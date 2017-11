Tappara tylynä Ilvekselle, HIFK:lle ei vieläkään vierasvoittoa

Tapparan alkusyksyn alavire on vaihtunut voittokulkuun. Perjantaina Tappara voitti paikallisottelussa Ilveksen 4-1 ja nousi sarjan kakkospaikalle TPS:n edelle.

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi oli pettynyt mies ottelun jälkeen. Erityisesti häntä kuumensi tilanne, missä Ilvekselle vihellettiin joukkuerangaistus liian monesta pelaajasta jäällä.

- Puolitoista vuotta katsoo näitä ja joka fifty–fifty-tilanne menee tuonne, niin jossain vaiheessa meikäläiselläkin kilahtaa, Kivi sanoi Aamulehden mukaan.

Lopuksi Kivi kertoi vielä hyppäävänsä lumihankeen, jotta omat tunteet viilenisivät ottelun jälkeen.

Sarjan kärkijoukkue Kärpät joutui Oulussa HIFK:n kanssa koville. Kärpät kuitenkin voitti rankkarikisan jälkeen 3-2 ja johtaa sarjaa seitsemän pisteen turvin.

- Meillä oli erinomainen valmius tulla pelaamaan tänne kärkijoukkuetta vastaan. Siitä iso kiitos joukkueelle. Toiseen erään se meidän juttu sitten oikeastaan hävisi. Toki myös Kärpät paransi pelaamistaan. Kolmas erä oli oikeastaan vain selviytymistaistelua ja olemme toki tyytyväisiä sen kautta tulleeseen pisteeseen, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

HIFK joutui jälleen pettymään. Joukkue on voittanut tällä kaudella vain yhden vierasottelun.

- Voittoa tänne tietysti tultiin hakemaan, mutta sitä ei tullut, Selin harmitteli

Lahdessakin nähtiin rankkarikisa. Lukko voitti Pelicansin 4-3.

Pelicansin päävalmentaja Petri Matikainen oli tyytyväinen joukkueensa esitykseen, mutta ei tuomarien toimintaan.

- Ainoa asia, mihin ei voi missään nimessä olla tyytyväinen on tuomarien toiminta. Tänne tulee 4000 ihmistä katsomaan ja linja on noin läikkyvä. Nyt on pakko kyllä kritisoida, Matikainen sanoi lehdistötilaisuudessa.

- Jos me valmentajat vetäisimme samalla tasolla, niin kenkää tulisi. Pitäisi joku tolkku olla, mutta tänään sitä ei ollut. Valitettavasti. En itke, enkä ole ennenkään itkenyt, mutta nyt on pakko sanoa, että on parantamisen paikka, Matikainen jatkoi.

Matikainen uhkasi ryhtyä asian tiimoilta toimenpiteisiin.

- Kyllä nyt pitää soittaa Jyri Rönnille (erotuomarijohtaja). Kyllä heilläkin pitää joku vastuu olla, Matikainen vaati.

Hämeenlinnassa HPK voitti TPS:n Robert Leinon jatkoaikamaalilla 2-1. Lappeenrannassa SaiPa taipui KalPalle 0-1.

HPK ja KalPa ovat voitoistaan huolimatta pudotuspeliviivan alapuolella.