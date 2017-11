Sensaatio: Ruotsi pudotti Italian jalkapallon MM-kisoista

Jalkapallon MM-turnaus pelataan Venäjällä 2018 ilman lajin merkittävää mahtimaata Italiaa. Tämä varmistui, kun Ruotsi taisteli maanantaina Milanossa Italiaa vastaan maalittoman tasapelin ja eteni MM-kisoihin.

Ensimmäisessä osaottelussa Ruotsi oli voittanut Italian Tukholmassa 1-0. Otteluparin paremmuudesta ei jää jossiteltavaa. Jalkapallohan on maalintekopeli.

Italia oli arvottu samaan MM-karsintalohkoon Espanjan kanssa. Etelä-Euroopan mahtimaiden taistossa Italia jäi lohkon kakkoseksi ja joutui jatkokarsintaan.

Ruotsia vastaan Italia oli suosikki, mutta kahdessa karsintaottelussa Italia ei kyennyt tekemään yhtään maalia. Se oli hämmästyttävää, kun Ruotsin puolustuspeliä ei pidetty Euroopan eliitin tasoisena, vaikka kovia pelimiehiä Ruotsin joukkueesta toki löytyy.

Italia on ensi kertaa MM-kisoista ulkona sitten vuoden 1958. EM-kisoista Italia oli viimeksi ulkona 1992, kun EM-lopputurnaukseen kelpuutettiin vain kahdeksan joukkuetta. Kohtalon ivaa, että 1958 MM- ja 1992 EM-turnaus pelattiin juuri Ruotsissa.

Ruotsi pystyi saavuttamaan MM-kisapaikan ilman Zlatan Ibrahimovicia, joka on lopettanut maajoukkueuransa. Ruotsi on MM-kisoissa mukana ensi kertaa sitten vuoden 2006. Sen jälkeen Ruotsi on ollut mukana toki EM-kisoissa 2008, 2012 ja 2016.

Ruotsi on jalkapallon MM-historian menestyksekkäin Pohjoismaa. Se on voittanut MM-kisoissa hopeaa 1958 sekä pronssia 1950 ja 1994. Vuoden 1994 MM-pronssi Yhdysvaltojen kisoista on järisyttävän kova saavutus.

Italiassa alkaa Ruotsi-tappion myötä ankara jälkipyykki. Päävalmentaja Gian Piero Ventura on vastuussa, kuten hänen palkkaamisestaan päävalmentajaksi päättäneet Italian jalkapalloliiton pomotkin.

Putoamista MM-kisoista pidetään Italiassa varmasti kansallisena häpeänä.