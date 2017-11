Antti Aalto yllättäen Suomen ykkösmäkikotka

Mäkihypyn maailmancupin avauskilpailut hypättiin tänä viikonloppuna Puolan Wislassa. Suomalaisittain aihetta ei ollut hurraa-huutoihin, mutta 22-vuotias Antti Aalto hyppäsi lupaavasti maailmancupin pisteille.

Aalto oli ensimmäisen kierroksen jälkeen sijalla 20. Toinen hyppy ei onnistunut yhtä hyvin. Aallon lopullinen sijoitus oli 28:s.

- Ensimmäinen hyppy oli ihan ok, lähellä omaa tasoa. Toisella kierroksella asento kiilautui vähän eteen ennen ponnistusta, minkä takia liike ei tuottanut voimaa parhaalla tavalla. Mutta kauden pistetili kuitenkin avattu, Aalto sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Andreas Alamommo, 18, oli kisassa 43:s. Janne Ahonen, 40, jäi sijalle 45.

Ville Larinto vetäytyi perjantaina loukattuaan polvensa. Joukkuemäessä Suomea edustivat vain Aalto ja Ahonen, kun Larinto ei ollut mukana ja Alamommo diskattiin.

- Meidän joukkueella oli koko viikonlopun ajan hyvä fiilis yhdessä, vaikka kauden avaus olikin vaikea. Tänään päivä oli kaksijakoinen. Antti sai uransa ensimmäiset maailmancupin pisteet. Ensimmäinen hyppy oli hyvä ja sijoittuminen 20 parhaan joukkoon toiselle kierrokselle lähdettäessä oli positiivista. Toinen hyppy ei ollut onnistunut, mutta Antin suoritukseen olen tyytyväinen. Oli tärkeää, että hän pääsi hyppäämään eilisessä kilpailussa harjoituksen vuoksi, kommentoi Suomen päävalmentaja Andreas Mitter.

- Andreas selviytyi ensimmäistä kertaa mukaan maailmancupin kilpailuun karsinnasta, joka oli ilahduttavaa. Itse kilpailussa hän sortui yliyrittämiseen. Jannelle päivä ei ollut hänen parhaimpiaan. Ville lähti viikonloppuun hyvillä mielillä, joten hänen polvensa tilanne on harmillinen. Toivon, että jalka on kunnossa ja hän pystyisi osallistumaan ensiviikolla Rukan kilpailuihin. Koko joukkue on innoissaan pääsystä hyppäämään kotiyleisön eteen. Mukava myös saada lisää suomalaisia hyppääjiä mukaan viikonloppuun, Mitter jatkoi.

Sunnuntain kisan voittoon oikeuttaneet siivut leiskautti Japanin Junshiro Kobayashi. Puolan Kamil Stoch oli toinen ja Itävallan Stefan Kraft kolmas. Stoch voitti 2014 kaksi olympiakultaa ja Kraft 2017 kaksi MM-kultaa.

Aallon lisäksi toiselle kierrokselle selvisi vain Japanin, Puolan, Itävallan, Saksan, Slovenian ja Norjan hyppääjiä. Suurmaat ovat mäkihypyssä selvästi pienempiä maita edellä. Suomi on tipahtanut suurten kyydistä.