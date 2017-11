Kärpillä ja HIFK:lla putket päällä

Oulun Kärpät on tällä hetkellä jääkiekon Liigan selkeä ykkösjoukkue. Lauantaina Kärpät otti jo yhdeksännen perättäisen voittonsa kukistettuaan Kouvolassa Ville Leskisen jatkoaikamaalilla KooKoon 4-3. Edes Miska Humalojan kolme jäähyä ja ulosajo eivät estäneet Kärppiä voittamasta.

Kärpät johtaa sarjaa yhdeksän pisteen turvin. Toisena oleva TPS oleva TPS näytti olevan perjantain Tappara-voittonsa jälkeen aivan puhki ja hävisi sarjassa kuudentena olevalle SaiPalle Turussa 1-6.

Kolmantena oleva Tappara on pisteen TPS:ää perässä hävittyään Miro Heiskasen jatkoaikamaalilla Helsingissä HIFK:lle 1-2. Heikosta alkukaudestaan toipunut HIFK on voittanut kolme perättäistä ottelua, mutta kotivoittojen putki nousi lauantaina jo yhdeksään. Sarjataulukossa HIFK on seitsemäntenä.

Sarjanelonen Lukko hävisi lännen derbyssä Porissa Ässille 2-4. Ässät nousi voittonsa myötä tasapisteisiin HIFK:n kanssa patapaitojen majaillessa kahdeksantena.

Pelicansin kone yskii. Lahtelaisryhmä koki jo kuudennen perättäisen tappionsa taivuttuaan Kuopiossa KalPalle rankkarikisan jälkeen 2-3. Viiden ottelun voittoputkessa oleva KalPa on sarjassa kymmenentenä kahden pisteen päässä Pelicansista.

Tyvipäässä Ilves sai tärkeän voiton lyötyään Sportin 6-4. Sarjavitosen JYPin perjantaina yllättänyt sarjajumbo Jukurit palasi lauantaina arkeen hävittyään HPK:lle 1-2. Sportista Jukurit on jäänyt viisi ja Ilveksestä neljä pistettä.