KHL:ssä omituista tuomarointia, sarkastinen Jukka Jalonen ei halunnut sakkoja

Jokerit hävisi jääkiekon KHL-ottelussa keskiviikkona Helsingissä Amur Habarovskille 4-5. Jokereiden Antti Pihlström tasoitti tapahtumarikkaan ottelun 4-4:ään, kun pelaamatta oli viisi sekuntia, mutta jatkoajalla Jokereiden maalivahti Ryan Zapolski imuroi Alexander Frolovin laukauksen.

Jokerit hallitsi kyllä tapahtumia. Kotijoukkue voitti laukaukset 50-19.

- Tehokas oli vastustaja. Melkein kaikista paikoistaan laittoi sisään, mitä sai. Hyvin ne puolusti sitä maalinedustaa ja Metsola pelasi hyvän pelin. Ei saatu paikoista sisään, summasi Pihlström.

Tuomarilinja hämmästytti ottelussa. Jokereiden fanikatsomo buuasi.

- Kyllä oli paikat voittaa toi peli. Jotenkin on ollut, että vastustaja on puolustanut, eikä jäähyjä meinaa tulla mistään. On tehnyt pelin vähän vaikeammaksi, Pihlström sanoi.

Jokerit sai pelata ylivoimaa vasta jatkoajalla.

- On se vähän outoa, että jos laukaukset ovat 40-14 (varsinaisella peliajalla), niin me saadaan enemmän jäähyjä. En tiedä, mistä se johtuu. Kyllä siinä joku järki pitäisi olla, että jos joukkue ton verran vahvempi, niin eikä mistään anneta jäähyjä. Mutta se on nyt tällaista ja pitää vaan kestää, Pihlström arvioi.

Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen ei halunnut ottaa lehdistötilaisuudessa sakkoja, joita tuomareiden arvostelusta KHL:ssä saattaa ropista.

- Mitä siitä voi sanoa. Kymppitonniko pitäisi maksaa? Ei sitä rahaa kuitenkaan ole niin paljon. Viime vuonna tuli jo maksettua, joten en viitsi nyt maksaa. Parempi ottaa happea. Sanotaan, että aika ylimielinen oli varsinkin toinen tuomari. Siitä ei varmaankaan saa sakkoa, Jalonen sanoi sarkastisesti.

Jalosen mukaan tuomaritoiminnassa oli kyllä outoja piirteitä.

- Aika hyvin kiekkoa pidettiin tänään ja saatiin yksi ylivoima. Tuntuuhan se vähän erikoiselta, Jalonen hymähti.

Tappiostaan huolimatta Jokerit jatkaa KHL:n läntisessä konferenssissa kolmantena. Seuraavassa koitoksessa Jokerit kohtaa lauantaina Helsingin Kaisaniemessä ulkoilmaottelussa.