Näin jatkuu Mestareiden liiga, kaksi mestarisuosikkia joutuu heti ulos

Euroopan Jalkapalloliitto UEFA suoritti maanantaina Mestareiden liigan neljännesvälierien otteluparien arvonnan. Arvontatulos merkitsi, että kaksi mestarisuosikkia on varmasti ulkona jo neljännesvälierävaihteen jälkeen.

Paris Saint-Germainiin on pumpattu viime vuosina valtavasti rahaa, mutta Mestareiden liigan kuninkuus on pariisilaisseuralta yhä valtaamatta. Viime kaudella PSG voitti neljännesvälierissä Barcelonan ensimmäisessä ottelussa 4-0, mutta hävisi toisen pelin 1-5.

Historiallinen sulaminen varmasti kummittelee pariisilaisten alitajunnassa. Nyt PSG kohtaa neljännesvälierissä Real Madridin, joka on voittanut kaksi viimeisintä Mestareiden liigan pyttyä.

FC Barcelonan vastustajaksi arvottiin Chelsea. La Ligan kärjessä tappioitta oleva Lionel Messin tähdittämä Barca mittaa Englannin Valioliigan kärkipään leveyttä.

Valioliigan kärjessä oleva, historiallisen 14. perättäisen ottelunsa Manchesterin derbyssä sunnuntaina voittanut Manchester City saa vastaansa sveitsiläisen FC Baselin. Jatkopaikka oli Baselilta yllätys, mutta neljännesvälierissä yllätykset tuskin enää jatkuvat.

Valioliigassa toisena oleva Manchester United pelaa Sevillaa vastaan. Tappio olisi Jose Mourinhon valmentamalle ManU:lle katastrofi.

Liverpoolille kävi arvonnassa tuuri, kun vastaan tuli FC Porto. Myös Bayern München voi kiitellä tuuriaan päästessään pelaamaan Besiktasia vastaan.

Italialaisseuroista Juventus kohtaa Tottenhamin ja AS Roma Shahtar Donetskin. Italian Serie A:n valovoima on viime vuosina himmentynyt, joten Juventus ja Roma taistelevat myös italialaisen jalkapallon kunnian palauttamisesta.

Neljännesvälierien ensimmäiset osaottelut pelataan 13.-14. sekä 20.-21. helmikuuta. Toiset ottelut pelataan 6.-7. ja 13.-14. maaliskuuta.

Jalkapallon Mestareiden liigan neljännesvälieräparit:

Juventus – Tottenham

FC Basel – Manchester City

FC Porto – Liverpool

Sevilla – Manchester United

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Shahtar Donetsk – AS Roma

Chelsea – FC Barcelona

Bayern München - Besiktas