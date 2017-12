Naisleijonat olympiamitalijahtiin, ammattilaisia yritetään kaataa

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue lähtee ensi helmikuussa järjestettäviin Pyeongchangin olympiakisoihin mitalisuosikkina. Tosin Suomea pidetään vain pronssisuosikkina. Yhdysvallat ja Kanada ovat dominoineet naisten jääkiekkoa.

- USA:n ja Kanadan resurssit ovat omaa luokkaansa. He voivat olympiakauden aikana harjoitella ammattilaisina. Olympiakausi on vaikeampi, koska silloin Pohjois-Amerikassa panostetaan enemmän, totesi Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen naisten maajoukkueen mediatilaisuudessa.

Suomen kaikilla pelaajilla mahdollisuuksia ammattilaisuuteen ei ole. Naisten jääkiekko on Suomessa amatöörilaji ja harvassa ammattilaiset ovat muissakin Euroopan maissa.

Kaikille pelaajille, kuten maajoukkuemaalivahdille Meeri Räisäselle, ei ole myönnetty edes apurahaa, vaikka naisten jääkiekossa Suomi on mitalikandidaatti.

- Hain kyllä apurahaa. En tiedä, miksi ei myönnetty. Ei ilmoitettu syytä, Räisänen kertoi.

Olympiakomitean tukijärjestelmää kuitenkin uusitaan. Jääkiekkoliitto keskustelee naisten jääkiekon tukirahoista Mika Kojonkosken johtaman huippu-urheiluyksikön kanssa. Mahdollisesti naisten jääkiekko voisi saada enemmän veikkausvoittovaroista maksettavaa tukirahaa.

Jääkiekkoliitto on lisännyt tukea naisten jääkiekolle. Mustonen on ensimmäinen päätoiminen naisten maajoukkueen päävalmentaja. Naisten maajoukkue on leireillyt paljon jääkiekkoliiton naisten jääkiekon vuosibudjetin ollessa miljoonan euron luokkaa.

Pelaajakehitystä on parannettu. Tyttöjääkiekkoon on palkattu taitovalmentajia, joskin yksi valmentajista sai hiljattain paremman tarjouksen naisten jääkiekkoon rajusti satsaavasta Kiinasta.

Seuratyö on tietysti avainasemassa. Valitettavasti kaikki seurat eivät kuitenkaan ole Suomessa olleet halukkaita panostamaan naisten jääkiekkoon. Ruotsissa tilanne on parempi.

Naisleijonat voitti viime vuoden MM-kisoissa pronssia. Alkusarjassa Suomi onnistui voittamaan Kanadan.

Mustosen mukaan Kanada tai Yhdysvallat voidaan voittaa todella hyvänä päivänä, kuten viime keväänä nähtiin. Mustosen arvion perusteella mahdollisuus on noin yksi kymmenestä.

Mustonen painottaa, että lyhyessä turnauksessa sattumalla on merkitystä. Ratkaisut tapahtuvat lyhyen alkusarjan jälkeen yksittäisissä otteluissa. Niissä on aina yllätyksen mahdollisuus, eikä kukaan Suomen joukkueesta ole häviämässä pelejä etukäteen.

Mustosen työhön ollaan oltu Jääkiekkoliitossa tyytyväisiä. Hänelle on tarjottu jatkosopimusta, mutta hän ei vielä toistaiseksi ole laittanut nimeään paperiin.

Riikka Välilä, 44, valmistautuu neljänsiin olympialaisiinsa. Hänen mukaansa Suomi saa kovaa vastusta muiltakin kuin pohjoisamerikkalaisilta.

- Pohjoisamerikkalaisia lähdetään haastamaan. Varmaan me ollaan ennakkosuosikkeja siihen pronssimitaliin, mutta muita eurooppalaisjoukkueita, Venäjää ja Ruotsia vastaan ollaan pelattu tiukkoja pelejä. Ei auta soitellen sotaan lähteä, Välilä sanoi.

Myös Aasiasta voi tulla kovaa vastusta.

- Japani on tietysti kanssa vahva. Sitä vastaan me ei olla pelattukaan, mutta Japani on Venäjää ja Ruotsia vastaan pelannut todella tiukkoja pelejä. Ovat voittaneetkin Ruotsin, Välilä toteaa.

Välilän mukaan taso on niin kova, ettei olympiamitalia ei voiteta keskinkertaisilla suorituksilla.

- On pidettävä huoli, että jokainen pelaaja on iskussa ja joukkueena pelataan siellä korkealla tasolla.

Suomen vastustajista olympiaturnauksessa on vielä epäselvyyksiä. Venäjältä saadut dopingpaljastukset ovat johtaneet Venäjän hyllyttämiseen Pyeongchangin olympiakisoista. Venäjän urheilijat saavat tulla olympialaisiin kuitenkin ilman kansallistunnuksia, jos kykenevät osoittamaan puhtautensa.

Paljastusten mukaan Venäjän naisjääkiekkoilijoiden dopingnäytteitä olisi Sotshin olympialaisissa vaihdettu. Venäjän naisten maajoukkueessa pelaa yhä paljon samoja pelaajia kuin Sotshissa, joten Sotshin kävijöillä tuskin olisi asiaa Pyeongchangin olympialaisiin.

Venäjä joutuisi pelaamaan Pyeongchangin olympiakisoissa b-joukkueella. Suomen päävalmentaja Mustonen arvioi, että joko Venäjä pelaa Pyeongchangissa nykyisellä joukkueellaan ilman kansallistunnuksia, tai sitten ei pelaa ollenkaan.

Mikäli Venäjä suljetaan naisten olympiajääkiekosta, arvelee Mustonen, että ylempään alkusarjaan nousisi Suomen, Yhdysvaltojen ja Kanadan vastustajaksi Ruotsi. Alempaan alkusarjaa nousisi Sveitsin, Japanin ja Etelä-Korean vastustajaksi Saksa.

Ensi viikolla Suomi pelaa harjoitusturnauksen Raumalla, Uudessakaupungissa ja Turussa. Vastassa ovat Japani, Ruotsi, Saksa ja Venäjä.