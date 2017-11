Lopettaako Ogier vai palaako Ford? Rallin MM-sarjassa odotetaan kuumia uutisia

Rallin viisinkertainen maailmanmestari Sébastien Ogier valmistautuu kertomaan päätöksensä uraansa liittyen kauden päättävän Australian MM-rallin aikana tai heti kisan jälkeen.

Ogier varmisti uransa viidennen perättäisen maailmanmestaruuden Walesissa, lokakuun lopussa. Kaudesta on ajamatta enää Australian ralli, vajaan kahden viikon kuluttua, minkä jälkeen ranskalainen on valmis julkistamaan päätöksensä.

- En voi kertoa päätöksestäni vielä. Kausi 2018 lähestyy nopeasti, joten varmasti jo Australian rallin aikana, tai heti sen jälkeen, olen valmis tekemään tämän ilmoituksen, Ogier sanoo ranskalaiselle Le Point -lehdelle.

Sydämessään Ogier tietää ajan olevan kypsä kertoa nimenomaan ralliuran loppumisesta. Kaikesta voi kuitenkin päätellä, että asian ääneen sanominen on haastavaa miehelle.

- Niin kauan kuin on hauskaa, jatkan. Onneksi meillä on kaikki nämä voitot ja menestys, jotka saivat meidät vapautumaan. Meidän piti tällä kaudella hyödyntää autoa, joka ei ollut aina nopein, mutta silti hyvä kompromissi.

Merkkimestaruuden Walesin MM-rallissa voittanut M-Sport taistelee yhä Fordin tuen takaisin saamisesta ensi vuoden sarjaan. Merkin mukaan tulo saattaa olla oljenkorsi, johon viisinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin odotetaan tarttuvan.

Wilson neuvotteli amerikkalaisjohtajien kanssa jo viime vuonna, kun tiimi himoitsi Ogierin palveluksia ensimmäisen kerran. Silloin britti jäi tyhjin käsin, mutta sinnikkäänä miehenä Wilson päätti yrittää uudelleen.

Walesin MM-rallissa nähtiin pari amerikkalaisjohtajaa Wilsonin vieraana, joten neuvotteluyhteys merkin johtajistoon on yhä auki. Mutta riittääkö epävarmuus ja aikataulun venyminen Ogierille, vai onko ranskalainen tehnyt päätöksen uransa loppumisesta riippumatta Wilsonin onnistumisesta omissa neuvotteluissaan?

Lähellä Fordia olevan ralliasiantuntijan mukaan merkin paluulle saattaa olla pieni mahdollisuus. Nyt Wilsonilla on ainakin osoittaa tiiminsä iskukyky, sillä M-Sport putsasi palkintopöydän, vaikka osallistuikin MM-sarjaan huomattavasti kilpakumppaneitaan pienemmällä budjetilla.

- Se on vähän kiinni siitä, mikä lasketaan paluuksi tai osallistumiseksi. En usko, että Ford tulee isosti mukaan, kuten he olivat Colin McRaen aikaan. Mutta kyllä he jonkin asteisesti voivat tulla niin kutsutuksi viralliseksi nimeksi, ja melko pienellä panostuksella, lähde kertoo.

Ongelmalliseksi tuen saamiselle nousee pari asiaa. Ford hakee tukea tällä kertaa suoraan merkin Amerikan päämajasta Detroitista, kun miljoonien eurojen rallisatsauksista päätettiin aiemmin merkin Euroopan konttorissa.

Yhdysvalloissa autourheilu on kyllä suosittua, mutta ei varsinaisesti metsässä tapahtuva ralliautoilu. Amerikkalaisjohtajat eivät suoraan sanoen juurikaan ymmärrä lajin päälle, sillä vain stadionlajit keräävät maassa suosion, jota on helppo myydä.

Toinen ongelma on se, että Wilson ja M-Sport eivät ole sataprosenttisen riippuvaisia Fordin rahallisesta tuesta. Teknistä tukea on tullut tähänkin asti, joten nyt kyse on silkasta käteisestä. Mutta kuten kuluvallakin kaudella nähtiin, Wilson toi merkille upean menestyksen ilman että Fordin tarvitsi uhrata markkinointirahaa tiimin tukemiseen.

Ford lähtee rallicrossin MM-sarjasta tulevana viikovaihteena ajettavan Etelä-Afrikan osakilpailun jälkeen. Hätäisimmät veikkasivat tuen siirtyvän suoraan rallin MM-sarjaan, mutta Ford Performance kiirehti nopeasti tviittaamaan pitäytymisessä NHRA-sarjassa, eli kiihdytysautoilussa.