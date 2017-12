Jokerit sai ulkoilmapelistä kehuja ja sapiskaa

SKA Pietarin 4-3 -voittoon Jokereista päättynyt Helsingin Kaisaniemessä lauantaina pelattu jääkiekon ulkoilmaottelu oli katsojamäärän osalta yleisömenestys. Paikalla oli 17645 katsojaa, mikä on KHL-liigan uusi ennätys.

Kaikille katsojille kokemus ei tosin ollut mukava. Järjestysmiehet eivät olleet tehtäviensä tasalla.

Katsojia ei ohjattu katsomoissa ylöspäin, vaan moni jäi sisääntulopaikkojen liepeille. Tämän seurauksena kaikki lipuista rahojaan pulittaneet eivät ensimmäisessä erässä päässeet edes katsomoon, kun sisääntuloaukot jumittuivat.

Jokerit olisi välttänyt moisen skandaalin, jos olisi ottanut oppia Tampereen Sorsapuistossa vuosi sitten järjestetystä tapahtumasta. Siellä järjestyksenvalvojat ohjasivat katsojat heti ylöspäin.

Tiistaina Kaisaniemessä Kärppiä vastaan pelaava HIFK ottaa Jokereiden virheet tiistaina varmasti huomioon. Olisi merkittävä yllätys, jos ”jumitusongelmia” esiintyisi tiistainakin.

Muuten tunnelma oli lauantaina hieno, eikä moista nähdä tavallisissa runkosarjaotteluissa. Kaisaniemessä katsomot olivat aivan kaukalon vieressä ja näkyvyys jäälle oli hyvä, toisin kuin Olympiastadionilla pelatuissa Talviklassikoissa.

Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen harmitteli, etteivät järjestyksenvalvojat saaneet ohjattua katsojia ylöspäin riittävän ajoissa, mutta oli tapahtumaan muuten tyytyväinen.

- Kaiken kaikkiaan tosi positiivinen tapahtuma. Iso homma on ollut tämä, Kohonen sanoi.

Kohosen mukaan tapahtuma tuotti Jokereille taloudellista voittoa.

- Tästä voi jäädä sitten, kun tehdään jälkilaskenta. Paljonko on lipputuloja, fanituotemyyntiä, vippituottoja ja kaikkia muita. Sittenhän se lopputulos selviää. Mutta onhan tässä ollut kulujakin paljon enemmän kuin me arvioitiin. Yksi syy on ollut turvallisuusviranomaistarkastuspuoli.

- Tälle alueelle ei ollut niin helppoa rakentaa katsomoitakaan, kun on savimaa alla ja vähän semmoista pehmeetä. Mutta kyllä uskon, että me ollaan plussalla tässä, Kohonen jatkoi.

Kohonen painotti, ettei raha ollut tapahtuman tärkein asia.

- Rahan takia tällaista ei kannata tehdä. Kyllä tämä oli Suomi 100 ja Jokerit 50 vuotta. Ja sitten pienenä flavourina KHL:n 10-vuotispeli.

Ottelu televisioitiin sekä Venäjällä että Kiinassa.

- Se on makea homma, että tämä tuli Match TV:ltä ympäri Venäjää ja Kiinassa CCTV:ltä. Me saadaan tässä ihan mieletöntä Suomi-kuvaa, Kohonen hehkutti.

Kohonen ei tiennyt tarkkaa tv-katsojamäärää, mutta antoi jonkinlaisen arvion.

- En osaa yhtään sanoa. Kymmenkunta miljoonaa on tällaisilla tapahtumilla ollut, kun on esitetty CCTV:llä Kiinassa prime time -aikaan. Match TV:llä Venäjälläkin voi olla kymmenen miljoonaa, kun on hallitseva mestari ja Jokerit vastakkain. Kyllä tämä on isoimpia yleisöjä keränneitä urheilutapahtumia, joita Suomesta on lähetetty.

SKA Pietarin fanaattiset kannattajat toivat mukanaan hienoa katsojakulttuuria fanitifoineen. Suomi 100 -vuotta -tapahtuman kunniaksi mukana oli positiivista maaotteluhenkeäkin.

Netissä on kirjoitettu kolumneja, joissa on paheksuttu KHL:n esiintymistä Suomen itsenäisyyttä juhlistavassa urheilutapahtumassa. Perusteeksi on esitetty Vladimir Putinin johtaman Venäjän politiikka sotineen, valeuutisineen ja urheilun dopingskandaaleineen.

Kritiikissä on pätevät pointtinsa, mutta useasti näkökulmat menevät valitettavan populistisiksi. Jos presidentti J.K. Paasikivi olisi hengissä, haukkuisi hän moisia juttuja kirjoittaneita toimittajia varmasti kovin sanoin.

Paasikivi totesi useaan otteeseen, ettei Suomen maantieteellistä sijaintia voi muuttaa. Hän painotti, että suomalaisten on viisaampaa tehdä venäläisten kanssa yhteistyötä vihamielisyyden sijaan. ”Oli Venäjä miten heikko tahansa, on se aina tarpeeksi vahva meille”, totesi Paasikivi kuuluisissa sanoissaan.

KHL:n tavoitteena on tietysti profiloida Venäjän imagoa suurvaltana ja tehdä maalle pr:ää siinä sivussa, mutta samalla halutaan aivan aidosti kehittää eurooppalaista jääkiekkoa. Millään Putinin mahtikäskyllä sarjaa ei käynnistetty, kuten muutama suomalaistoimittaja on väittänyt, vaan Venäjän jääkiekkovaikuttajien piirissä haudutettiin vuosien ajan ideaa, jossa Venäjän pääsarja laajenisi naapurimaihin.

Jokerit on kolmen ensimmäisen KHL-kautensa aikana tehnyt tappiota noin 45 miljoonaa euroa. Tappiot on kuitattu venäläisomistajien rahoituksesta.

Taloudellisesti kestävällä pohjalla Jokereiden toiminta ei tietenkään ole, mutta toiminta tuottaa Suomelle mukavasti verotuloja. Jokereiden pelaajat maksavat veronsa Suomeen, eivätkä Venäjälle.

Kaisaniemen tapahtuma tuotti verotuloja myös Helsingin kaupungille. Kiitos kuuluu Jokereiden ohella yhtä lailla HIFK:lle, joka järjestää projektin yhteistyössä Jokereiden kanssa.

HIFK-Kärpät -ottelusta tiistaina on luvassa varmasti upea tapahtuma, jos järjestysmiehet osaavat ohjata katsojia ylöspäin.