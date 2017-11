Kärppien jyräys jatkuu

Kärppien päävalmentajaksi viime kauden jälkeen noussut Mikko Manner on pannut tuulemaan. Hän on piiskannut Kärpät hurjaan liitoon. Viimeisestä 11 ottelustaan Kärpät on voittanut kymmenen.

Tiistaina Kärpät voitti kärkiottelussa Tapparan 3-1.

- Kaksi erää oltiin tosi hyviä. Oltiin tekemässä tilanteeksi jo 3-0, mutta tuomareilta tuli haastava tuomio. Siitä jäi hampaankoloon, Manner sanoi Radio Citylle viitaten avauserässä korkean mailan takia hylättyyn osumaan.

Julius Junttila ja Nicklas Lasu maalasivat Kärpät avauserässä 2-0 -johtoon. Kolmannessa erässä Mikko Lehtonen kavensi, mutta viimeisellä minuutilla Kärppien Mikael Ruohomaa osui tyhjiin. Nuorten maailmanmestari Veini Vehviläinen torjui Kärppien maalilla erinomaisen ottelun.

Kärpät johtaa sarjaa nyt seitsemällä pisteellä. Yleisöäkin jääkiekko näyttää Oulussa taas innostavan Tappara-ottelun katsojamäärän oltua 6002.

TPS palasi kahden tappion jälkeen voittojen tielle lyötyään Ilveksen selvin lukemin 4-1. Sarjassa toiseksi viimeisenä Ilves ei kuudesta viimeisestä ottelustaan ole saalistanut pistettäkään.

Ässät nappasi toisen perättäisen voittonsa nousten seitsemänneksi Pelicansin, HIFK:n ja KooKoon edelle. Ässät kaatoi Lappeenrannassa SaiPan 3-1.

Vaasassa nähtiin maalijuhlat. 12 maalin illassa Sport pehmitti kotiyleisön riemuksi Pelicansin 7-5.

Alkukauden yllättäjä Pelicans on lähtenyt matalalentoon. Viimeisestä kahdeksasta ottelustaan lahtelaisryhmä on hävinnyt seitsemän. Kahdessa viimeisessä ottelussaan Pelicans on päästänyt 13 maalia.