Edmontonin Iiro Pakariselta jäävät olympialaiset väliin: "Vähän harmittaa"

Iiro Pakarisen ja Jussi Jokisen edustama NHL-joukkue Edmonton Oilers vietti torstaina pienimuotoista juhlapäivää. Kun New Jersey Devils kaatui vieraissa 3-2, Oilers otti kauden ensimmäisen perättäisvoittonsa.



Oilers lähti kauteen yhtenä mestarisuosikeista. Pakarinen tietää, että voittoja on alettava ottaa urakalla.



- Tosi hyvä fiilis tuli voitosta. Tästä on hyvä lähteä kohti seuraavia matseja, Pakarinen hymyili Newarkissa sijaitsevassa Devils-hallissa, Prudential Centerissä.



- Pelit ovat olleet tiukkoja, usein yhden maalin pelejä, niin tänäänkin. Parasta oli, että saatiin tappiotilanne käännettyä voitoksi. Uskottiin siihen hommaan ja ajateltiin positiivisesti.



Newarkissa, samoin kuin kaksi iltaa aikaisemmin Brooklynissä New York Islandersin vieraana, Oilersin esitys ei juuri häikäissyt. Ehjää pelaamista nähtiin vain paikka paikoin.



- Ensimmäisen erän alussa oltiin aika huonoja. En tiedä, mistä johtui, mutta paremmin pitäisi olla hereillä. Devils pääsikin painostamaan aika kovasti. Sen jälkeen alkoi kuitenkin molemmissa päissä olla paikkoja.



- Lopussa annettiin taas liian hyviä paikkoja vastustajalle, avopaikoista pääsivät yrittämään. Onneksi veskari (Cam Talbot) pelasi todella hyvin.



Kun Oilersilla on huipputaitavia hyökkääjiä Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin tapaan, Devils tiedosti, että jäähyboksista on pysyttävä poissa. Rangaistuksia isännille tuomittiin vain kaksi.



- Ylivoimapeli on meille tosi, tosi tärkeää. Jos oltaisi saatu maali tai pari yv:llä, tämä olisi voinut olla ihan eri peli. Mutta ylivoimakaan ei ollut alussa hereillä. Toisaalta meidän alivoimamme onnistuminen oli tänään tärkeä juttu.



Viime ottelut Pakarinen on pelannut kolmosketjussa Jokisen ja Ryan Stromen kanssa. Tehopisteitä kolmikko on koonnut yhteensä vain kuusi (niistäkin Stromen osuus on 2+3).



- Pitäisi hyökkäyspeliäkin saada luotua vähän enemmän. Tuollaista nolla-nollaa se on ollut. Ollaan kyllä puolustettu hyvin. Ja kyllä valmentajatkin meiltä lisää hyökkäystehoa vaativat, myönsi Pakarinen.



- Itselläni on ollut aika puolustava rooli kolmos- ja nelosketjuissa. Sellaista pelaamista, ettei omissa soi ainakaan, ja kaikki maalit ovat plussaa. Pitää saada kiekkoa enemmän maalille ja luotua paikkoja. Siinä onkin tavoitetta seuraaviin peleihin.



Pakarinen on aidosti vaikuttunut Oilersin kapteenista Connor McDavidista. McDavid, 20, oli jälleen ratkaisuroolissa torstaina. Hän syötti 3-2-jatkoaikamaalin Leon Draisaitlille.



- McDavid johtaa tosi hyvin, niin kuin kapteenin pitääkin. Nuoresta iästään huolimatta hän on tosi iso johtaja niin kopissa kuin jäällä. Hän on todella tyyni ja rauhallinen johtaja. Hän ei tosiaankaan pidä itsestään mitään hirveää meteliä.



Kokemukseensa ja tasoonsa nähden Pakarisella on minimaalisesti A-maajoukkuekokemusta. Kevään 2014 MM-hopeakisoissa Valko-Venäjällä hän kuului Suomen positiivisimpiin hyökkääjiin, mutta sen jälkeen miestä ei ole nähty Suomi-paidassa.



- Jokaisen kauden jälkeen on ollut jotakin pientä, loukkaantumista tai muuta. Viime kaudella mentiin Oilersin kanssa pudotuspeleissä niin pitkälle, etten olisi päässytkään. Sitä edellisenä keväänä oli taas jalan kanssa vähän ongelmia. Halusin silloin vain huilata ja jäin pois.



Kuluva kausi on olympialaisten johdosta erityisen värikäs maajoukkueille. NHL-pelaajat eivät tosin Etelä-Korean Pyeongchangiin lähde, ja MM-kisatkin käydään kesken Stanley Cupin pudotuspelien.



- Vähän harmittaa, kun NHL:ssä ei pidetä olympiataukoa. Olisi ollut totta kai hieno kokemus, jos olisi sinne päässyt. Yleisesti ottaen ajattelen tosi positiivisesti Leijonista. Pelejäkin tulee seurattua, tänäänkin hieno voitto Venäjästä, Pakarinen muikisteli viitaten Karjala-turnauksen otteluun.



- Katsotaan, jos joskus vielä pääsisi maajoukkueeseen. Toivotaan kuitenkin, että Oilersin kanssa mennään mahdollisimman pitkälle. Jos pleijareissa ei onnistuta, niin ehkä sitten, hyökkääjä piirteli.



Pakarinen pelaa neljättä kauttaan Edmonton Oilersin organisaatiossa. NHL:ssä hän on pelannut 106 ottelua ja yhden Stanley Cupin pudotuspeliottelun.



Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey