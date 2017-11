Aleksander Barkov pelaa loistavaa kautta: ”Vähän erilainen kesä alla”

Suomalainen jääkiekkoilu on hyvää vauhtia siirtymässä Aleksander Barkovin aikakaudelle. Vaikka ikää on vasta 22 vuotta, keskushyökkääjä Barkov on NHL-joukkue Florida Panthersin pelillinen johtaja.

Luontaisesti äärimmäisen lahjakas ”Sasha” on kaukalossa mahdollistaja, kulmakivi, joka nostaa ketjunsa korkealle tasolle ja tekee pelikavereistaan parempia kuin nämä ehkä ovatkaan. Hänellä riittää myös persoonaa; Barkov on viileä ja luonteva kaveri, joka vetää toisia puoleensa ja jonka kanssa kaikki haluavat näyttäytyä.

Suomalaishyökkääjä esiintyi jälleen mallikkaasti lauantaina. Panthersin päävalmentaja Bob Boughner heitti miehen askiin tilanteessa kuin tilanteessa. Loppuunmyyty katsomo sai ihmetellä Barkovin rauhallisuutta, tekniikkaa ja hämmästyttävää pelisilmää. Voittoon se ei riittänyt. New Jersey Devils voitti kotonaan 2-1.

- Vähän erilainen kesä on alla, Barkov vihjasi pelin jälkeen Prudential Centerin käytävällä Newarkissa.

- Olen hieman paremmassa kunnossa. Olen vähän kevyempi, ja jalka liikkuu paremmin. Nyt jaksaa pelata enemmän ja pystyy pelaamaan nopeampaa jääkiekkoa.

Täksi kaudeksi Panthers muuttui oleellisesti. Ikitähti Jaromir Jagrin sopimus loppui. Se muutti niin joukkuetta, organisaatiota kuin pelityyliä.

- Totta kai se vaikutti koko organisaatioon, kun tuollainen äijä lähti pois. Yleisö tulee katsomaan pelejä juuri hänen kaltaisten pelaajien takia. Nyt meillä on nuori joukkue, ja olemme menossa eri suuntaan. Vielä pitää pystyä näyttämään parasta peliä joka ottelussa.

- Nyt pelaamme nopeampaa peliä. Jagrin kanssa pyrittiin pääsemään vastustajan päätyyn, ja siellä hän piti hyvin kiekkoa ja loi paikkoja.

Barkov ja Jonathan Huberdeau jatkavat Panthersin ykkösvitjassa. Uutena kolmantena pyöränä viilettää Jevgeni Dadonov.

- Dadonov on nopea ja taitava kaveri, jolle pystyy laittamaan kiekon vauhtiin. Pelaamme nyt nopeaa, mutta osittain samaa taktiikkaa kuin viime vuonna. Täytyy yrittää pitää kiekkoa pitkään vastustajan päädyssä ja liikkua. Välillä se tulee esiin, mutta pelin pitäisi olla sellaista koko ajan.

Panthersin ykkösketjuun kohdistuvat suuret odotukset. Toisaalta valmennus takaa kolmikolle laajan jäävastuun, joka edesauttaa tavoitteiden täyttämistä. Iso ruutu on Barkovin mieleen.

- En voi millään sanoa, etten viihtyisi suuressa roolissa. Haluan päästä jäälle niin paljon kuin vaan voi. Aina kun menen jäälle, yritän tehdä kaikkeni, että oma joukkue tekee maalin eikä päästä maaleja.

- Se on minun tehtäväni. Pyrin tekemään sen mahdollisimman hyvin joka ilta, kertoo Barkov.

Aleksander Barkov johtaa NHL-suomalaisten pistepörssiä lukemin 5+12=17. Kaikkiaan hän on pelannut urallaan 268 NHL-ottelua ja kuusi Stanley Cupin pudotuspeliottelua.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey