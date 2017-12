Tässä ovat jalkapallon MM-kisalohkot: Tanskalla kävi tuuri, Ruotsilla ja Islannilla ei

Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA suoritti perjantaina Moskovan Kremlissä lohkoarvonnat Venäjällä pelattavaan jalkapallon 2018 MM-turnaukseen. Samalla selvisi, että turnauksen avausottelussa 14. kesäkuuta Moskovan 1980 olympiakisojen Luzhniki-stadionilla kohtaavat Venäjä ja Saudi-Arabia

Isäntämaat on tavallisesti arvottu helppoon lohkoon ja niin kävi tälläkin kerralla. Venäjän muut alkulohkovastustajat ovat Egypti ja Uruguay. Vaikka Venäjä ei ole viime aikoina vakuuttanut, on Venäjä Uruguayn ohella suuri suosikki jatkoon menijäksi.

B-lohkossa mielenkiintoa herättää Espanjan ja Portugalin kohtaaminen. Naapurukset pelaavat vastakkain 15. kesäkuuta Sotshin 2014 olympiastadionilla. Espanja kohtaa lohkossa toisenkin naapurinsa Marokon. Lohkon neljäs joukkue on Iran.

Tanska arvottiin C-lohkoon, joka ei ole turnauksen kovimpia. Ranska on tietysti voittajasuosikki, mutta Peru ja Australia eivät ole Tanskaa kovempia joukkueita.

D-lohko on vastaavasti yksi turnauksen kovimmista. Argentiina on tietysti mestarisuosikkeja ja Nigeria lienee Afrikan kovin joukkue. Kroatiallakin on kovan luokan pelimiehiä, joten lohkon neljäs joukkue Islanti joutuu kovaan haasteeseen, vaikka onnistuikin jättämään Kroatian MM-karsintalohkossaan taakseen.

Turnauksen suurimpiin suosikkeihin lukeutuva Brasilia pelaa E-lohkossa. Toisesta jatkopaikasta taistelevat Sveitsi ja Serbia, mutta unohtaa ei sovi, että lohkon neljäs joukkue Costa Rica oli 2014 MM-kisoissa puolivälierissä.

Italian kisoista pudottanut Ruotsi arvottiin F-lohkoon ja joutuu kovaan haasteeseen. Ruotsi kohtaa alkulohkossaan Saksan, Meksikon ja Etelä-Korean. 27. kesäkuuta Jekaterinburgissa pelattava ottelu Meksiko-Ruotsi lienee jatkopaikan kannalta hyvin ratkaiseva hallitsevan maailmanmestarin Saksan ollessa aika todennäköinen lohkovoittaja.

Belgia ja Englanti ovat G-lohkon merkittäviä suosikkeja jatkopeleihin. Olisi merkittävä yllätys, jos lohkon muut joukkueet Panama ja Tunisia onnistuisivat pääsemään jatkoon.

H-lohko lienee turnauksen tasaisin. Lohkon joukkueet ovat Puola, Senegal, Kolumbia ja Japani. Puola ja Kolumbia ovat suurimmat suosikit, mutta Japanilla ja Senegalillakin on vahvaa pelaajamateriaalia.

Alkusarja pelataan 14.-28.6. Neljännesvälierät pelataan 30.6.-3.7. Puolivälierät ovat ohjelmassa 6.-7.7. ja välierät 10.-11.7

MM-kisojen finaali pelataan Moskovassa 15. heinäkuuta. Turnauksen muut pelikaupungit ovat Pietari, Sotshi, Kaliningrad, Rostov-na-Donu, Volgograd, Saransk, Samara, Kazan, Jekaterinburg ja Nizhni Novgorod.

Suomalaisturisteille lähin kohde on Pietari. Siellä pelataan alkusarjassa 15.6. Marokko-Iran, 19.6. Venäjä-Egypti, 22.6. Brasilia-Costa Rica ja 26.6. Nigeria-Argentiina.

Jalkapallon MM-kisojen lohkojako:

Lohko A: Venäjä, Saudi-Arabia, Egypti, Uruguay

Lohko B: Portugali, Espanja, Marokko, Iran

Lohko C: Ranska, Australia, Peru, Tanska

Lohko D: Argentiina, Islanti, Kroatia, Nigeria

Lohko E: Brasilia, Sveitsi, Costa Rica, Serbia

Lohko F: Saksa, Meksiko, Ruotsi, Etelä-Korea

Lohko G: Belgia, Panama, Tunisia, Englanti

Lohko H: Puola, Senegal, Kolumbia, Japani

Otteluohjelma löytyy täältä:

https://en.wikipedia.org/wiki/2018_FIFA_World_Cup