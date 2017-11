Eeli Tolvasen hurja syksy jatkuu

Suomalaisen jääkiekkoilun suurlupaus, 18-vuotias Eeli Tolvanen, loistaa illasta toiseen. Keskiviikkona hän keräsi tehopisteet 2+2, kun Jokerit voitti KHL-ottelussa Neftehimik Nizhnekamskin 6-3.

Viime viikolla Tolvanen pelasi Karjala-turnauksessa ensimmäiset A-maaottelunsa ja onnistui maalinteossa Ruotsia sekä Kanadaa vastaan. Maaottelurupeama ei näyttänyt Tolvasta väsyttäneen.

- Aika helppoa oli. Joukkue on treenannut yhdessä ja kaikki olivat valmiina treenaamaan tänään. Hyvältä tuntui. Saatiin uusi sentteri tuohon ketjuun (John Norman), mutta hyvin näytti toimivan, Tolvanen sanoi.

Jokerit ratkaisi pelin pelattuaan vahvan toisen erän.

- Alku oli vähän hankala. Kaveri pääsi hyvin paineille ja meillä oli sitä kautta vähän hankalaa, mutta toinen erä pyöritettiin aika hyvää kiekkoa ja saatiin aika paljon maalintekopaikkoja. Olisi pitänyt olla tarkempi niissä, mutta voi olla tyytyväinen kuuteen maaliin, Tolvanen sanoi.

- Kaveri nukkui toisessa erässä ehkä vähän. Saatiin jalkaa liikkeelle ja sitä kautta avattua enemmän. Kaikki voitti yksi-ykkösiä enemmän, saatiin kiekkoa sitä kautta hyökkäysalueelle ja väsytettiin vastustaja, Tolvanen jatkoi.

Tolvanen teki Leijona-paidassa Karjala-turnauksessa kaksi maalia. Keskittyminen Neftehimik-peliin ei sen jälkeen ollut vaikeaa.

- Ei todellakaan. Se oli yksi turnaus muiden keskellä. Totta kai se oli yksi tärkeä turnaus, mutta ei sitä kannata miettiä liikaa. Se oli yksi semmoinen kolme kovaa peliä. Mutta tämä arki ratkaisee loppujen lopuksi, Tolvanen sanoi maajoukkuepeleistä.

- Se on kummiskin astetta kovempaa peliä kuin KHL ja pelaajilla on omien maidensa paidat. Siellä kun pärjää, niin tulee onnistumisen hetkiä ja niitä voi tuoda tänne mukaan, Tolvanen jatkoi.

Sami Lepistön kanssa Tolvasen yhteispeli sujuu hienosti sekä Jokereissa että maajoukkueessa.

- Siinä on aika helppoa. "Leppä" on aika ovela siinä viivassa ja näyttää mulle vähän mallia. Antaa kiekkoa vähän sivulle ja siitä on aika helppoa operoida, Tolvanen sanoi.

Brian O´Neill on sivussa loukkaantumisen takia vuoden loppuun. John Norman korvasi hänet Tolvasen sentterinä hyvin.

- Hyvin onnistui. Fiksu sentteri ja ihan hyvä kiekon kanssa. Tänään sai hyvin keskelle tarjottua kiekkoa ja sitä kautta sai ajettua meille kiekkoja kanssa. Hyvän duunin teki siinä, Tolvanen kehui Normania.

- Treeneissä muutaman kerran pelattiin alkukaudesta, mutta ei oikein sen enempää. Brianin kanssa löydettiin kemia, eikä sen jälkeen pelattu yhdessä, mutta Johnin kanssa näytti kulkevan kanssa. Hän pelasi Ruotsin joukkueessa ja silloin aina kova, jos Ruotsin maajoukkueeseen pääsee, Tolvanen jatkoi.

Tolvanen painottaa, että on pelkästään hyvä asia, että Jokereissa on viisi ketjullista pelaajia, mikä lisää kilpailua.

- Todellakin auttaa. Treeneissä on kova tempo ja kaikki haluaa näyttää. Jos ei treeneissä kiinnosta, niin sitten voi loparit käteen ja mennä katsomoon katsomaan peliä. Se puskee hyvin treeneissä, ettei joukkueessa ole ilmaisia paikkoja.

Kokenut hyökkääjä Jesse Joensuu ylisti Tolvasen esitystä.

- Tosi hyvä. 18-vuotias jätkä. Kun tulee maajoukkueesta, on vaikea löytää se fokus ja pelirytmi. Eeli on niin poikkeuksellinen lahjakkuus, että se löytää. Siksi hän on niin arvostettu pelaaja kuin on, Joensuu kehui Tolvasta.

- Eeli on ollut koko ajan hyvällä itseluottamuksella. Ja pystyi käsittelemään sen hyvin, kun oli muutama peli, etteivät vedot menneet sisään. Kyllä varmasti kaikki nähdään, mihin se on lähdössä ja mihin sen ura on menossa, Joensuu jatkoi.

Jokereilla riittää vahvaa pelaajamateriaalia.

- Meillä oli vaihe, kuusi tai seitsemän peliä, kun tuli vain pari voittoa. Nyt on taas saatu kolme voittoa putkeen. Se kertoo meistä tosi paljon ja kertoo myös siitä, että vaikka ketä tahansa meiltä on pois, nyt oli Brian O´Neill poissa, joka on ollut meidän paras hyökkääjä, mutta silti pelataan näin hyvin. Se kertoo meidän materiaalista ja joukkueesta tosi paljon, arvioi Joensuu.

Myös Joensuu onnistui Neftehimikiä vastaan maalinteossa.