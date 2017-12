Marjo Matikainen-Kallströmin olympiamuisto: ”Enemmän jännitin ylioppilaskirjoituksia”

Myöhemmin poliitikkonakin tunnettu hiihtäjä Marjo Matikainen-Kallström oli mäkikotka Matti Nykäsen ohella Suomen toinen yksilölajien kultamitalisti Calgaryn 1988 olympiakisoissa. Hän voitti Calgaryssa kultaa viidellä kilometrillä.

Tasavallan presidentti palkitsi Matikainen-Kallströmin tällä viikolla 1. luokan ritarimerkillä solkineen. Vastaavan tunnustuksen saivat muutkin vuodesta 1968 lähtien olympiakultaa voittaneet urheilijat.

- Kyllähän tää ilman muuta tuo ylpeyden aihetta, kun valtiovalta tunnustaa sen työn, jota on vuosien aikana tehnyt. Joskin siitä on jo kauan aikaa, mutta siitä huolimatta. On pidetty sinivalkoisia värejä yllä, Matikainen-Kallström kiittelee.

Matikainen-Kallström kisasi ensi kertaa olympialaisissa Sarajevossa 1984. Silloin hän voitti viestipronssia.

- Mä enemmän jännitin oikeastaan ylioppilaskirjoituksia, jotka silloin olivat siellä Sarajevossa, kuin varsinaisia urheilusuorituksia. Toisaalta oli urheilun kannalta hyvä, että ne kirjoitukset olivat siellä. En pystynyt jännittämään sitä ilmapiiriä niin paljon, hän muistelee.

Sarajevon olympiakisat olivat hänelle ensimmäiset arvokisat.

- Olin siellä ”pikkutyttöroolissa”. Ennen niitä kisoja en kauheasti ollut missään sitä ennen. Olihan se upeaa päästä Suomea edustamaan.

Mitaliosuudestaan viestissä hänellä on vähän muistikuvia.

- En muista kovin paljoa. Silloin yritin tehdä sen, minkä kykenin, osasin ja pystyin.

Sarajevon jälkeen alkoi Matikainen-Kallströmin menestysputki.

- Se alkoi, kun tuli maailmancupin voitto 1985-86 talvena. 1987 maailmanmestaruus ja hopeaa. Sitten olympiatalvi ja sitten Lahden MM-kisat. Kyllähän se oli semmoinen putki. Totta kai se oli nousujohteista. Viimeisenä vuotena satsasin nimenomaan siihen luisteluhiihtoon, jossa en ollut aikaisemmin pärjännyt. Joka vuosi oli aina teema ja se vei eteenpäin, hän toteaa.

Olympiakisojen kultataisto oli Calgaryssa viidellä kilometrillä todella tiukka. Toiseksi sijoittunut Neuvostoliiton Tamara Tihonova hävisi Marjolle 1,3 sekunnilla.

- Se oli tiukka. Lähdin matkaan sen kärkiryhmän ensimmäisenä. Mä en kovin paljon tiennyt, mitä siellä takana tapahtui, kuin että oli todella tiukkaa. Ei voinut antaa yhtään periksi. Tyypilliseen tapaan, en pystynyt korkeassa ilmanalassa lähtemään kovinkaan kovaa. Jossain vaiheessa kuulin, että kovaa tullaan takaa, enkä ole ihan voitossa kiinni ja se on mentävä. Lopussa en tiennytkään enää yhtään mitään, Marjo muistelee.

Matikainen-Kallström voitti Calgaryssa myös pronssia 10 kilometrillä sekä viestissä. MM-kisoissa hän voitti kolme kultaa, kaksi hopeaa ja kaksi pronssia.

Matikainen-Kallström toivoo, että Suomen kansa liikkuisi enemmän.

- Kyllä suomalainen urheilu voi hyvin. Olen enemmän huolissani koko kansan liikkumisesta. Paljon on teknisiä vempaimia, jotka vievät yhä enemmän aikaa. Jos massoja saataisiin liikkeelle enemmän, parantaisi se kansanterveyttä. Se palvelisi huippu-urheiluakin, koska massoista nousi uusia huippuja enemmän.

Urheilua Marjo seuraa yhä paljon. Hän uskoo, että Suomi menestyy olympialaisissa ensi helmikuussa Etelä-Koreassa.

- Kyllä sieltä useampi mitali tulee, Matikainen-Kallström ennustaa.