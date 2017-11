KHL:n kohuvalmentaja vältti ylilyönnit Helsingissä, esiintyi vitsikkäästi lehdistötilaisuudessa

Jokerit palasi maaottelutauolta voittoisasti kukistettuaan KHL:n itäisessä konferenssissa kolmantena olevan Neftehimik Nizhnekamskin 6-3. Ottelun hahmo oli kaksi maalia tehnyt ja kaksi syöttöpistettä kerännyt Eeli Tolvanen.

Neftehimikin peli meni toisessa erässä sekaisin. Jokerit oli vastahyökkäyksissään tehokas, eikä vastustaja noussut köysistä kunnolliseen takaa-ajoon.

- Kova ottelu. Alussa oltiin vähän alakynnessä. Neftehimik oli varmaan valmiimpi, kun oli pelannut maanantaina ja voittanut silloin ottelun. Meillä oli vaikeuksia omassa päässä kaksinkamppailuissa ja jäätiin häviölle, arvioi Jokerien päävalmentaja Jukka Jalonen.

-Toisessa erässä oltiin vastahyökkäyksissä tehokkaita ja tehtiin tarvittavat maalit. Peli ratkesi siihen. Kolmannessa erässä tuli liikaa jäähyjä ja viidellä viittä vastaan peli hajosi. Hyvä, että pystyttiin voittamaan, Jalonen jatkoi.

Jalonen piti kamppailua tasokkaana.

- Mun mielestäni oli kovavauhtinen ja fyysinen ottelu. Neftehimik on idän yksi parhaista joukkueista ja tänään nähtiin, minkä takia. Hyvä laatujoukkue.

Neftehimikiä valmentaa Andrei Nazarov hän toimi pelaajaurallaan NHL:ssä tappelijana ja istui siellä yli 1400 minuuttia rangaistusaitiossa. YouTubessa riittääkin runsaasti katseltavaa Nazarovin nyrkkeilytaidoista.

Valmentajana Nazarovilla on riittänyt kohutapauksia. Vitjazin valmentajana hän yritti hyökätä vaihtoaitiosta Dynamo Minskin fanien kimppuun ja hakata heitä mailalla. Hän on myös heittänyt vastustajajoukkueen kapteenia juomapullolla ja häntä on syytetty myös pelaajiensa käskyttämisestä väkivaltaan.

Jokerit-ottelussa ylilyöntejä ei nähty. Neftehimik keskittyi pelaamaan jääkiekkoa, mutta toinen erä meni pieleen.

- Ihan tyytyväinen olen yritykseen. Jokerit oli vahvempi toisessa erässä ja ratkaisi sen ansiosta ottelun. Oli vaikeaa tulla peliin enää takaisin, vaikka yritys oli hyvä, Nazarov sanoi.

Neftehimikin syksy on ollut erinomainen ja Nazarov tietää sille syyn.

- Vähemmän juodaan kaljaa ja enemmän treenataan, hän täräytti.

Nazarov on pelannut 13 vuotta ammattilaisjääkiekkoa Pohjois-Amerikassa, mutta puhui Helsingissä lehdistötilaisuudessa vain venäjää. Muutama vuosi sitten Nazarovin kerrottiin huutaneen suomalaistuomari Jyri Rönnille ”Learn fuckin Russian”.