erinomainen puolustaja. Kyllä siinä itsekin hieroi silmiään siinä ekassa erässä, kun ensimmäisessä A-maaottelussaan liikkui noin sulavasti ja pystyy pelaamaan tiiviinä. Kaikki kiekolliset ratkaisut, hyökkäyksen tukemiset ja sitten vielä kruununa maali päälle, hehkutti Marjamäki Heiskasta.

Myös Eeli Tolvanen, 18, pelasi ensimmäisen A-maaottelunsa. Hän jäi tehopisteittä.

- Eelikin pelasi ihan mukiin menevästi ja ihan hyvä startti oli hänellä. Ei ole helppoa tulla tohon. Hienoa, että tällaisia kasvaa meidän Suomi-kiekossa, Marjamäki sanoi.

Jokerien ketju Antti Pihlström - Mika Niemi - Marko Anttila pelasi vahvan ottelun.

- Täytyy sanoa, että kenttä Pihlström, Niemi, Anttila onnistui kyllä hyvin. Näkee, että ovat pelanneet yhdessä, mutta kyllä luonne paistoi heistä läpi. Tekivät pyyteetöntä työtä, Marjamäki kiitteli.

Myös ketju Teemu Hartikainen - Joonas Kemppainen - Julius Junttila lukeutui matsin onnistujiin.

- Erittäin hyvä esitys. Hieno ensimmäinen maali. Junttila on tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja iskussa. Hartikainen on vahva kiekon kanssa. Hyvä maalineduspelaaja. Siinä on hyvät ketjun elementit, kehui Marjamäki.

Lauantaina Suomi kohtaa Ruotsin ja sunnuntaina Kanadan. Marjamäen mukaan Venäjä-ottelusta löytyy parannettavaa.

- Välillä oli vähän kiire kiekon kanssa. Kun saadaan enemmän yhteisiä kokemuksia, niin paranee. Kivikova joukkue oli vastassa. Yksi ennakkosuosikeista olympialaisissa ja kun sellainen pystytään kaatamaan, saa siitä paljon itseluottamusta. Tapa, jolla pelaajat uskaltautui heittäytyä pelille kotiyleisön edessä, niin sen pystyi aistimaan ja oli hyvä juttu, miten se konkreettisesti toimi.

Suomella on viisi kentällistä pelaajia. Ruotsi-ottelussa kokoonpano muuttuu.

- Ei ole päätetty vielä ketkä pelaa lauantaina. Tarkoitus on, että suurin osa pelaa kaksi peliä. Osa vaan kolme, Marjamäki päätti.