Kanadakin kaatui superjunnujen varastaessa shown, Leijonat turnausvoittoon!

Suomi voitti jääkiekon Karjala-turnauksessa kaikki kolme otteluaan. Päätösottelussa sunnuntaina Leijonat päihitti Kanadan 4-3.

Leijonien riveissä loistivat 18-vuotiaat Miro Heiskanen ja Eeli Tolvanen. Heiskanen teki Suomen kolmannen maalin ja voittomaalin viimeisteli Tolvanen, jonka hurja laukaus puhui jälleen.

Kokemuskin oli valttia. MM-kultaa ja kaksi olympiapronssia voittanut puolustaja Sami Lepistö teki ottelussa Suomelle elintärkeän 2-2-tasoitusmaalin toisen erän lopussa.

Kanada oli uusi ja virkistävä lisä Karjala-turnaukseen. Lepistö ei kuitenkaan osannut vertailla tätä "Eurooppalaista Kanadaa" arvokisoissa nähtyyn.

- Tuntuu jotenkin siltä, että minä en ole hirveästi edes pelannut Kanadaa vastaan. Olihan tämä tietysti vähän erilainen Kanada. Heillä oli paljon Euroopassa pelanneita pelaajia, jotka ovat tottuneet eurooppalaiseen pelityyliin. Kovaa ne kyllä tulee, kuten aina. Hyvä joukkue se on, Lepistö sanoi Kanadasta.

Leijonat esiintyi kotiturnauksessa jopa loistavasti. Ainakin, jos verrataan vaikka viime vuoteen. Lepistön mielestä parannettavaakin silti jäi.

- Siinä oli paljon hyviä asioita, mutta oli siellä vähän vaikeitakin aikoja. Ei se missään nimessä täydellinen ollut, enkä nyt tarkoita sitä, että pitäisikään olla. Paljon löytyi hyviä juttuja, mutta varmasti löytyi myös niitä, mitä pitää parantaa, Lepistö mietti.

Kolme voittoa on silti aina kova juttu.

- On se totta kai. Ei sitä pidä yhtään väheksyä. Kolme kovaa jengiä vastassa ja kaikilla aika lailla kovimmat joukkueet, mistä pystyi olemaan.

Leijonien hahmoja turnauksessa olivat kaikki otsikot varastaneet Helsingin IFK:n superlupaus Heiskanen ja Jokereiden hyökkääjä Tolvanen. Nuoret sankarit saivat Lepistön ihailun.

- On sitä hienoa katsoa. Kaverit ovat kuitenkin noin nuoria, mutta silti noin kypsiä. He uskaltavat pelata omilla vahvuuksillaan, eivätkä pelkää virheitä. Se on hienoa, Lepistö kehui.

Lepistö on jo kokenut puolustaja. Onko hän antanut neuvoja nuorelle Heiskaselle?

- No, en. Miro on aika kypsä. Tuntuu siltä, että on parempi vaan antaa pojan pelata, eikä alkaa liikaa ohjeistaa. Totta kai tulee jotain isompia juttuja ja virheitä, mutta niitä tulee meille kokeneillekin kavereille. Hienosti kaveri pelaa, Lepistö kiitteli.

Miten vertaisit itseäsi 18-vuotiaana Heiskaseen?

- Ei voi minusta puhua edes samana päivänä. En mä lähde edes vertailee, Lepistö naurahti.

Lepistölle Heiskanen oli vielä ennen turnausta vieras, mutta Eeli Tolvanen oli Jokereiden joukkuekaverina tuttu mies. Lepistö kehui myös joukkuekaveriaan vuolaasti. Tolvasen ja Lepistön ylivoimakuvio on tuttu jo Jokereista.

- Eelille kun antaa tilaa, niin kyllä se melkein aina maalipaikka on. Kyllä hän hyvin ampuu sinne, missä on tilaa. Se on havaittu hyväksi, Lepistö sanoi.

Lepistö teki myös itse maalin ottelussa.

- Joo, hyvä juttu, että meni sisään. Lajusen Jani teki siinä hyvän maskin. Se oli hyvä maalipaikka, Lepistö sanoi.