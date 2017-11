Suomen vastustajat arvottu MM-lentopallon MM-kisoihin

Suomi pelaa ensi vuonna miesten lentopallon MM-kisoissa toista kertaa peräkkäin. Lohkoarvonnoissa torstaina Suomi arvottiin Bulgarian Varnassa pelattavaan alkulohkoon.

Suomi kohtaa Varnassa Bulgarian, Puolan, Kuuban, Iranin ja Puerto Ricon. Bulgaria ja Puola ovat lohkon suurimmat suosikit. Jatkoon päästäkseen tulisi päästä neljän parhaan joukkoon.

- Bulgaria on kotikentällään varmasti paha. Puola sekä Iran ovat helkkarin kovia joukkueita. Kuuba ja Puerto Rico eivät ole näiden tasoa, vaikka hyviä joukkueita ovat nekin. Huonoja täällä ei olekaan. Meidän tavoitteemme on ilman muuta selviytyä lohkossa neljän parhaan joukkoon ja mennä jatkoon, Suomen joukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo sanoo Lentopalloliiton tiedotteessa..

- Kun katsoi tätä arvontaa ja niitä maita, joita siinä oli, niin onhan tämä ihan huikea juttu, että Suomi on tuolla taas mukana, Sammelvuo jatkaa.

Sammelvuo korostaa, miten merkittävä asia kisapaikka on suomalaiselle lentopalloilulle ylipäätään.

- Tämä on suomalaiselle lentopallolle ihan mahtava juttu, niin junioreille, aikuisille kuin seuroillekin. Ihan tässä itsekin innostuu, kun tulee taas näitä hetkiä, että ollaan suurten asioiden äärellä. Nyt on tärkeää, että saadaan loistava valmistautuminen alle. On tärkeää, mitä tapahtuu jo tänä päivänä, että se työ mitä tehdään, olisi mahdollisimman laadukasta.

Lentopallon MM-turnaus järjestetään Italiassa ja Bulgariassa 10. - 30. syyskuuta 2018. Italiassa pelikaupungit Italiassa ovat Bari, Bologna, Firenze, Milano, Rooma ja Torino. Bulgariassa pelipaikat ovat Sofia, Varna ja Ruse. Kuuden parhaan joukkueen väliset pudotuspelit pelataan Torinossa.

Lentopallon MM-kisat 2018, Italia ja Bulgaria, alkulohkot:

Lohko A: Italia, Argentiina, Japani, Belgia, Slovenia, Dominikaaninen tasavalta

Lohko B: Brasilia, Kanada, Ranska, Egypti, Kiina, Hollanti

Lohko C: USA, Venäjä, Serbia, Australia, Tunisia, Kamerun

Lohko D: Bulgaria, Puola, Iran, Kuuba, Suomi, Puerto Rico