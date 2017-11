Lauri Markkasen seura on NBA:ssa pohjalla

Lauri Markkasen seuralle Chicago Bullsille povattiin koripallon NBA-liigaan vaikeaa kautta. Harva kuitenkaan odotti, että Bulls ajautuisi niin pahaan tappiokierteeseen, että voittaisi ensimmäisestä 19 ottelustaan vain kolme.

Tiistaina Bulls koki jo kuudennen perättäisen tappionsa. Koko liigassa neljänneksi viimeisenä oleva Phoenix Suns voitti Bullsin 104-99.

Markkanen heitti 12 pistettä, keräsi kuusi levypalloa ja jakoi neljä syöttöä. Hän ei ollut ottelussa parhaimmillaan.

Edellisessä ottelussa Sunsia vastaan Markkanen oli heittänyt 26 pistettä, mikä oli hänen ennätyksensä NBA-ottelussa.

- Teen rutiinini edelleen kuten jokaisessa pelissä. Satuin heittämään heittoni sisään siinä pelissä ja joukkuetoverini onnistuivat löytämään minut. Itseluottamukseni on edelleen korkealla, Markkanen kommentoi Chicago Tribunelle.

Bullsin valmentaja Fred Hoiberg antoi Markkasen esityksestä aika suoran analyysin.

- Hän sai hyviä heittoja, mutta ne eivät sattuneet menemään sisään, Hoiberg sanoi.

Bulls, joka 1990-luvulla oli Michael Jordanin tähdittämä hegemoniaseura, on NBA:ssa viimeisenä. Joukkueen voittoprosentti on käsittämättömän huono 15,8. Korierokin on 19 ottelusta harvinaisen surkea 1798-2028.

Bullsin taaperrus johtuu loukkaantumisistakin. Joukkueelta on monta tärkeää pelaajaa sivussa.

Markkanen saa ensimmäisellä NBA-kaudellaan mukavasti peliaikaa ja arvokasta kokemusta. Hoiberg luottaa Markkaseen.

Kilpailua tarvittaisiin tietysti enemmän. Nyt Markkanen ei saa joukkueesta sisäistä haastetta, koska parempia pelaajia ei ole tarjolla. Kun seurakavereita palaa sairastuvalta, voi tilanne muuttua.