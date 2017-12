Nuorilla Leijonilla todella kova ryhmä ilman Lainetta ja Puljujärveäkin

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue suuntaa ensi viikolla Pohjois-Amerikkaan. Siellä valmistaudutaan Buffalossa 26. joulukuuta alkavaan nuorten MM-turnaukseen.

Toissa kaudella Suomi voitti MM-kultaa, mutta viime kaudella tuli mahalasku Suomen jäätyä yhdeksänneksi. Viime vuoden flopista huolimatta Suomella on erinomaisista pelaajista ylitarjontaa.

- Vaikeahaan se oli, kuten aina. Meillä on niin sanotusti paljon pelaajia. Viimeiset kymmenen päivää olin Pohjois-Amerikassa katsastamassa ja jututtamassa pelaajia ja siinä samassa katsoin vielä nauhoja Liigan peleistä, kommentoi päävalmentaja Jussi Ahokas valinnoista.

Taitavista pelaajista oli ylitarjontaakin. Rannalle jäi esimerkiksi 17-vuotias Jesperi Kotkaniemi, joka Porin Ässissä on iskenyt kovia tehoja.

- Iso tekijä oli, minkä tyyppiset pelaajat Pohjois-Amerikassa pelattavaan turnaukseen sopivat. Luisteluvoima, luistelunopeus, start-stop -pelaaminen, ja totta kai roolit tulevaan isoon merkitykseen, Ahokas perusteli.

Lopullisesta joukkueesta putoaa pois vielä kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa.

- Osa pelaajista tietää, että ovat kisoissa. Muutamat taistelevat vielä kisapaikoista. Meillä on viisi ketjullista hyökkääjiä plus Janne Kuokkanen ja yhdeksän puolustajaa. Lupa on tullut, että Kuokkanen pääsee kisoihin, mutta osallistuminen selviää myöhemmin, kommentoi Ahokas viitaten Carolina Hurricanesin NHL-joukkueessa pelanneeseen Janne Kuokkaseen.

Suomen juniorivalmennuksessa keskityttiin yksilövalmennukseen 2009. Tulokset puhuvat puolestaan.

- Meillä on vahvoja ikäluokkia, 98:t ja 99:t. Vastustajatkin ovat erittäin hyviä. USA:lla on erittäin hyvä joukkue. Ja Ruotsilla. Elias Pettersson johtaa SHL:n pistepörssiä. Kyllä me täysi päivätyö saadaan tehdä, mutta uskon, että meillä on kilpailukykyinen ryhmä. Saadaan joukkue tiiviiksi. Pitää saada parasta pöytään, että pärjää. Keskinkertaisella suorituksella ei pärjää mihinkään, toteaa Ahokas

Joukkueesta Olli Juolevi oli voittamassa 20-vuotiaiden MM-kultaa jo pari vuotta sitten. Moni pelaaja oli toissa keväänä voittamassa 18-vuotiaiden MM-kultaa.

- Hyvä tilanne. Suomi-kiekko tuottaa pelaajia. Nyt on uusi tarina, vaikka on hyviä fiiliksiä hienoista muistoista. Nyt päästään siihen h-hetkeen, jolloin homman pitää oikeasti alkaa toimimaan, Ahokas sanoo.

Suomen nuorten MM-kisajoukkueissa on ollut pulaa kovan luokan puolustajista. Nyt tilanne onkin kääntynyt päinvastaiseksi.

- Onhan meillä pakisto vahva. Siitä ei pääse mihinkään. Välttämättä muilla mailla ei ole lyödä kehiin tuommoista pakistoa kehiin. Me pystytään selkeästi pelaamaan kiekollisena nopeaa peliä. Edes auttaa, että pystytään pelaamaan tietynlaista peliä, jota me halutaan, ilmoittaa Ahokas.

- Suomi-kiekossa on muutettu junioreissa toimintatapoja ja ollaan muutettu panostusta. Yhdessä vaiheessa huomattiin, että me ei tuoteta pakkeja, ja sen jälkeen tehtiin selkeitä panostuksia liiton puolelta, Ahokas jatkaa.

Suomella saattaa todellakin olla nuorten MM-kisojen paras puolustus.

- Voidaan puhua maailman huippuyksilöistä, kuten Miro Heiskanen, Olli Juolevi, Juuso Välimäki, Henri Jokiharju, Urho Vaakanainen. Puhutaan todella hyvistä pelaajista, arvioi Ahokas.

Maalivahtiosastolla Suomi ei ole pelaajakehityksessä enää edelläkävijä. Leiriryhmän maalivahdeista yksikään ei pelaa SM-liigassa.

- Mä luotan, että meillä on hyvät maalivahdit. Aki Näykki on hyvä maalivahtikoutsi. Meillä on hyvä kolmikko. Upi Luukkonen on ollut Mestiksessä torjumassa. Totta kai aina toivotaan, että olisivat pelanneet Liigaa, kuten Juuse Saros tai Ville Husso olivat. Mutta nyt on tilanne tämä. Luotan siihen, että nämä pojat tulevat hoitamaan homman mahdollisimman hyvin, toteaa Ahokas.

Jesse Puljujärvi olisi ikänsä puolesta edustuskelpoinen, mutta Edmonton Oilers ei päästäne häntä MM-kisoihin.

- Ei Puljujärvestä ole tullut mitään virallista ilmoitusta. Puljusta tehtiin aikaisemmin mediassa vähän iso asia, enkä halua ottaa siihen kantaa. Mutta hän pelaa NHL:ssä tällä hetkellä ja justiinsa teki siellä kaksi maalia. Jos hän pelaa NHL:ssä, niin sitten hän pelaa NHL:ssä, kommentoi Ahokas.

Ahokas ottaisi totta kai Puljujärven ja Laineen MM-kisoihin.

- Siitä ei tarvitse varmasti edes kysyä. Tai jos Patrik Laine vapautuisi, niin ottaisin. Mutta pojat pelaavat nyt NHL:ssä.

Suomen leiriryhmä nuorten MM-kisoihin:

Maalivahdit: Halonen Niilo (HIFK), Lehtinen Lassi (Lukko), Luukkonen Ukko-Pekka (HPK)

Puolustajat: Heiskanen Miro (HIFK), Jokiharju Henri (Portland Winterhawks), Juolevi Olli (TPS), Kotkansalo Kasper (Boston University), Laavainen Roope (HPK), Räsänen Eemeli (Kingston Frontenacs), Salo Robin (Sport), Vaakanainen Urho (SaiPa), Välimäki Juuso (Tri-City Americans)

Hyökkääjät: Heponiemi Aleksi (Swift Current Broncos), Ikonen Joni (KalPa), Innala Jere (HPK), Jääskä Juha (HIFK), Koivula Otto (Ilves), Koppanen Joona (Ilves), Kuokkanen Janne (Carolina Hurricanes), Kupari Rasmus (Kärpät), Luostarinen Eetu (KalPa), Moilanen Sami (Seattle Thunderbirds), Nurmi Markus (TPS), Räsänen Aapeli (Boston College), Tolvanen Eeli (Jokerit), Turkulainen Jerry (JYP), Tuulola Eetu (HPK), Vesalainen Kristian (HPK)