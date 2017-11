HIFK:ssa raivottiin Ilves-pelaajan touhuista

Helsingin IFK:n uusi urheilujohtaja Tobias Salmelainen ei ollut tyytyväinen mies keskiviikkona, vaikka HIFK kaatoi kototaan Ilveksen 4-3-lukemin.

Salmelaista kuumensi päätöserän tilanne, missä HIFK:n nuorta puolustajaa, Miro Heiskasta oli sattua pahasti. Ilveksen puolustaja Juuso Pulli leikkasi kiekottoman Heiskasen luistelulinjalle ja onni oli, että Heiskanen sai väistettyä kontaktin. Salmelainen kävi ottelun jälkeen tiukkasanaisen keskustelun otteluvalvojan kanssa.

- Kertokaa nyt sille. Sitten kun oikeasti tärähtää, niin se sattuu, Salmelainen huusi otteluvalvojalle.

Otteluvalvoja totesi, ettei asiasta kertominen ole hänen vastuullaan, vaan tuomarien.

Pulli ei saanut tilanteesta rangaistusta. Salmelainen olisi kuitenkin halunnut, että Ilves-puolustajalle kerrotaan, ettei noin voi pelata.

Heiskanen sai väistettyä kontaktin, mutta lensi pahan näköisesti laitaan tilanteen jälkeen. Onneksi Heiskanen ehti suojata päänsä, eikä tilanteessa sattunut pahempaa.

- Sain onneksi käännettyä juuri pään pois, etten mennyt pää edellä laitaan. Ei onneksi sitten käynyt mitään pahempaa siinä. Vähän omituisesti Ilveksen puolustaja pelasi sen tilanteen. En tiedä, mitä hän ajatteli. Ei voi mitään. Näköjään tuollaisia juttujakin sattuu täällä, Heiskanen hämmästeli ottelun jälkeen.

Tilanne oli hyvin vaarallisen näköinen ja outo. Heiskanen ei ollut kiekollinen pelaaja tilanteessa.

- En mä tiedä, mitä se duunasi siinä oikein. Ei mulla ollut kiekkoa lähelläkään. En tiedä, mitä se oikein ajatteli. Näköjään noinkin voi käydä, Heiskanen jatkoi.

Heiskasta otettiin keskiviikkona kovaa. Jo aiemmin Eemeli Suomi oli taklannut voimalla nuorukaista.

- Kiekko oli siinä mulla jaloissa ja sitten tuli. Vähän se tuntui, kun en ollut valmiita ottamaan sitä vastaan, mutta onneksi ei käynyt mitään, Heiskanen kertasi.

Heiskanen maksoi Ilvekselle kuitenkin takaisin korkojen kera. Hän teki elintärkeän 3-3-maalin.

- Hyvä passi oli (Jarkko) Maliselta. Malinen ja Haataja pelasivat sen tilanteen hyvin ja pääsin laittamaan aika tyhjiin, Heiskanen kertasi maaliaan.

HIFK oli ottelussa vaisu ensimmäiset kaksi erää. Ilves ehti mennä jo päätöserässä 3-2-johtookin, mutta HIFK nousi väkisin ohi.

- Kaksi erää oli meiltä aika vaisua. Ei saatu oikein koneita käyntiin. Kolmannessa pelattiin sitten jo ihan hyvin ja peli oli hallussa, Heiskanen sanoi.

HIFK on voittanut jo 10 kotiottelua putkeen. Mistä löytyi tarvittava energia siihen, että putki sai tänäänkin jatkoa, vaikka huonolta näytti aluksi?

- Pysyttiin vain positiivisena ja jaksettiin jauhaa. Ei alettu miettimään mitään turhaa. Pelattiin vain niin hyvin kuin osattiin ja se auttoi. Hyvä voitto, Heiskanen paalutti.

Keskiviikon toisessa ottelussa Turun Palloseura juhli 5-2-voittoa KooKoosta. Samalla juhlittiin myös 100 vuotta täyttävää itsenäistä Suomea.

TPS kunnioitti keskiviikkona sodassa kaatuneita seuran jäseniä ja ottelun alussa oli hienot juhlallisuudet.

- Täytyy sanoa, että alkushow oli komea ja hienosti järjestetty. Hieno juttu, että näitä järjestetään, sillä se on iso juhla meille kaikille, KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Alkutilaisuus sai kehut myös kotijoukkueen päävalmentaja Kalle Kaskiselta.

- Tässä kun mennään pelistä toiseen ja kaupungit vaihtuu, tulee räntää ja on pimeetä, niin välillä on hyvä muistaa, miten hienossa Suomessa me ollaan. Siitä tuli hieno fiilis alkuun, Kaskinen sanoi.

Itse pelissä TPS aloitti vaisusti, mutta paransi sitten.

- Ensimmäinen erä oli vielä tunnusteleva. Sitä pitää meikäläisenkin miettiä tiimin ja pelaajien kanssa, miten me saadaan tuo ensimmäinen erä vähän toisenlaiseksi kotona. Turhaan me jännitetään siinä. Sitten taas toisen erän sprintti, mikä tehtiin kahdeksaan minuuttiin, oli aika hurlumhei ja yleisökin syttyi, Kaskinen kertasi pelin ratkaissutta tehohetkeä.