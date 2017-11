Maajoukkueet joutumassa rahaliigojen armoille

Suomen koripallomaajoukkue Susijengi pelaa perjantaina varamiehisenä MM-karsintaottelussa Bulgariaa vastaan. Kolme merkittävää pelaajaa puuttuu Lauri Markkasen noudattaessa seurajoukkuevelvoitteitaan Chicago Bullsissa, Petteri Koposen Barcelonassa ja Sasu Salinin Malagassa.

Markkasen poissaoloa kukaan ei ole protestoinut. NBA:lta oli turha kysyä, päästäisikö se pelaajiaan maajoukkueisiin kauden ollessa käynnissä. Se maksaisi liikaa.

Kautensa ulkopuolella NBA suhtautuu maajoukkuekorikseen suopeasti. NBA ymmärtää maajoukkuepelien tuovan ilmaista mainosta tähtipelaajilleen.

Tämä asia NBA:ssa tajuttiin Barcelonan 1992 olympiakisoissa Yhdysvaltojen Dream Teamin tuotua NBA:lle valtavasti uusia faneja. Barcelonan olympialaisten myötä NBA:ta ruvettiin fanittamaan myös Kiinassa.

Euroliiga tahtoo olla Euroopan versio NBA:sta. Tästä on seurannut kukkotappelu Kansainvälisen Koripalloliiton FIBA:n kanssa. FIBA ymmärtää NBA:n ylivoimaisuuden, mutta ei hyväksy muita ”villejä liigoja”.

Maajoukkuekoripallo tuo koripallolle julkisuutta seurajoukkuekoripalloa enemmän. Euroliigan pomotkin ymmärtävät asian, mutta kyse onkin rahasta. Siksi Salin ja Koponen eivät ole ensimmäisissä MM-karsintapeleissä Susijengin käytettävissä, vaikka haluaisivat itse pelata.

Jääkiekossa markkinat ovat pienemmät. Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF hyväksyy NHL:n ylivallan. NHL on saanut pitää jopa omia maajoukkueturnauksiaan.

Viime keväänä NHL päätti jäädä pois Pyeongchangin 2018 olympiakisoista. Pääsyitä olivat vaikeat työehtosopimusneuvottelut NHL:n pelaajayhdistyksen kanssa sekä Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n haluttomuus antaa NHL:lle sopimukseen erityisehtoja sekä kustantaa NHL-pelaajien vakuutusmaksuja.

NHL haluaisi kansainvälistyä ja Pyeongchangin kisat tarjoaisivat NHL-tähdille näkyvyyttä Aasiassa prime time -aikaan. Monissa analyyseissa NHL:n on arvioitu tekevän pahan virheen.

NHL:llä on kuitenkin vaikeuksia omilla kotimarkkinoillaan Yhdysvalloissa.

- Suurin osa NHL:n omistajista ei välttämättä edes ymmärrä, mistä olympiakisoissa on kysymys. Eikä niitä kauheasti edes se varmasti kiinnosta, arvioi valmentajalegenda Alpo Suhonen Sport Contentille.

Dettmann harmittelee, että Euroliigan ja FIBA:n tapauksessa ei ajatella itse asiaa eli koripalloa. Myös Suhonen toteaa, ettei urheilupäätösvaltaa tulisi päästää pelkästään bisnesmiesten käsiin.

- Ammattiurheilun kaupallistuminen, bisnesprojekti, joka tässä on ollut menossa jo kauan, niin siinä on omat erittäin hyvät puolensa median, fanien ja sponsoreiden suhteen, mutta myös omat haittapuolensa. Jos kaikki johto on puhtaasti sellaisten ihmisten käsissä, joilla ei tämän lajin tuntemus ja tieto siitä, mitä se vaatii kehittymiseen, ole hallussa, on tilanne vaikea.

- Ei urheilusta saa puhdasta bisnestä koskaan, koska sen sisältö perustuu ihmisiin ja ihmisten välisiin suhteisiin, Suhonen jatkaa.

