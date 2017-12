Kaisaniemessä tunteikas kiekkoilta, kaikki pisteet matkasivat Pietariin

Helsingin Kaisaniemessä pelattiin lauantai-iltana tunteikas KHL-jääkiekkoliigan ulkoilmaottelu Jokereiden ja SKA Pietarin välillä. Paikalla 17645 katsojaa, mikä oli KHL:n uusi yleisöennätys.

SKA voitti ottelun 4-3. Jokerit pystyi toisessa ja kolmannessa erässä antamaan tiukempaa vastusta, mutta paremmuudesta ei ollut epäselvyyttä.

- SKA oli maalin verran parempi tänään. Annetaan se heille. Me oltiin alussa vähän telineissä. Ei saatu oikein peliä kulkemaan. Vähän katteltiin. Sitten me päästiin kyllä peliin ja oli tiukka kamppailu, totesi Jokereille maalin viimeistellyt Tommi Huhtala.

Huhtalalla oli selkeä teoria syistä, miksi SKA pystyi voittamaan.

- Annettiin ehkä vähän liikaa tilaa heille kiekon kanssa. Kyllä me saatiin tuolla aktiivisella pelillä muutama hyvä riistokin niiden päässä, mutta ehkä vähän enemmän olisi pitänyt päästä iholle.

SKA:n ja Jokerien pelaajat kunnostautuivat myös nujakoinnissa.

- Näissä peleissä on yleensä ihan hyvin tunnetta mukana. Tää on kuitenkin kamppailupeli ja se fyysinen elementti kuuluu tähän. Se on ihan hyvä juttu, kun tunteet näkyy, Huhtala totesi.

Jokerien 18-vuotias kuopus Eeli Tolvanen harmitteli, ettei voittoa tullut.

- Onhan se totta kai upea fiilis. Ei tällaisiin peleihin ole montaa kertaa päässyt hyppäämään. Tänään oli hieno tapahtuma, mutta ei saatu sitä voittoa tänään ja se harmittaa, Tolvanen kommentoi.

Kaisaniemen jää ei Tolvasen mukaan paljoa poikennut sisätilojen jäistä.

- Vähän enemmän lunta oli kuin normihallissa, mutta aika hyvänä se pysyi muuten. Vähän kiekot pomppi, mutta ei tulosta sen piikkiin voi laittaa.

Kaisaniemen kaukalo oli normaalia hieman kapeampi.

- Vähän nopeammin tuli tilanteita. Ehkä karvauksessa oli alussa vähän ongelmia ja avauspelissä oli vähän samaa, mutta muuten oli ihan normaalia pelata, Tolvanen totesi eroista.

Tolvanen ei aiemmin ollut pelannut sarjaottelua ulkojäillä.

- En ole koskaan. Tämä oli ensimmäinen.

Huhtalankin edellisestä ulkoilmapelistä oli aikaa.

- Virallisen pelin pelasin 2000-luvun alussa. Vähän reilu kymmenvuotiaana, hän naurahti.

Huhtalan mukaan peli jätti upean muiston, tappiosta huolimatta.

- Nää on niitä hetkiä urheilussa, kun kylmät väreet tulee, kun astuu tänne askiin ja kattoo ympärille. Varmasti muistan loppuelämäni, hehkutti Huhtala.