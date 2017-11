Pohjois-Afrikalla ennätysedustus MM-jalkapallossa

Jalkapallon 2018 MM-kisojen viimeiset Afrikan kiintiöpaikat ratkesivat lauantaina. Marokko nappasi kisapaikan Venäjällä pelattavaan turnaukseen voittamalla Norsunluurannikon 2-0. Tunisialle riitti kisapaikkansa varmistamiseen puolestaan maaliton tasapeli Libyaa vastaan.

Pohjois-Afrikan maista kisapaikan saavutti myös Egypti. Ensi kertaa Saharan pohjoispuolen Afrikan maita on mukana MM-futiksessa kolme kappaletta.

Tunisialle kisapaikka on maan historian viides. Aiemmin Tunisia oli MM-futiksessa mukana 1978, 1998, 2002 ja 2006. Joka kerralla taival päättyi alkulohkoon.

Viime tammikuussa harjoituspelissä Suomelle hävinnyt Marokko on MM-tasolla mukana viidettä kertaa. Aiemmin Marokko oli MM-kisoissa 1970, 1986, 1994 ja 1998.

Vuoden 1986 kisoissa Meksikossa Marokko meni alkulohkostaan jatkoon voitettuaan Portugalin ja pelattuaan tasan sekä Puolan että Englannin kanssa. Muilla kerroilla taival päättyi alkulohkoon.

Egypti on MM-tasolla mukana kolmatta kertaa. Aiemmat edustukset Egyptillä ovat vuosilta 1934 ja 1990.

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta MM-kisoihin selvisivät Nigeria ja Senegal. Nigeria on ollut MM-tasolla mukana aiemmin 1994, 1998, 2002, 2010 ja 2014. Neljännesvälieriin Nigeria selvisi 1994, 1998 ja 2014.

Nigeriaa pidetään Afrikan suurimpana toivona. Maanosan väkirikkaimmasta maasta on tullut vuosien varrella todella kovia futaajia, mutta maajoukkueessa ongelmana on ollut yhtenäisyys. Nyt Nigeriassa on tapahtunut maajoukkueen sukupolvenvaihdos ja uuden sukupolven sanotaan puhaltavan paremmin yhteen hiileen.

Toista kertaa MM-tasolla pelaava Senegal on Ghanan ja Kamerunin ohella ainoa Afrikan maa, joka on edennyt MM-kisoissa puolivälieriin. Tämä tapahtui 2002 MM-kisoissa Japanissa ja Etelä-Koreassa, kun Senegal voitti neljännesvälierissä Ruotsin jatkoajalla 2-1. Puolivälierissä Turkki päihitti Senegalin jatkoajalla 1-0.

Afrikan povattiin vielä viime vuosikymmenen alkupuolella nousevan maajoukkuejalkapallossa Euroopan ja Etelä-Amerikan veroiseksi tekijäksi. Kehitys on kuitenkin pysähtynyt.

Norsunluurannikon pelaajalegenda Didier Drogba arvioi pari vuotta sitten, että afrikkalaispelaajilta puuttuu kunnianhimoa. Monille riittää jo se, että pääsee pelaamaan ammattilaisjalkapalloa Euroopassa. Seuraavaa kehitysaskelta ei jakseta ottaa, vaikka resursseja olisi.