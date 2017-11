Jokereille täyden potin viikko

Jokerit voitti jääkiekon KHL:ssä viikon kaikki kolme kotiotteluaan varsinaisella peliajalla. Keskiviikkona Jokerit voitti vahvan Avangard Omskin joukkueen 3-0. Perjantaina Admiral Vladivostok taipui Helsingissä 2-3 ja sunnuntaina KHL:n itäisen konferenssin jumbojoukkue Jugra Hanti-Mansijsk hävisi Jokereille 0-1.

Jugraa vastaan voittomaalin teki Olli Palola. Syötön antoi Pekka Jormakka.

- Hyvä viikko oli. Kaveri sumputti tänään viidellä pelaajalla ja teki pelistä meille vaikeaa. Niin siinä monesti käy, että kun ei heti tule se ensimmäinen maali, niin voi tulla se tilanne, ettei uppoa. Hyvä, että saatiin yksi, Jormakka sanoi Jokereiden tiedotteessa.

Jormakka kehui vastustajaa.

- Kyllä ne vahvoja äijiä olivat. Hyvin puolustivat keskustaa ja olivat sillä tavalla koko ajan pelissä mukana, mutta kyllä me aika lailla tiedettiin, että kunhan jatketaan vaan omaa peliä, niin se maali tulee kyllä. Puolustuspeli meillä toimii tällä hetkellä hyvin, Jormakka jatkoi.

Palola kiitteli sentteriosastoa.

- Kun voittoja tulee, arki on kivempaa. Jore (Jormakka) on aika liekeissä tällä hetkellä. Hyviä passeja tulee, mutta hyvin pelaa sentterikin. Wirtanen (Petteri) on ollut aiemmissa otteluissa hyvä, ja tänään (Mika) Niemi sen maaliin johtaneen tilanteenkin aloitti. Hän voitti kaksinkamppailun ja sai laitettua kiekon eteenpäin, Palola kuvaili voitto-osumaa.

Jokerit jatkaa KHL:n läntisen konferenssin kolmospaikalla. Pudotuspelipaikka on tällä menossa varmistumassa hyvissä ajoin ennen runkosarjan päätöstä.

Jokerit pelaa tulevalla viikollakin kolme kotiottelua. Tiistaina vastaan tulee Sibir Novosibirsk ja keskiviikkona Amur Habarovsk. Lauantaina ohjelmassa on ulkoilmaottelu SKA Pietaria vastaan Helsingin Kaisaniemessä.