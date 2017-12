Susijengin tähtien seurajoukkueilla kulkee takkuisasti

Suomen miesten koripallon tason nousu näkyy siinäkin, että suomalaispelaajia on kelvannut maailman kovimpiin liigoihin. Maajoukkueen kannalta vaikutukset ovat negatiivisiakin. Seurajoukkuevelvoitteiden takia Lauri Markkanen, Petteri Koponen ja Sasu Salin eivät olleet käytössä MM-karsinnoissa Bulgariaa ja Tshekkiä vastaan.

Bulgarian Suomi voitti vieraissa, mutta hävisi kotonaan Tshekille. Jos Markkanen, Koponen ja Salin olisivat olleet mukana, olisi Tshekki saattanut ottaa lukua.

Seurajoukkueissaan Suomen tähdet ovat luottopelaajia. Markkanen saa NBA:ssa Chicago Bullsissa paljon vastuuta ja kerää arvokasta kokemusta. Hänen kannaltaan on hyväkin asia, että Bulls on tällä hetkellä NBA:n huonoin joukkue.

Perjantaina Bulls koki NBA:ssa jo kahdeksannen perättäisen tappionsa hävittyään Sacramento Kingsille 106-107. Bulls on pelannut tällä kaudella 21 ottelua ja voittanut niistä vain kolme. Ei tarvitse olla koripalloasiantuntija arvioidakseen Markkasen pääsevän kesälaitumille jo huhtikuussa, kun NBA:n runkosarja päättyy.

Koposen edustama FC Barcelona hävisi perjantaina Euroliigassa Moskovassa kärkijoukkue TsSKA:lle 78-92. Koponen onnistui ihan hyvin heitettyään kymmenen pistettä.

Koposella on viime aikoina kulkenut hyvin, vaikka käsivammasta toipuminen on yhä kesken. Barcelonan pelissä on kuitenkin ongelmia joukkueen voitettua kymmenestä Euroiigan ottelustaan vain neljä.

Salinin edustama Unicaja Malaga hävisi Euroliigassa perjantaina Ateenassa Panathinaikosille 71-82. Salin ei kerännyt pisteitä. Hänelle merkittiin kaksi levypalloa ja kaksi syöttöä.

Malaga on Euroliigassa 16. eli viimeisellä sijalla. Seitsemästä ottelustaan joukkue on voittanut kolme.

Euroliigan runkosarja käsittää 30 kierrosta eli kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kahdesti. Koripallon MM-karsinnat jatkuvat helmikuussa ja ”sopivasti” Euroliigassa ollaan silloin tositoimissa, joten Salinia ja Koposta tuskin silloinkaan nähdään Susijengin vahvuudessa Bulgariaa ja Islantia vastaan.

Kesäkuussa MM-karsintojen alkusarjan viimeisissä otteluissa Tshekkiä ja Islantia vastaan Koponen ja Salin pääsevät tositoimiin. Myös Markkanen on silloin maajoukkueen käytössä. NBA on valmis päästämään pelaajansa maajoukkueisiin kautensa ulkopuolella.