NHL elvytti maajoukkueiden World Cup-turnauksensa viime vuonna. Turnaus tuotti voittoa kymmenien miljoonien dollarien edestä, mutta tv-katsojaluvut tuottivat pettymyksen. Yhdysvalloissa World Cup-pelit eivät ylittäneet edes miljoonan tv-katsojan rajaa, mikä kertoo turnauksen ”väärästä ajankohdasta”, jääkiekon marginaalisesta asemasta Yhdysvalloissa sekä itse tuotteen perinteiden puutteellisuudesta.

World Cup yhdistettiin maajoukkueiden sijasta NHL:n brändiin ja miellettiin eräänlaiseksi kautta edeltäväksi harjoituskauden turnaukseksi. Keskellä kautta se olisi voinut saada enemmän huomiota.

Euroopassakaan World Cup ei innostanut, vaikka mukana olivat kaikki parhaat pelaajat. ”Skoda Cupiksi” haukuttu vuosittain pelattava jääkiekon MM-turnaus on Euroopassa jo niin iso instituutio, ettei vanhalla mantereella voi sitä vastaan kilpailla.

Kritiikistä huolimatta MM-jääkiekko tuottaa sievoista voittoa ja kasvattaa vain suosiotaan. Suurta yleisöä kiinnostaa maajoukkue itsessään, eikä se, ketkä maajoukkueessa pelaavat.

Kansainvälistä jalkapalloa hallitsee yhä Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA, koska ammattilaisurheilun edelläkävijämaassa Yhdysvalloissa ei 1900-luvun alussa perustettu ”tarunhohtoista” soccer-jalkapallon ammattilaissarjaa. FIFA määrää, että jalkapallon maaotteluihin seurojen on luovutettava pelaajansa sanktioiden uhalla.

Skandaaleistaan huolimatta FIFA on yhä jalkapallon etua ajatteleva järjestö eikä puhtaasti kaupallinen toimija. FIFA:n korruptiosotkut ovatkin herättäneet huolta, että järjestön valta murenisi ja syntyisi seurojen hallitsemia ylikansallisia liigoja, jotka toimisivat täysin, miten niitä huvittaa. Parhaat pelaajat eivät pääsisikään enää maajoukkueisiin.

Euroopan Jalkapalloliitto UEFA nöyrtyi jo yhteen kompromissiin. Englannin Valioliigasta ja Espanjan La Ligasta pääsee Mestareiden liigaan neljä joukkuetta. Pelkona oli, että seurat perustaisivat muuten oman villin liigansa.

Urheilubisnes saattaa lähivuosina muuttua merkittävästi. Tv-oikeuksilla rahastaminen saattaa muuttua, kun television katselu siirtyy nettiin ja mobiililaitteisiin. Yksittäisen ottelun katseluoikeuksien myymisellä seurat ja liigat voivat tienata jopa enemmän ja tuotteita voi myydä katsojille suoraan ilman välikäsiä.

On hyvin mahdollista, että rahakkaiden seurojen rakentamat villit liigat ottavat vallan jalkapallossakin. Siihen seurat eivät voi kuitenkaan vaikuttaa, että kansallistunto kiinnostaa urheilussa yhä eniten. Jalkapallon MM-turnaus on maailman suurin urheilutapahtuma ja Yhdysvalloissa olympiajääkiekkoa seurataan enemmän kuin NHL-jääkiekkoa.

Olympiakisojen viehätys ei piile itse urheilussa, vaan kansallistunteessa. Jos olympiakisoissa ei käytettäisi kansallistunnuksia, romahtaisivat kisojen katsojaluvut varmasti.

Jalkapallon MM-turnaus on kansallistunteen ja perinteidensä takia maailman suurin urheilutapahtuma. Sille ei voi luoda uskottavaa kilpailijaa tyhjästä.