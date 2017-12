Vaasan Sportin surkea tilanne jatkuu

Vaasan jääkiekosta on tällä viikolla kuulunut kummia. Tiistaina pelatussa Sportin tappioon päättyneessä KalPa-ottelussa järjestyksenvalvojat käskivät faneja poistamaan ”Tomek ulos” -lakanan, jossa vaadittiin päävalmentajalle potkuja. Seuraavana päivänä Sport pahoitteli tilannetta seuran toimitusjohtajan Tomas Kurtenin todetessa YLE:lle, että ”emme elä Pohjois-Koreassa”.

Perjantaina Sport hävisi Lukolle jatkoajalla 2-3 ja lauantaina HPK:lle varsinaisella peliajalla 1-3. Viimeisestä kahdeksasta ottelustaan Sport on voittanut vain yhden. Sarjataulukossa Sport on toiseksi viimeisenä.

Fanien turhautumisen ymmärtää. On tietysti toinen juttu, auttaisiko valmentajavaihdos mitään.

Sportin takana on toinen kabinettipelillä Mestiksestä nostettu joukkue Mikkelin Jukurit. Se on voittanut kauden 29 ottelustaan vain kuusi tappiokierteen jatkuttua lauantaina 0-1 kotitappiolla HIFK:lle. Sportiin Jukureilla on matkaa kuusi pistettä.

HIFK porskuttaa voittoputkessa. Sarjataulukossa se nousi jo neljänneksi, kun JYP hävisi KalPalle 0-5 ja Lukko Tapparalle 2-5.

- Satavuotisottelu meni meidän osalta latauksen kannalta yli. Aika paljon pistettiin peliin ja näköjään jo liikaa. Kuuma joukkue oli vastassa, joka laittoi kaikista paikoista kiekon reppuun. Liian paljon meidän henkinen tasapaino kuitenkin repeili. Ei pysytty omassa pelisuunnitelmassa, kommentoi JYPin päävalmentaja Marko Virtanen seuransa verkkosivuilla.

JYP on viime peleissään kompuroinut. Erot sarjassa ovat pienet, sillä sijalla 11 oleva KooKoo on viidentenä olevaa JYPiä vain viisi pistettä perässä.

Kärkijoukkue Kärppien pitkä voittoputki katkesi 1-2 -jatkoaikatappioon Ässille.

- Vastustaja pelasi tänään niillä aseilla jotka heille oli tuon otteluohjelman vuoksi annettu. He taistelivat hullun lailla ja oman maalin edessä puolustivat. Heidän maalivahtipeli oli tänään onnistunut ja meiltä jäi se viimeinen silaus puuttumaan, mutta tällaisella suorituksella ollaan tällä kaudella monta kertaa voitettu, kun kiekot on vaan pomppinut sisään. Tänään ne ei pomppinut, mutta hieno taistelu joukkueelta, kommentoi Kärppien päävalmentaja Mikko Manner seuransa verkkosivuilla.

Aiemmin viikolla tappioputkensa katkaissut Pelicans voitti lauantaina Lappeenrannassa. Pelicans kaatoi SaiPan rankkarikisan jälkeen 5-4 ja nousi sarjataulukossa kymmenenneksi.