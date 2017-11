Valtteri Bottas selvitti esteen, suurin vielä ylittämättä

Valtteri Bottaksen ensimmäistä kautta Formula ykkösten huipputallissa Mercedeksellä voi pitää kohtuullisena. Bottas auttoi Mercedeksen merkkimestariksi ja voitti kolme osakilpailua. Mercedekseltä Bottas sai myös jatkosopimuksen.

Bottaksen uran ensimmäinen voitto tuli vappuna Sotshista. Siellä hän piti Ferrarit tiukasti takanaan.

Toisen voittonsa Bottas nappasi kesällä Itävallan osakilpailusta. Sekin voitto tuli ajamalla, eikä tuurilla.

Bottas voitti myös Abu Dhabissa ajetun kauden päätöskisan. Hän starttasi kisaan paalulta ja ajoi myös kisan nopeimman kierroksen.

Abu Dhabin voiton arvoa tietysti himmensi, että tallikaveri Lewis Hamilton oli jo varmistanut maailmanmestaruutensa. Hamilton totesi kisan jälkeen, että kauden kahteen päätöskisaan oli hieman vaikea motivoitua.

Bottas oli kesätauolla vielä potentiaalinen mestariehdokas. Hamilton sopeutui autoon tehtyihin muutoksiin kuitenkin paremmin. Syksy oli Bottakselle vaikea.

Sitä tuskin kerrotaan julkisuuteen, tekikö Mercedes muutoksia autoonsa Hamiltonin ajotyyliä varten. Hamiltonilla kuitenkin oli paremmat mahdollisuudet mestaruuteen.

Bottas sijoittui MM-sarjassa kolmanneksi. Suomalaisista kolmen joukkoon ovat kuljettajien pisteissä yltäneet aiemmin vain maailmanmestarit Keke Rosberg, Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen.

Mercedekseltä Bottas sai yksivuotisen jatkosopimuksen. Se kertoo, että ensi vuonna Bottas on jälleen ”tulos tai ulos” -tilanteessa. Hänen on haastettava Hamiltonia tasaisesti koko kauden, jos mielii vakiinnuttaa paikkansa Formula ykkösten kärkikuljettajien joukossa.

Mercedeksen on väitetty jopa lopettavan F1-tallitoimintansa kauden 2018 jälkeen. Huhut on tietysti tyrmätty, mutta F1:ssä on harvoin savua ilman tulta.

Bottaksen jatkon uhkana on myös Force Indialla upean kauden ajanut nuori Esteban Ocon. Hän saattaa vuoden kuluttua olla varteenotettava ehdokas Mercedeksen kilpakuskiksi, jos Mercedes jatkaa 2019.

Ensi vuonna Mercedes ei välttämättä ole enää ylivoimainen. Renault tekee kovia panostuksia ja Red Bull, McLaren sekä Renaultin tehdastalli saattavat nousta kärkitaistoon, jos tehoeroa Renault saa kurottua.

Jos Bottas selviää ensi kauden haasteista ja pysyy kärkitaistossa, turvannee hän jatkonsa F1:ssä kärkitason tiimissä. Kaudella 2018 hän valmistautuukin ylittämään uransa toistaiseksi suurimman esteen. Tuleva vuosi määrittää pitkälti Bottaksen F1-uran kohtalon.