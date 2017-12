Kärpillä hurja johto Liigassa

Oulun Kärpät on jääkiekon Liigassa hurjassa pisteputkessa. Joukkue on pelannut 14 perättäistä ottelua, joista on saavuttanut vähintään yhden pisteen.

Lauantaina Kärpät voitti Oulussa Lukon 3-1. Samoin numeroin Kärpät oli voittanut torstaina Vaasassa Sportin.

Kärppien sarjajohto on 11 pistettä. Toisena oleva TPS murjoi lauantaina Porissa Ässät 7-2.

HIFK on kovassa nosteessa, vaikka tiistain ulkoilmaottelun Kärpille hävisikin. Lauantaina HIFK voitti Hämeenlinnassa HPK:n 3-1 ja jatkaa sarjassa neljäntenä.

- Tiukka peli. Aika tehottomia oltiin pari erää paikoista huolimatta. Nuo meidän jäähyt ei kyllä kovin fiksuja olleet kahteen ensimmäiseen erään, mutta onneksi sitten skarpattiin kolmanteen erään. Onneksi pystyimme tekemään tarvittavan voittomaalin ja tietysti vielä yhden ison maalin tuohon loppuun. Vierasvoittoon ollaan tietysti tyytyväisiä. Ei niitä edelleenkään hirveästi ole ja pystyimme viemään pelin kärsivällisesti läpi, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi lehdistötilaisuudessa.

Runkosarjan voiton suhteen HIFK on takamatkalla. Eroa Kärppiin on 19 pistettä.

Lauantain yllätyksestä vastasi sarjajumbo Jukurit voitettuaan sarjassa viidentenä olevan SaiPan 4-3. Toiseksi viimeisen oleva Sport voitti Tampereella Ilveksen 6-4. Lahdessa JYP voitti Pelicansin 5-2 ja jatkaa sarjassa kuudentena.

Liigaa pelataan myös ensi viikolla, vaikka samaan aikaan Leijonat pelaa EHT-turnausta. Liiga ei pidä helmikuussa myöskään täysimittaista olympiataukoa.

KHL pitää ensi viikolla maanantain jälkeen taukoa. Sarjan suomalaisjoukkue Jokerit taipui lauantaina Nizhni Novgorodissa Torpedolle 2-3.

- Meillä on hyvä kausi alla, joten tällaisen tilanteen käsittely on siksi helpompaa, mutta kyllä nämä ottelut pitäisi voittaa. Se on selvä asia, että viimeiseen matsiin ladataan kaikki, oli alla sitten voitto tai tappio, kommentoi Jokereiden Jesse Joensuu viitaten maanantain vieraspeliin Magnitogorskissa.