Siperian mahtiseura taipui Jokereille: ”Halusimme näyttää tänään”

Jokerit päihitti keskiviikkona Helsingissä kovan joukkueen. KHL:n itäisessä konferenssissa toisena oleva rahakas siperialaisseura Avangard Omsk taipui Jokereille 0-3.

Jokereiden alku oli vahva. Kahden ensimmäisen minuutin aikana joukkue siirtyi 2-0 -johtoon.

- Ensimmäisessä maalissa oli onnekas pomppu ja sitten Pihlström (Antti) teki hienon maalin. Ennen kolmatta minuuttia oli 2-0. Todella hyvä alku oli, kommentoi Jokerien kapteeni Peter Regin.

- Halusimme näyttää tänään, kun hävisimme edellisen pelin viime perjantaina. Olimme heti valmiita pelaamaan. Tasaisen hyvä peli oli mielestäni, Regin jatkoi viitaten viime perjantain tappioon Sotshia vastaan.

Regin teki itse avausmaalin. Kiekko ohjautui sisään vastustajan pelaajasta.

- En ole tehnyt maaleja niin paljon kuin olisin halunnut, mutta tärkeintähän on, että joukkue voittaa. Toivon, että maaleja tulee minullekin kauden toisella puoliskolla, totesi Regin.

Omskin leiristä ei lähdetty selittelemään.

- Tänään oli aika huono alku. Päästettiin heti maaleja. Muutenkin Jokerit oli tänään parempi. Voitti paljon enemmän kaksinkamppailuja ja pelasi tilanteita paremmin. Ansaittu voitto heille, harmitteli Omskin päävalmentaja Andrei Skabelka.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen oli ryhmänsä esitykseen tyytyväinen. Oliko peli Jokereiden kauden paras?

- Joiltain osin varmaan oli. Suora hyökkäyspeli, 11-1 oli paikat. Se on aika huikea suoritus tommoista joukkuetta vastaan. Kuitenkin idän ykkösryhmiä. Lähdettiin hyvin omista, mikä on aina vaikeaa. Hyvin puolustettiin, eikä heillä ollut montaa paikkaa. Kohtuu jäähyttömästikin pelattiin. Yksi parhaita viisikkotason pelejä tällä kaudella, totesi Jalonen.

Jalosen mukaan parannettavaakin oli.

- Oli semmoisiakin asioita, jotka jäivät vaivaamaan. Syöttämisen laatu ja paineen alla pelaaminen kiekon kanssa. Kyllä siinä työmaata vielä riittää. Ei tää läheskään täydellinen peli ollut, mutta hyvä peli kuitenkin.

Jokerit terästäytyi hävittyään viime perjantaina Sotshille 2-3.

- Se ei ollut huippupeli, mutta siinäkin paikat oli 20-10 meille. Vastaavista peleistä kahdeksan voitetaan, yksi menee jatkoajalle ja yksi hävitään. Ei se niin huono peli ollut, kun siitä ehkä itse ajatteli heti pelin jälkeen. Yleensä ihmiset katsoo aina vaan tulosta, Jalonen sanoi.

- Tänään paikat oli suunnilleen saman verran kuin siinä pelissä. Tänään päättyi 3-0 ja silloin päättyi 2-3. Tänään pelattiin paremmin, se on selvä, mutta ei Sotshilla oli ollut siinä pelissä hirveästi tontteja. Tänään meillä oli energiaa enemmän ja luotiin vauhdilla paikkoja, Jalonen jatkoi.

Jalonen ilahtui, että tappiosta otettiin opiksi.

- Hyvän joukkueen merkki, kun heti tappion jälkeen palataan voittojen tielle.

Jokerit on läntisessä konferenssissa kolmantena. Edellä ovat SKA Pietari ja TsSKA Moskova. Neljäntenä oleva Lokomotiv Jaroslavl on Jokereita yhdeksän pistettä perässä, vaikka on pelannut neljä ottelua enemmän.