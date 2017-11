Formula ykkösissä umpitylsää, kuljettajiltakin kovaa kritiikkiä

Formula ykkösten maailmanmestaruudet ratkesivat Lewis Hamiltonin ja Mercedeksen eduksi jo lokakuun puolella, joten kauden päätöskisoissa marraskuussa Brasiliassa ja Abu Dhabissa ajettiin lähinnä kunniasta. Jännitettävää ei paljoa ollut, mutta kisojen viihdearvoa laski erityisesti se, että ne ajettiin radoilla, joilla ohittaminen ei ole mahdollista.

Abu Dhabissa Valtteri Bottaksen jälkeen toisena maaliin ajanut Lewis Hamilton teki selväksi, että Abu Dhabin rataa olisi uusittava perusteellisemmin.

- Tätä rataa on muutettava. Ei tällä radalla voi ohittaa. On oltava 1,4 sekunnin nopeusero edellä ajavaan autoon. Valterilla ja minulla on sama auto ja meidän eromme ei ole 1,4 sekuntia, Hamilton ilmoitti.

Autojen erot olivat Abu Dhabissa liian suuret. Mercedes oli selvästi Ferraria edellä, joten voitosta pystyivät ajamaan vain Bottas ja Hamilton. Ferrarilla vain varmisteltiin sijoja kolme ja neljä kuljettajien keskityttyä bensansäästelyyn.

Neljänneksi sijoittunut Kimi Räikkönen laukoi kisan viihdearvosta suoraviivaisen kommentin.

- Kisa oli tylsä kuin mikä. Enemmän tai vähemmän bensan säästelyä. Nostat kaasua parisataa metriä ennen mutkia, niin silloin ollaan aika kaukana kilvanajosta. Säännöt ovat tietysti sääntöjä, sanoi Räikkönen C Morelle.

Myös viidenneksi sijoittunut Red Bull-tallin Max Verstappen laukoi viihdearvosta täyslaidallisen.

- Oli itse asiassa todella tylsää. Koko ajan Kimi (Räikkönen) oli edellä. Se siitä. Olimme itse asiassa nopeampia, mutta ei voinut seurata, koska tällä radalla ei ole mahdollista ohittaa, Verstappen sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

Formula ykkösillä on intohimoinen fanikuntansa, mutta lajin tulevaisuus ja rahavirrat ratkaistaan massojen suosiolla. On vaikea nähdä, että umpitylsät kisat Brasiliassa ja Abu Dhabissa olisivat tuoneet sarjalle lisää faneja. Satunnainen katsoja pikemminkin heitti ilmoille lähinnä kysymyksen, miten kukaan jaksaa katsoa niin tylsää tapahtumaa?

Kilpa-autoilussa viehättävät kaksinkamppailut ja kuljettajien rohkeus tehdä ohituksia. F1:ssä Abu Dhabin kisa oli bensansäästelyä, jossa kärkikuljettajat eivät edes yrittäneet ohittaa. Erikoisinta F1:ssä on, että ohitusyrityksestä voi saada rangaistuksen, jos tuomaristo katsoo ohituksen liian vaaralliseksi.

Formula ykkösten uusi omistaja Liberty Media tiedostaa kyllä ongelmat. Uudistukset ovat pakollisiakin, jos lajin hohto halutaan säilyttää. Tosin vaikeutena on tallien eripuraisuus, mutta tulovirtojen vähentyessä kompromissihalukkuutta lienee enemmän.

Liberty Median tulo F1:n omistajaksi saattoi olla F1:n pelastus. 86-vuotiaalla Bernie Ecclestonella tuskin olisi ollut enää annettavaa.

Ecclestonen viimeiset vuodet F1:n johdossa olivat kuin Leonid Brezhnevin viimeiset vuodet Neuvostoliiton johdossa. ”Keinutetaan junaa, ja kuvitellaan, että se liikkuu”. F1:n nykytila on seurausta sellaisesta.