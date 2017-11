Lahdesta tuli jääkiekkokaupunki

Lahti on profiloinut itseään urheilukaupungiksi vuosikymmenten ajan. Mainetta Lahti niitti pitkään kuitenkin vain hiihto- ja mäkihyppykaupunkina.

Joukkuelajeista Lahti tuli myöhemmin tutuksi jalkapallokaupunkina Lahden Reippaan voitettua 1960- ja 70-luvulla Suomen Cupeja ja Kuusysin viisi Suomen mestaruutta 1982-91. Reippaan kasvatista Jari Litmasesta tuli 1990-luvulla kansainvälisesti merkittävä jalkapalloilija ja hän sai Lahteen patsaankin.

Lahtelainen jääkiekko ei menestynyt. Reipas voitti kyllä jääkiekon ensimmäisen Suomen mestaruuden, mutta silloin kyse oli Viipurin Reippaasta.

Sotien jälkeen Lahteen muuttanut Reipas ei pärjännyt suomalaisen pääsarjajääkiekon amatööriaikoina. Kun ammattilaisuus koitti 1980-90 -lukujen taitteessa, tuli Reipas tutuksi lähinnä talousvaikeuksistaan.

Joukkue vaihtoi nimeään tiuhaan oltuaan välillä Kiekko-Reipas, Hockey-Reipas ja Reipas Lahti. SM-liigasta joukkue putosi 1994 oltuaan pääsarjatasolla silloin enää vitsi.

Reipas muuttui 1996 Pelicansiksi. Uudella imagolla saatiin uskottavuutta ja kolme vuotta myöhemmin Pelicans nousi SM-liigaan.

Viime vuosikymmenen puolivälissä Pelicansin taloudellinen ja urheilullinen tilanne oli jälleen vaikea. Seuraan saatiin kuitenkin uutta rahoitusta ja vahvoja taustatekijöitä, kuten Pasi Nurminen.

Liigaan nousunsa jälkeen Pelicansin hallikin uusittiin perusteellisesti. 1990-luvun ”lato” muuttui viihtyisäksi modernimmaksi areenaksi, joka kelpaa 2000-luvun kiekkobisnekselle. Ottelutapahtumiin ruvettiin panostamaan.

Pelicans pelasi 2012 finaaleissa, joissa hävisi JYPille. Silloin oli nähtävissä, että Lahti oli muuttunut kiekkokaupungiksi. Pelicansin ympärille oli juurtunut vahvaa fanikulttuuria.

Hienoa lahtelaista jääkiekkokulttuuria nähtiin tiistaina 28. marraskuuta 2017 Erkki Laineen patsaan paljastustilaisuudessa. Vuonna 2009 veneilyonnettomuudessa menehtynyt Laine, olympiahopeamitalisti vuodelta 1988, on yksi kolmesta pelaajasta, jonka pelipaita on nostettu Lahden Isku-areenan kattoon.

Patsaan paljastuksen jälkeen Pelicans kohtasi Hämeen herruus-ottelussa HPK:n. Ennen ottelua esitettiin Hämäläisten laulu, joka nostatti tunnelmaa.

Maakuntalaulujen tuominen kotimaisiin jääkiekkopeleihin on tervetullutta. Heidi Pakarinen tulkitsi Hämäläisten laulun erinomaisesti. Katsomossa ei ollut havaittavissa pilkallisuutta, jota on näkynyt esimerkiksi silloin, kun Sakari Kuosmanen on käynyt esittämässä jääkiekkopeleissä Finlandia-hymnin.

Pelicans voitti HPK:n 5-2. Samalla lahtelaisjoukkue katkaisi kuuden ottelun tappioputkensa ja nousi sarjataulukossa kahdeksanneksi.

Pelicansin päävalmentajan Petri Matikaisen mukaan tappioputki kummitteli pelaajien alitajunnassa.

- Vaikea iltahan se oli, vaikka hyvin pelattiin. Toisessa erässä varsinkin meinasi henkisesti peli karata. Kaveri tuli tasoihin. Tuntui, ettei pojat osaa pelata, kuten on haluttu. Se on tilanteen hetkeen tuomaa henkistä juttua. Me kuitenkin koottiin kuitenkin rivit. Mun mielestäni me pelattiin tänään kiekolla ihan hyvin. Rauhallisesti kolmas erä. Saatiin maaleja aikaiseksi.

Matikainen painotti voiton suurta henkistä merkitystä.

- Katkaiseminen on vaikeaa. Onneksi me kyettiin siihen tänään. Meillä on hyviä jätkiä tuossa. Varmasti me muistetaan tää, että miten helposti sinne lankeaa ja miten vaikeaa sieltä on periaatteessa päästä ulos. Kyllä halutaan, että tää olisi tälle kaudella ainoa pidempi putki. Pystyttäisiin katkaisemaan aikaisemmin.

Pelicansilta löytyy hyökkäyksestä tehonyrkki.

- Miska Siikonen, Iikka Kangasniemi, Jesse Mankinen, ovat löytäneet kyllä toisensa. Erityismaininta tulee kyllä Jesse Mankiselle, joka on koko ajan parantanut pelaamistaan. On aika äijä, että pystyy tällaisessa pelissä pelaamaan rauhallisesti ja voimakkaasti. Pitää kiekkoa ja ratkaisemaan tilanteista. On meille oiva vahvistus, Matikainen kiitteli.

Pelin jälkeenkin muisteltiin Erkki Lainetta. Matikainen, 50, ehti pelata SM-liigassa Lainetta vastaan.

- Äärimmäisen taitava ja vaarallinen oli. Rightin puolen jätkä. Vaikeuksissa oltiin häntä vastaan joka vaihdossa, muisteli Matikainen Lainetta vastustajana.

- Joensuun Kiekkopojissa taisin pääosin olla ja pelattiin Reipasta vastaan. Eki oli kyllä kentän kunkku, Matikainen jatkoi.

Matikaisen mukaan Pelicans-pelaajista huomasi kyllä Laineen muistoillan erityisyyden.

- Kyllä ennen ottelua huomasi latauksen. Ja vielä toi taakka, jota me kannettiin, oli lisänä siinä. Siinä oli niin kuin kaksi juttua. Se oli määrätietoista tänään ja se oli hyvä.

Lahdessa oli tiistaina suuren jääkiekkokaupungin kulttuuria. Ottelutapahtumakin oli hyvä kaikkine oheisasioineen ja muutos Reipas Lahden 1990-luvun ottelutapahtumista on suorastaan epätodellinen. Lahti on nykyään kiistatta jääkiekkokaupunki.

Lahdesta on viime vuosina tullut myös lupaavia nuoria pelaajia. Vuoden 2016 nuorten MM-kultajoukkueessa pelasivat lahtelaisista Miska Siikonen, Sebastian Repo, Emil Larmi ja Eetu Sopanen