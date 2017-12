Venäjän olympiakohtalo ratkeaa tiistaina: ”Toivon, ettei olisi totta, mutta en tiedä”

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK päättää tiistaina, suljetaanko Venäjä Pyeongchangin 2018 talviolympiakisoista. Venäjän dopinghuijauksista Sotshin 2014 olympiakisoissa sekä valtion tukemasta dopingohjelmasta on paljastunut raskauttavia todisteita.

Jos Venäjä suljetaan olympiakisoista, on mahdollista, etteivät KHL-pelaajat pääsekään olympialaisiin. Vastatoimena Venäjä kieltäisi KHL-pelaajia osallistumaan olympialaisiin.

Leijonien olympiasuunnitelmat saattavat mennä täysin uusiksi, kun joukkue pitäisikin koota pelaajista, jotka eivät pelaa NHL:ssä tai KHL:ssä.

- Kaikki osaa laskea, että siellä on 14 ei-KHL-pelaajaa. Viime kerrasta siellä on Heiskanen, Kukkonen, Erkinjuntti ja Pyörälä, joka on loukkaantuneena. Siellä on paljon pelaajia, joten kyllä me joukkue saadaan. Puhumattakaan Kilpeläiset, Ortiot ja kumppanit, toteaa Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki mahdollisesta KHL-sulusta.

Marjamäki ei itse sulkisi Venäjää pois.

- Mitä on tapahtunut Venäjällä eri lajeissa, niin mä toivoisin, että yksittäinen puhdas urheilija saisi aina osallistua olympialaisiin, koska nythän siitä kärsii joku muu, jos joku on tehnyt väärin.

Olympialaisiin ehdolla olevia jääkiekkoilijoita testataan kauden aikana todella paljon.

- Sen tiedän, että meidän pelaajia on testattu syksyn aikana todella paljon. Wada on kysynyt potentiaalisia kisapelaajia. Mun mielestäni asia on hoidettu Suomessa enemmän kuin hienosti, Marjamäki sanoi.

Marjamäki hämmästelee Venäjältä tihkuneita paljastuksia.

- Aika hurjia tarinoita, mitä olen lukenut. Toivon, ettei olisi totta, mutta en tiedä, totesi Marjamäki asiasta.

NHL ilmoitti viime keväänä, ettei se päästä pelaajiaan olympialaisiin. Luvassa saattaakin olla heikkotasoisin jääkiekon arvoturnaus sitten Innsbruckin 1976, kun Kanada ja Ruotsi jättivät olympiajääkiekon väliin.

Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Matti Nurminen uskoo, että olympiakisat innostavat silti monia.

- Upea turnaus me saadaan joka tapauksessa. Jäällä ovat ne käytettävissä olevat maailman parhaat pelaajat, jotka sillä hetkellä saadaan. Upea tasainen turnaus tulee joka tapauksessa ja olympiamitalit jaetaan kaulaan, Nurminen arvioi.

Nurminen pitää NHL:n ratkaisua toki valitettavana.

- Pettymys se oli koko jääkiekkoyleisölle, mutta sitten me mennään eteenpäin ja tehdään paras mahdollinen turnaus niillä resursseilla, mitä on käytettävissä.

NHL saattaa palata olympialaisiin Pekingissä 2022. Nurminen uskoo olympialaisten kiinnostavan NHL:ää yhä ja poisjäänti Etelä-Koreasta on enemmänkin poliittinen syy.

- Kyllä mä uskon, että hekin näkevät sen tärkeäksi turnaukseksi. Paljon on siellä politiikkaa NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen välillä, mikä liittyy mihinkin asiaan, ja miten NHL tekee oman kansainvälistymisstrategiansa.